新华社北京11月29日电（记者周圆）记者29日从中国民航局获悉，C919飞机已完成飞行标准化委员会型别等级训练规范测试（即T5测试），包括中国商飞客服中心飞行教员在内的15名飞行员取得C919飞机型别资质，这标志着C919飞机即将交付运行。

民航局飞行标准司有关负责人介绍，T5测试是新机型飞机运行符合性评审过程中的关键工作，也是对型号设计和制造厂家体系的一次综合性检验。新机型的首批驾驶员、飞行教员和局方检查员可在T5测试完成后取得型别资质，这对新机型交付运营及后续飞行安全意义重大。此次C919飞机T5测试历时近2个月，有民航局方面代表、东方航空飞行员和中国商飞客服中心飞行员参加。

此次T5测试完成后，民航局飞行标准司向中国商飞颁发了《C919飞机航空器评审报告》，给出C919飞机的驾驶员资格规范、维修人员资格规范、计划维修要求、运行和持续适航文件等各项评审结论。相关结论为国产大飞机搭建了从设计、制造到使用、维修的桥梁，是C919飞机投入运行的必要条件。

此外，民航华东地区管理局向中国商飞客服中心颁发了增加C919机型的《飞行训练机构合格证》《维修培训机构合格证》，这意味着中国商飞正式具备了为C919飞机客户提供完整机型培训服务的能力。

(责编：岳弘彬、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经