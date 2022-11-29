一、背景及基本情况

云南省西畴县西洒镇瓦厂村是典型的高山地区。过去，“山大石头多、田少收入低”是瓦厂村最典型的标签，全村国土面积30.6平方公里，海拔在1100-1400米，人均耕地仅0.86亩，拥有各类林地41634亩。2014年贫困人口人均纯收入1769元；2015年12月最高人民检察院定点帮扶瓦厂村；2018年瓦厂村顺利脱贫摘帽；2021年全村脱贫人口人均纯收入10992.57元。经过脱贫攻坚，村民收入得到了很大提升，但由于没有产业，村集体经济十分薄弱、村民收入渠道狭窄、收入持续增长遇到严重瓶颈。

因乡土田园特色突出，以八角树为特色的森林覆盖率达到63.18%，绿化率达到75.05%。2019年12月，瓦厂村荣获第一批国家森林乡村称号。除此之外，瓦厂村八角箐村小组更是全国少有的以八角命名的自然村，“人在八角中”是这里最鲜明的特征。虽然森林覆盖率很高，但由于没有充分挖掘其经济价值，村民面临收成少、见不到“实际经济效益”的现实困境，经常“偷偷摸摸”上山砍倒八角树改种其它经济作物或者直接当柴火烧，乱伐树木情况让林业部门和村委会干部很是头疼。如何守好这片绿水青山、保住“国家森林乡村”称号成为最高检帮扶干部面临的头等大事。

二、主要做法及发展成效

针对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段出现的新问题、新困境，最高人民检察院定点帮扶办公室在实地调研基础上，召集帮扶干部到京专题研究对策、成立挂职帮扶干部临时党支部，决定“撑起群众钱袋子与守好绿水青山同向发力、互补互促，把绿色发展放在首位，因地制宜发展乡村特色产业”。

困难面前有党员，党员面前无困难，帮扶干部返回西畴县瓦厂村后，第一时间召集村委干部、村小组组长、党员代表、农户代表认真研究向绿水青山要效益促进增收致富举措。针对村民们“如何平衡好绿水青山与钱袋子”的提问，挂职西畴县委副书记杨旭、驻瓦厂村第一书记张北战向村民们详细讲解“绿水青山就是金山银山”理念，并与村民们共同探讨“因地制宜发展乡村特色产业”路径，经过近半个月的“激辩”，大家一致认为“守好绿水青山就是撑起钱袋子，靠山就要吃山，我们要发展八角加工产业”。

为让村民的愿景快速变成现实，在最高检的指导下，瓦厂村成立了全县首家村集体所有的农产品加工企业--西畴县汤检益民农业发展有限公司，杨旭副书记协调山东某烘干设备企业捐赠八角烘车间，选派技术人员到村开展技术指导，手把手教村干部烘烤技术，村干部学成后又教村民学。截至目前，全村掌握八角烘烤技术村民达20余人。村民们有了设备学会了技术，再也不用担心梅雨季节鲜八角无处存放、发霉的问题了。为把产业“扶上马”，最高检机关除每年定额消费帮扶外，还积极协调四川省司法厅每年采购村办企业八角50万元。

提升干事创业信心至关重要。让村干部掌握村办企业管理模式、运行模式更是村集体经济成长的必然要求。为打开村干部、致富带头人的思路，来一场彻彻底底的头脑风暴很有必要。最高检积极协调各方力量开展培训教学和现场观摩，联系浙江义乌何斯路村党支部书记线上授课，组织村干部等到江苏江阴、新沂等市到村实地开展现场学习，到红旗渠干部学院接受系统培训等。通过线上学、现场学、集中学，瓦厂村村干部、致富带头人看到了差距、学到了方法、寻到了思路，干部群众干产业、搞生产的热情空前高涨。截至2022年10月，村干部完成全员外出学习，致富带头人外出培训学习也成常态。

如何提升农产品附加值、延长产业链条是产业发展都要面临的问题。帮扶干部带着村办企业负责人找到产业专家，在专家指导下注册了自己的商标“汤检情”。为摆脱产品“没有卖相”的标签、让瓦厂村的农产品更美更精致，最高检帮扶干部积极协调正义网帮助指导村办企业设计新包装。截至目前，村办企业的农产品已有了数十种包装，罐装、袋装、盒子装，琳琅满目，满足不同客户需求。

由于产业发展基础薄、时间短，产品市场化进程很慢，村办企业靠自己打开市场难度相当大。最高检帮扶办在了解到村里的困难后，帮助协调山东家家悦集团、利群集团等大型商超。2022年10月，瓦厂村的八角成功进驻超市，进商超后，八角的利润较以往散装批发提升了15%。

为鼓励干部带头干、村民跟着干，在前期广泛征集村干部、村小组长、党员代表、村民意见后，综合公平、民生、激励等因素，杨旭、张北战同志指导村两委通过“4321”村集体经济收入分配机制。“4”成利润归全体村民，“3”成利润留作第二年村办企业产业发展，“2”成利润用于村办企业员工分红，“1”成利润用于奖励对村集体经济做出杰出贡献人员。

2022年秋季，全村2400亩八角林所产八角全部颗粒归仓、完成烘烤，通过散装批发、礼盒定制、消费帮扶、进商超等多种方式，瓦厂村的八角产品得到消费者的一致好评，“初级产品变商品”在瓦厂村变成了现实。通过资源的合理开发，2022年，瓦厂村村集体经济收入预计450万元，净利润达50万元，较2020年提升3倍多；受益于产业发展，2021年10月至2022年10月，瓦厂村脱贫人口人均纯收入15202.73元，较2021年增长38.3%。为进一步提升产品竞争力，瓦厂村已启动“绿色食品”标识申请工作。现在的瓦厂村，村民再也不用为漫山的“绿疙瘩”发愁，再也不用“偷偷摸摸”上山砍八角树当柴火。根据产业规划，2023年，瓦厂村拟新种植八角树800余亩。

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(责编：曹淼、李源)

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