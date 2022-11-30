神舟十五号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接 神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻准备
2022年11月30日06:41 | 来源：新华网
小字号
新华社酒泉11月30日电（记者黄明、黄一宸）记者从中国载人航天工程办公室获悉，神舟十五号载人飞船入轨后，于11月30日5时42分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。
按任务计划，3名航天员随后将从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱。神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。
相关新闻：
本次飞行任务有哪些看点？空间站首次实施乘组在轨轮换如何达到预期效果？
(责编：牛镛、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 神舟十五号载人飞船发射取得圆满成功
- 人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。 飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟十五号航天员乘组将与神舟十四号航天员乘组进行在轨轮换。…
相关新闻
- 评论
- 关注