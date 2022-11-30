新华社酒泉11月30日电（记者黄明、黄一宸）记者从中国载人航天工程办公室获悉，神舟十五号载人飞船入轨后，于11月30日5时42分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。

按任务计划，3名航天员随后将从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱。神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

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(责编：牛镛、赵欣悦)

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