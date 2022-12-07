原标题：COP15开幕在即 全体会议会场基本布置妥当

当地时间12月5日，加拿大蒙特利尔，将举行联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第二阶段会议全体会议的会场已基本布置妥当，静待大会开幕。COP15第二阶段会议将于12月7日至19日在《公约》秘书处所在地蒙特利尔召开。 中新社记者 余瑞冬 摄

(责编：赵竹青、陈键)

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