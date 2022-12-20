人民网12月20日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，福厦高铁两座车站建设取得新进展，福厦高铁北起福州市，南至厦门市和漳州市，北端衔接合福高铁、温福铁路，南端衔接厦深铁路、龙厦铁路，全长277.4公里，设计时速350公里，沿线设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座客运车站，其中福清西、泉港、泉州东、泉州南为新建车站。

福州南站

近日，福州南站新站房承轨层主体结构建设已完成，目前正在进行雨棚钢结构和装饰装修施工。福厦高铁福州南站房屋建筑及配套工程属扩建工程，位于既有福州南站东侧设客专场，新建总建筑面积40.72万平方米，其中站房建筑面积5万平方米，站场规模8台16线，建成后共15台30线。

福州南站新建站房采用站台雨棚与老站房“一体化设计”策略，形成恢宏大气、舒展流动的屋顶轮廓和天际线形象，新老站雨棚浑然一体，在空间关系上延续传统建筑中轴对称的布局，形成“三进院落式”。

在站内空间结构设计上，站房采用树状柱式作为空间构成要素，既突显了空间的开阔大气，又彰显了“榕城”的城市文脉，呈现出“榕荫聚福，丝路方舟”的设计立意。

厦门北站

福厦高铁新建厦门北站钢结构施工全面完成后，已转入主站房金属屋面和装饰装修施工阶段。截至目前，该站主站房金属屋面和装饰装修分别完成85%和45%。

厦门北站是福厦高铁全线施工难度最大的车站，总建筑面积25万平方米，站台规模7台15线，投入使用后，与既有福厦铁路厦门北站合并后总体规模达13台27线，年发送旅客可达5000万人次，是现在的2.8倍。

在厦门北站建设过程中，建设单位积极推行智慧建造模式，通过深化运用BIM技术、推行数控产业化生产、引进智能工装设备等措施，持续提升施工效率。

福厦高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中沿海通道的重要组成部分，线路建成通车后，将形成福州、泉州、厦门“一小时”经济圈、生活圈，对促进东南沿海城市群快速发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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