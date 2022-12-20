人民网北京12月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，我国已有110个城市达到千兆城市建设标准。

工业和信息化部介绍，截至2022年10月底，全国共有110个城市达到千兆城市建设标准，完成总结评估工作，约占所有地级市的三分之一。其中，2021年度建成29个千兆城市，2022年度建成81个千兆城市。从区域分布看，东部地区建成41个千兆城市，中部地区建成29个千兆城市，西部地区建成40个千兆城市。

截至2022年10月底，我国千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过100%，实现城市家庭千兆光网全覆盖。千兆城市平均每万人拥有5G基站数达到22.2个/万人，高于全国平均水平（15.7个/万人），其中，第一批千兆城市平均达到25.8个/万人，第二批千兆城市平均达到19.1个/万人。千兆城市平均10G-PON端口占比达到46.7%，高于全国平均水平（32.1%），其中，第一批千兆城市平均达到52.9%，第二批千兆城市平均达到40.8%。

在用户发展方面，截至2022年10月底，我国千兆城市平均500Mbps及以上用户占比达到32.6%，高于全国平均水平（24.8%），其中，第一批千兆城市平均达到34.5%，第二批千兆城市平均达到30.9%。千兆城市平均5G用户占比达到38.9%，高于全国平均水平（31.1%），其中，第一批千兆城市平均达到38.3%，第二批千兆城市平均达到39.5%。

同时，千兆城市市属公办医院（三级以上）、重点高校、文化旅游重点区域以及开办客运业务的火车站（二等以上）、干线机场、重点道路等重点场所5G网络通达率均超过80%，5G网络信号电平等指标满足相关建设标准，其中84个城市重点场所5G通达率达到100%。

工业和信息化部介绍，千兆城市大力推进5G、千兆光网等新技术在信息消费、垂直行业、社会民生、数字政府等领域的融合应用，积极探索“双千兆”网络协同部署建设方案和业务模式，为当地特色产业、传统企业等发展带来经营管理、生产方式的数字化变革，多个项目获得“绽放杯”5G应用征集大赛、“光华杯”千兆光网应用创新大赛全国奖。

此外，千兆城市聚焦区域内“双千兆”网络建设应用中的难点、痛点问题，持续加大政策支持力度，培育市场需求，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设，涌现了一批具有示范效应的典型做法。

例如，四川雅安、河南洛阳、江苏泰州等将通信发展管理办公室列入市国土资源规划委员会成员单位，参与市国土资源规划工作，将光纤网络建设规划、5G站址规划等专项规划在城市总体规划、控制性详细规划等中进行落实；山东威海、江西抚州等部署辖区内各5G基站转供电主体开展自查自纠，组织市场监管部门对转供电主体违规提高电价、加收电费和其他价格违法行为进行查处；江苏徐州成立5G建设应用工作联席会议机制，将5G基站、宽带下载速率等“双千兆”建设关键指标纳入市对县高质量发展考核。

(责编：申佳平、高雷)

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