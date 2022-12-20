原标题：2022中国联通合作伙伴大会丨刘烈宏：以数字化网络化智能化助力中国式现代化

12月20日，2022中国联通合作伙伴大会在线上开幕。本次大会以“数联千行，智通万家”为主题，旨在凝聚合作伙伴合力，共赴中国式现代化新征程。工业和信息化部副部长张云明，中国科协专职副主席、书记处书记孟庆海，北京冬奥组委专职副主席韩子荣，中国银行董事长刘连舸，GSMA会长葛瑞德 (Mats Granryd)等出席大会主峰会并致辞。中国联通董事长刘烈宏在大会主峰会发表了题为《以数字化网络化智能化助力中国式现代化》的主旨演讲。中国联通总经理陈忠岳发布四张精品网方案。

中国联通董事长刘烈宏发表题为《以数字化网络化智能化助力中国式现代化》主旨演讲

新战略见行见效 凝结标志性成果

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，作出了“加快建设网络强国、数字中国”“加快发展数字经济”的战略部署，照亮了信息通信业新一轮高质量发展的光明前景。刘烈宏指出，中国式现代化的宏伟进程必将进一步加速推动数字化网络化智能化在更广领域实现更高质量、更深层次的发展，同时，数字化网络化智能化正成为实现中国式现代化重组要素资源、重塑经济结构、改变竞争格局的关键力量。

刘烈宏强调，一年来，中国联通坚持以“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”的责任担当，在“强基固本、守正创新、融合开放”的战略指引下，大力发展“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业，坚定奋楫数字经济主航道，全面推进“1+9+3”战略规划体系见行见效，9个行动计划和3个指导意见都取得了阶段性成效，形成了标志性成果。

一是新型数字信息基础设施行动计划成效显著，网络品质迈上新台阶。中国联通已拥有117万个5G基站，占到全球30%左右，越来越多的人感觉到“中国联通的网越来越好了”。

二是5G引领发展行动计划和宽带及智慧家庭发展行动计划一体推进，引领“大联接”规模价值新突破。面向个人和家庭市场，中国联通推出了联通组网、视频彩铃、联通云盘等“八金八银”重点产品。在2022年世界宽带论坛上，中国联通荣获年度最佳数字家庭运营商。

三是算网融合发展行动计划提档升级，联通云带动“大计算”迎来高速增长。联通云全面升级后，树立了“安全数智云”的品牌形象和良好口碑。今年以来，联通云收入同比增长超过140%，全年收入将突破300亿元。

四是大数据创新应用行动计划快速推进，服务数字政府的“大数据”能力全面提升。中国联通连续15年为中央级电子政务骨干网提供高质量服务，累计承建15个部委大数据平台、12个省级大数据平台，积极服务全国31省份数字政府建设。

五是5G应用“扬帆”行动计划规模拓展，“5G+工业互联网”为“大应用”注入新动能。中国联通已累计打造1.2万个5G规模化应用项目，覆盖国民经济40个大类，加速推动5G应用从“样板间”向“商品房”转变。

六是坚持网络和安全产品服务行动计划高效统筹，勇担网络安全现代产业链链长使命责任。今年以来，中国联通圆满完成了党的二十大、北京冬奥会、全国两会、“云外交”等国家最高等级的通信保障任务，在防汛抢险、抗震救灾等应急通信保障中，持续擦亮“国家首席、政府首选、人民首信”的“金字招牌”。

七是高品质服务行动计划持续攻坚，“近悦远来”的服务口碑赢得更多好评。中国联通加快构建大服务体系，对外正式发布《中国联通高品质服务白皮书》。今年以来，智慧客服和热线一体化运营优势逐步显现，智慧客服问题解决满意率达到98%左右。

八是数字化转型行动计划不断深化，数字化能力全面从“可用”向“好用”迈进。中国联通在率先实现业务支撑系统、智慧客服、大数据100%集约运营的基础上，全面推进数字化转型2.0。目前，公众客户所有业务都可以在中国联通APP上快速办理。

九是科技创新指导意见务实推进，高水平科技自立自强取得里程碑式进展。中国联通在全年研发投入超过130亿元的基础上，又新增加10亿元的关键核心技术攻关预算和3000万元的专项激励。中国联通科协成立，聘任16名院士作为科技委特聘专家。

十是人才强企指导意见深入实施，人才结构调整取得积极成效。中国联通加快建设人才高地和创新高地，今年科技创新人才占比提升超过8个百分点，达到30%，预计2025年将超过40%。

十一是激发基层责任单元活力指导意见纵深推进，“严实精细快”的联通铁军汇聚起磅礴力量。中国联通进一步加强营服体系建设，全面升级企业文化体系，推动“严实精细快”的企业作风成为联通新时代新征程的“奋斗名片”。

放眼今天的中国联通，发展质量持续向好，营业收入和净利润增幅均创近年来新高；发展结构不断优化，产业数字化业务成为收入增长“第一引擎”，对公司增量收入贡献超过70%；发展基础更加稳固，面向数字经济新需求的网络、产品和服务供给水平不断提升；发展优势更加凸显，“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”的特色能力体系正在积厚成势。

新征程换挡提速 发挥好五大作用

刘烈宏指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议，为明年经济工作指明了方向。中国联通将深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，全面推动“1+9+3”战略规划体系深入实施，联合产业链合作伙伴一起，奋力开创高质量发展的新局面，以数字化网络化智能化助力中国式现代化加速向前。

第一，坚决当好为中国式现代化筑牢数字底座的大国“顶梁柱”。中国联通将坚持适度超前、以建促用、建用结合，坚定不移加大投入力度，加快打造5G、宽带、政企、算力四张精品网。2023年，中国联通将持续推进900MHz低频网建设，新建不少于今年数量的900MHz基站；在全国助力打造超200个千兆城市，南方重点城市将100%建成宽带精品网络。主峰会上，中国联通正式发布了联通精品网络的方案，介绍了中国联通深耕四张精品网的具体举措。

第二，奋力成为以数字化网络化智能化助力中国式现代化的产业“领头羊”。中国联通将坚定不移强化创新驱动发展，提供数字政府“选择联通”的第一服务，打造“5G+工业互联网”第一品牌，挺进智慧社会建设主力军的第一梯队。2023年，中国联通将启动“5G点亮千座工厂”计划，打造1000个5G全连接工厂，同时加大力度推进“联通数村”平台和智慧社区建设。

第三，倾力打造为中国式现代化提供算力服务的云计算“国家队”。中国联通将持续加大联通云的研发投入，进一步丰富以联通云为核心的数字化转型工具箱，推动2023年联通云收入继续保持高速增长，成为国家信得过、靠得住、用得好的 “安全数智云”。主峰会上，中国联通全面升级联通云至7版本，并正式发布“格物”DMP平台、“资治”政务大数据平台和“墨攻”安全运营服务平台。

第四，聚力做好为中国式现代化提供网络安全保障的主力“护航员”。中国联通作为网络安全现代产业链链长，将坚持以适度超前的网络建设，为广大合作伙伴提供更多自主创新的“试验田”，还将聚焦重点布局，结合行业应用场景，加快打造数字技术融合创新的标志性成果、标志性团队、标志性工程，筑牢国家网络安全和数据安全的“第一道防线”。

第五，积极构建为中国式现代化汇聚众智众力的数字“新生态”。中国联通将坚定不移保持战略所需的投资强度，一头直接拉动IT产业的增长，一头撬动泛终端、内容、应用的发展，着力带动信息通信产业链上下游产生溢出和倍增效应，打造面向消费升级、产业转型、技术创新的“泛智联盟”。主峰会上，中国联通正式宣布共创“泛智联盟”，举办了中国联通泛在智联产业联盟成立及合作伙伴签约仪式。

主峰会上，中国联通副总经理梁宝俊作《升级安全数智云基座 铸强数字经济新平台》主题演讲；中国联通副总经理何飚作泛在智联主题演讲，并发布中国联通青少年品牌焕新；中国联通副总经理唐永博介绍“百倍用心 十分满意——我为群众办实事”专项行动。华为技术有限公司轮值董事长胡厚崑，中兴通讯股份有限公司执行董事、总裁徐子阳，中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心主任、国家电子政务专家委员会副主任王益民，中国信科集团总经理何书平，中国工程院院士张平等特邀嘉宾结合中国联通五大主责主业发表了演讲。在签约发布环节，中国科协、中国银行、中国联通携手宣布开展“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动；中国联通分别与中国电科、鞍钢集团、联想集团、普洛斯等企业，腾讯、京东、阿里、百度等战略投资者签署战略合作协议。中国联通数字人“彤彤”惊艳亮相并参与主持。

主峰会结束后，11场分论坛将于20日至21日依次亮相，汇集合作伙伴、行业精英、专家学者进行深入研讨。主峰会论坛及各分论坛均开启了全程线上直播。大会还设置了数字化展厅，中国联通携手合作伙伴带来全景式、沉浸式的观展体验。

面向未来，中国联通将以最真挚的诚意、最开放的心态、最务实的行动，与广大合作伙伴进一步凝聚共识、深化合作、互相成就，在以数字化网络化智能化助力中国式现代化的新征程中作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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