原标题：美团外卖：继续加大对骑手“疫情关怀金”投入

“骑手小哥在变多，我今天的外卖很快就送到了”，近两天，家住朝阳区的王女士发现，外卖的骑手配送速度明显变快了，中午下的订单半小时就送达了。

据美团外卖方面透露，为更好保障市民的消费需求，美团外卖近日通过设置“疫情关怀金”、强化骑手健康保障、增强招聘力度等方式，加速恢复城市配送运力。目前，北京接单骑手数量已恢复九成以上，配送速度较上周显著提升。骑手收入也随着增长，有骑手日入过千。

“最近，我们配送的外卖订单量比日常增长30%以上”，王荣辉是北京美团外卖的一名骑手，近期忙碌了许多。据他介绍，市民通过外卖订餐、买生活用品的订单都多了起来，“同城亲友之间互相送药，也会下跑腿单让我们帮送”。

王荣辉现在几乎每天都要比往常多配送十几单。他感觉到接单App上的激励活动在变多，自己收入也有了明显的增长，“我每天能跑六七百元，身边也有骑手能跑到一千多元。”王荣辉表示，“用户们挺希望我们多跑单的，再加上现在超时等特殊情况都有免责机制，大家都愿意多接单。大家这么理解、支持我们，我们做骑手的也会争取能多送一些订单。”

美团外卖相关负责人介绍，“疫情关怀金”主要用于对骑手的接单激励，包含接单奖励、天气补贴等多种形式，可让接单骑手在特殊时期能获得更高收入；并对因疫情影响的超时等相关情况进行免责，让骑手安心跑单。同时，美团外卖还通过增强招聘力度等方式，持续增加城市骑手储备。北京多个行政区也纷纷倡议居民参与外卖配送。据悉，12月14日以来，美团外卖新骑手注册人数连日增长，累计新注册骑手已超过5000名。目前，北京接单骑手数量已恢复九成以上，配送速度也较上周有明显提升。

美团外卖相关负责人透露，每一天都能看到有更多人加入到骑手队伍中，为市民提供源源不断的配送服务。与此同时，美团外卖也更加关注骑手的健康保障问题，通过强化骑手健康保障、设置康复补贴等方式，以更好地为骑手构建风险防护屏障。

目前，北京各外卖站点均设立骑手健康台账，时刻跟踪骑手健康状况。同时，美团外卖已第一时间升级各配送站点的健康专区“同舟守护1㎡”，专区内配备N95口罩、抗原和药品，供骑手自测和取用。在全国范围内，首批2.4万余件的防疫物资将覆盖北京等23座城市的2400余个站点，由北京市政府提供的骑手防疫物资也已在当地陆续发放，未来美团外卖还将联动美团医药向厂家采购30万件药品，持续向各地站点投放。

该负责人表示，接单骑手需按照要求做好自身防护，规范佩戴口罩、做好餐箱消毒，并随时监测自身健康状况。如遇防疫相关问题，骑手可通过24小时热线进行咨询；如骑手确诊，可向站点申请居家，并获得康复补贴及购药折扣等权益。“特殊时期，更要让骑手收入有保障、健康有保障、安心跑单不担心扣罚，之后我们也将继续加大对‘疫情关怀金'的投入，促进运力早日恢复到往常水平，做好城市配送工作”。

(责编：曹淼、李源)

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