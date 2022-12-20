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市场规模同比增超30% 电子签名行业迎发展机遇

2022年12月20日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （焦磊）病人在家就能线上问诊，医生远程签署电子处方、电子病历；职者无需到场，线上面试后直接签署电子劳动合同……近年来，电子签名技术飞速发展，串联起生产、生活各个场景。

日前，国际调研机构IDC发布的《2021年中国电子签名解决方案市场份额》报告显示，2021年，中国电子签名软件市场规模为7332万美元，同比增长31.7%。同时，IDC预测，2026年中国电子签名软件市场规模将达到约2.4亿美元，未来5年的市场年复合增长率高达26.4%。

据了解，通过人脸识别、以及身份证、银行卡、手机号等多要素身份验证技术，电子签名可以确保签署者的身份真实。在签名时，则通过签署密码、短信密码校验等方式确保签署者的意愿真实，并通过数字密码、时间戳等技术来实现合同内容的私密性。

目前，国内电子签名行业发展已初具规模，基本覆盖金融保险、数子政务、医药医疗、房地产、教育、人力资源等行业。杭州天谷信息科技有限公司创始人兼CEO金宏洲认为，进入数字化时代，电子签名是政务、商务乃至个人事务数字化转型不可或缺的环节。随着市场规模的持续上升，电子签名将是产业数字化时期的新蓝海市场。

从国内来看，自2005年《电子签名法》实施以来，相关法规及政策陆续出台，电子签名、电子签章等数字化基础设施迎来机遇。近几年，相关部委多次发布各类政策指引性文件，推动完善电子合同、电子印章、电子签名等数字应用的基础设施。

业内分析认为，我国电子签名行业市场尽管处于增长期，但其整体渗透率仍然停留在10%以下。下一步，统一技术标准、规范合规体系的建立，以及推动电子签名跨平台、跨领域互通互认将成为行业发展的新趋势。

(责编：申佳平、高雷)
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