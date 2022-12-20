原标题：中国联通发布四张精品网方案

12月20日，2022中国联通合作伙伴大会以线上形式召开。会上，中国联通总经理陈忠岳发布四张精品网方案，与产业各方一同探讨共建数字信息新底座、共创数字中国新未来的联通方案，进一步凝聚产业力量，促进产业发展。

陈忠岳指出，中国联通积极践行央企使命担当，确立了“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”的战略定位，构建了以5G、宽带、算力和政企等四张精品网为核心，集高速泛在、云网融合、绿色低碳、安全可控于一体的智能化综合性数字信息基础设施。

一是聚力打造覆盖更广、能力更强、品质更佳、体验更好的5G精品网。当前，已在全国部署117万5G基站，建成全球规模最大、带宽最高、速率最快的5G共建共享网络，实现全国乡镇及以上区域连续覆盖、行政村有效覆盖。后续，将持续深化共建共享，加快推进900MHz低频网建设，力争2023年实现全国连续覆盖，人口覆盖率达99%；持续提升5G网络能力，为5G全连接工厂、智能制造等提供小于4ms的超低时延、大于99.9999%的超高可靠网络保障；持续提升5G网络质量，锻造一流网络，为用户提供信号强、网速稳、感知优的5G品质服务；持续提升5G网络体验，发挥多频段、大带宽组网优势，打造全球最快5G网速，提供下载4Gbps、上传1Gbps以上的极致体验。

二是聚力打造全光接入、全域千兆、全屋WiFi、全天候服务的宽带精品网。当前，光纤入户已覆盖4.5亿户家庭，正在加快推进千兆升级，打造千兆城市；率先提供FTTR等家庭组网服务，5万多名智家工程师已提供5千多万次免费上门测速；面向互联网经济，打造了上行提速的主播宽带、安全可靠的教育宽带、定向加速的游戏宽带等多场景、定制化的宽带产品。后续，将持续推出全屋智能、家庭安防、云游戏等场景化应用产品，为亿万家庭开启联通智家多彩数字生活新体验。

三是聚力打造算力丰富、运力充沛、算网一体的算力精品网。积极构建多级算力供给，算力中心覆盖国家8大枢纽节点和31省，联通云实现200多个城市“一市一池”，MEC节点部署超400个。积极构建运力充沛的算力输送网络，在四大城市群打造低时延圈，在国家枢纽间部署超100G直达通道，提供SRv6低时延专用平面，通过高效的数据流通促进区域协调发展。积极构建算网一体化编排调度体系，实现联通云及200多个外部云商云池与算力输送网络的协同编排调度，提供“联接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。后续，将优化算力布局、强化算网调度、丰富算网产品，为数字经济高质量发展提供强劲算力引擎。

四是聚力打造超广覆盖、超大带宽、超低时延、超高可靠、智能体验的政企精品网。构建了光电双平面立体架构，实现了专用通道直达、百G带宽可选；覆盖全国31省300多个城市、数十万商务楼宇；打造最低1ms城市时延圈；为客户提供带宽随选、自动开通、路由可视、高度可靠的端到端智能化专线服务。后续，将坚持技术引领，做强数字化智能专线服务，推进千行百业“上云用数赋智”。

立足新征程，中国联通将坚定践行使命担当，坚决为中国式现代化筑牢数字底座，坚持适度超前原则，持续深耕5G、宽带、算力、政企等四张精品网，全面建设广度、厚度、深度一流的智能化综合性数字信息基础设施，为数字中国建设作出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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