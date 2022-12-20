原标题：京东云与100城共谋高质量发展 “一城一策”搭建数字经济产业园

著名经济学家周其仁，在《城乡中国》一书中，解释人往城里走的原因时，表示“经济上的动力更直截了当——城市能创造更高的收入”，经济密度高于人口密度，必定吸引更多的人口集聚。

京东云在服务各地数字经济实践中，也认识到了这一点：城乡经济活力，决定人才吸引力，而其中的数字产业浓度，则成为引才、育才、用才的关键因素。作为“城市数字经济的服务商”，京东云依托数智供应链能力，以“技术+产业”服务城市产业发展，一城一策搭建数字经济产业园，在聚合产业资源的同时，孵化人才反哺产业，裂变发展的燎原能量。

一种良性互动：产业让人才留下来 人才让产业走出去

产业让人才留下来，人才让产业走出去。

“智慧名城”重庆，科创氛围浓厚。京东云在运营京东（重庆）数字经济产业园时，将孵化科创人才，作为服务山城高质量发展的抓手。重庆依企莱科技发展有限公司的黄建洪，就是其中的一员。

2019年底，依企莱入驻产业园。迎头碰上疫情，部分业务受到影响。困局之下，产业园专家分析其技术和人力资源优势，鼓励黄建洪打造“软件工厂”技术合伙企业，以“人才”为核心，以“技术”和“服务”为基点，以“事业部”发展为方向，专业为第三方提供技术能力输出和行业产品技术投资。

这让黄建洪越发明白，软件开发从来不是一串简单的代码，而是与社会治理、居民生活息息相关的生产力解放，更是一项需求捕捉、痛点分析、规划设计、实现和测试的系统工程。如今，他专注于智慧政务、智能园区、行业信息平台等领域技术开发，一步一步成长为数字城市建设者，企业销售额年增长率超35%，已拥有完整研发中心，产值超200万元，技术投资6个产品，间接创造行业产值1000多万元。

像黄建洪一样的创新人才，在京东（重庆）数字经济产业园有数百位之多。以此为火种，产业园累计聚集390多家数字经济企业，营收超180亿元，企业知识产权500余项。今年6月，国家科技部火炬中心发布《科技部关于公布2021年度国家备案众创空间的通知》，京东（重庆）数字经济产业园位列其中。

站在园区看产业，更多的建设人才，正在各自领域熠熠发光。今年2月，京东科技鹤壁公司的马一，成为鹤壁的“荣誉市民”。

2018年900万元，2019年2000万元，2020年6.1亿元，2021年突破30.88亿元，2022年1-11月已达到89亿元……自2018年，京东与鹤壁达成合作，马一等“新鹤壁人”所服务的京东（鹤壁）数字经济产业园，吸引200余家企业入驻，激活园区产值持续增长。

在此期间，作为京东集团技术和产业输出的窗口，京东云牵引京东“亚洲一号仓”项目、京东（鹤壁）智能制造产业园项目、京东大药房项目等重点项目相继落地，让曾经“一煤独大”的老工业城市鹤壁，在现代物流、对外贸易、数字经济、智能制造等领域，呈现出多点开花的发展态势。

无论是京东人扎根城市搞建设，还是入园企业背靠园区谋发展，这种产业与人才的良性互动，已奏响产业转型升级的和谐乐章。

一套攻防转换：从前“看天吃饭” 现今“靠数智增收”

产业与人才碰撞出的技术革新与理念变化，正不断打破各行业的刻板印象。曾经的农耕中国，乡村几乎被定格为一副面朝黄土背朝天的“版画”，如今也焕发了数智新色彩。

有着20多年农事经验的刘健，对此感受颇深。2000年，中专毕业后，他随父亲从家乡随州前往枣阳发展。这里位于亚热带和温带交界处，年平均日照高达2100小时，环境得天独厚。然而，有着“中国桃之乡”的枣阳，农户种植规模小且分散，产品销售渠道单一，仅在线下省内销售，亟待规范化和品牌化发展。

可喜的是，自打6年前，桃子实现线上销售，刘健就“认准了京东”。先是将自家果子通过京东物流送上天南地北的餐桌，又将数千亩基地对接京东农场进行规范化作业，与京东云合作，借助农情基站、智能监测站等设备，实现了“云端种植”。

当下，刘健的丰满园果业有限公司从“看天吃饭”走向了“靠数智增收”：由物联网、人工智能、区块链等技术构建的可视化溯源管控体系，可实时监测土壤、虫情、天气情况并预警，这一“数字保姆”，已服务黄桃生长全流程。所沉淀的数据，可实时同步当地政府数字平台，以增强当地产业治理和服务能力。不仅如此，区块链防伪追溯技术，让生产、流通变得更加透明。在京东平台上，细心而又考究的顾客，正借助产品自带的“一物一码”，把线上购物车推进线下黄桃园。

近年来，枣阳市着力做强果业链条，推出“枣阳皇桃”地标品牌，借助平台企业科技优势，大力发展数智农业。今年初，京东云服务枣阳打造京东（枣阳）数字经济产业园。“丰满园”基地，正是枣阳市第一个京东农场项目。

刘健介绍，借助京东云技术支持，基地每亩优质果提高15%以上，单价是普通种植方式的3倍之多，2600余亩桃园，年产鲜桃300多万斤，增收40%。

刘健们的探索，恰是“十四五”规划的生动注脚。规划指出，“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。”

搭乘数智升级的东风，湖北枣阳的黄桃有了“云上保姆”，陕西白水的苹果也用上了“智能方案”。 有着“中国有机苹果第一县”美誉的白水县，苹果栽植面积55.8万亩，拥有苹果加工企业105家。延伸产业价值链、提高农产品附加值、促进果农持续增收是重要课题。京东云发挥智能供应链优势，服务当地建设苹果产业“管-产-存-流-销-运营”数字服务体系，让信息技术与苹果种植、加工、仓储、营销、管理及服务深度融合。这一由政府、企业、农户多方参与的产业转型实践，正助力白水苹果在乡村振兴中，走上智能生产、智能流通、智能营销、智能管理道路，实现数智对产业“精准滴灌”。

从“看天吃饭”的被动防守，到“靠数智增收”的主动进攻，京东云携手当地政府和合作企业，所开展的这套攻防转换，从品牌建设、产业规范化和基础设施建设等多方面着手，帮助农特产业数智升级，孵化出可复制的乡村振兴样板。

一个创新方向：数智供应链 鼎力新智造

很多“鲤鱼跳龙门式”的变革，往往无需惊雷，便已隐藏在润物细无声的春雨之中。一个叫“超级虚拟工厂”的智造新物种，出现在CCTV2《经济半小时》的报道中。

作为长三角制造业重镇，常州受产业转型升级和疫情影响，制造业供应链效率一度面临考验。破局找出路，常州市钟楼区鼓励京东云联合智云天工、常州移动三方共同打造“5G+AI工业制造云平台”。依托数智供应链的“神经网络”，该平台连接企业，把剩余产能精确匹配消费市场，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，带动传统制造业数智化转型。目前，平台已连入18个行业、700多家企业的产能数据，累计连接设备6万多台，帮助企业总计消化剩余产能15亿元。

这一平台，不仅为当地企业找到了新订单，也为广州的独立工业设计师敖链，解决了难题。敖链介绍，对设计而言，缺失诸如气弹簧这样的小零件，就组装不出功能完善的座椅，而大厂商却一般不接小订单。

“没想到，能与这么多大企业对话，太开心了。”当敖链拿着座椅设计找到 “超级虚拟工厂”后，平台很快就推出了8家气弹簧生产企业，这让原本需要两年才能推出的新款产品，仅用半年就实现了落地生产。

对外服务的举重若轻，来自内部场景的千锤百炼——京东云技术支持京东千万级自营商品SKU、5000万工业品SKU、平均近30天的极致高效库存周转、近85%的智能化供应和采购，服务超5.8亿消费者；贯穿消费互联网和产业互联网的全链路业务链条；零售、物流、科技、金融等超大规模复杂业务场景。

京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强认为，产业数字化转型的下一站，是数智供应链。19年极致场景造就的数智供应链，让京东云从供应链中来，到产业中去。超级虚拟工厂所呈现的智能制造能力，既帮助企业在设计、生产、制造、营销等环节进行数智化转型，又帮助产业带实现了全要素统筹、全产业链协同、全价值链优化。平台不仅提高了供应链的韧性，还对可能的零部件风险提前“吹哨”，可弹性应对忽高忽低的脉冲式市场需求。一个安全、透明，有韧性的供应链，也成为当下企业乃至城市的“护城河”。 “常州模式”随之在长三角及珠三角地区复制。

这也印证了国家制造强国建设战略咨询委员会委员朱森第的判断：制造强国战略的实施和实现，要由若干个制造业集中的城市，率先实现转型升级和高质量发展。

当下，深圳明确提出“工业立市、制造强市”，广州首次提及“坚持产业第一、制造业立市”。 佛山与京东云的合作，始于2020年。主要通过“线上+线下”联动的方式，帮助当地企业进行数字化转型升级。线上，以智造云、C2M反向定制为核心的公共服务平台，为企业提供SaaS化的软件服务。线下，成立商家服务中心、创新服务中心，招商服务中心等，京东云地落在佛山的本地化运营团队，服务企业财、法、税和技术创新。

不仅如此，在浙江台州，京东云联合清华长三角研究院，建设泵阀（水暖阀门）产业大脑，针对企业产业链把控难题，提供数智化供应链解决方案，降低企业采购成本，打开了产品销路。今年4月，浙江省经济和信息化厅将玉环市“泵阀（水暖阀门）产业大脑” 评为“2021年数字经济系统优秀细分行业产业大脑”。

毫无疑问，作为经济发展的“压舱石”，以制造业为主体的实体经济，已成为推动城市经济发展的重要驱动力。京东集团副总裁王楠表示，京东云致力于以数智供应链能力，持续服务实体经济数智升级，在更大的产业生态内创造普惠价值。随着近日与湖南衡阳达成数字经济产业园合作，京东云已深度服务全国100座城市，运营产业园70多家，聚集企业6000余家，联动产业链上下游企业20多万家，以期在产业特色鲜明、集聚效果明显、示范效应突出的数智道路上，做得实，行则至。

(责编：董童、李源)

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