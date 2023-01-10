原标题：2023中国企业信用发展论坛暨第十四届诚信公益盛典成功召开

1月8日，2023中国企业信用发展论坛暨第十四届诚信公益盛典在京召开。本次论坛以“守信践诺，构建共同发展新未来”为主题。

中国企业改革与发展研究会常务副会长许金华代表主办单位在致辞中表示，我国企业要把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，敢担当、善作为，创造性抓好贯彻落实，为全面建设社会主义现代化国家做出新贡献、再创新佳绩！

中国合作贸易企业协会会长、中国供销集团有限公司党委副书记郝彦领在致辞中表示，2022年我国社会信用体系建设迈入高质量发展阶段，党中央、国务院加快部署社会信用体系建设，从战略高度为新时代深入推进信用体系建设提供了基本遵循。

国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司一级巡视员乔东在致辞中表示，市场经济是信用经济，市场经济越发展，越要求各类市场主体诚实守信。国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》。信用监管机制持续完善，必将对市场监管效能的提升产生越来越广泛的积极影响。

论坛上发布了《中国企业信用发展报告2022》，这是中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会自2011年以来连续第12次向社会发布。

会上，全国社会信用标准化技术委员会秘书长、中国标准化研究院社会信用研究室主任周莉博士从目的地位、技术内容、实施建议三个方面对标准解读了《企业诚信管理体系要求》国家标准，该标准由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会、中国标准化研究院等单位牵头起草，是完善企业诚信管理制度建设的指南。

中国合作贸易企业协会副会长兼秘书长高景远在论坛上发布了2022年度中国企业信用500强、中国上市公司信用500强、中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强、中国民营企业信用100强。这是中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会自2012年以来连续第11次向社会发布。

国网冀北电力有限公司董事长、党委书记张玮从抓治理体系完善、抓履责能力提升、抓管理方式创新和抓行业引领带动四个方面分享了企业在信用建设工作中的经验和做法。

中国企业改革与发展研究会常务副秘书长李华发布了2022年度中国企业综合信用指数。2022年度中国企业综合信用指数为84.36，比上一年度的83.33提高了1.03，2022年度中国企业综合信用评价结果为AAA 级。这是中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会自2011年以来连续第12次向社会发布。

论坛上还发布了2022年度培育诚信经营、守信践诺标杆企业。中国企业改革与发展研究会向各会员单位和广大企业界发出《关于培育诚信经营、守信践诺标杆企业的倡议书》。经企业自愿参与，共有460家企业签订承诺书。

论坛上公布了2022年度企业信用评价结果。经企业自愿申报，信用工作委员会组织评价，中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会最终审定，共评出中国五星级诚信企业5家、AAA级信用企业60家。

著名经济学家、中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲围绕《以中国式现代化引领企业高质量发展》作主题演讲。樊纲表示，在百年未有之大变局的背景下，我们要大力发展民营企业，要大力发展大企业，激发大企业在现代化进程中起到的特殊作用，实现大企业和小企业共同发展。

中国企业信用发展论坛暨诚信公益盛典已经成功举办了十四届，为加强企业诚信体系建设、构筑诚实守信的经济社会环境作出了积极贡献。

(责编：曹淼、李源)

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