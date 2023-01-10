原标题：“年货春运”火爆程度堪比春运 大量高线城市年货订单涌向中低线市场

1月7日，2023年春运正式启动。来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春运首日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3473.6万人次，较2022年同期增长38.9%。其中，铁路发送旅客601.8万人次，较2022年同期增长18.4%。

春运客流整体回暖趋势，表现了今年春节人们强烈的返乡意愿。而在早早买好返乡车票、机票的同时，人们也早已提前置办好了年货，并先自己一步被送往家人手中。“年货春运”人未到家，年货已在路上的现象越发常见。

同时，相较于去年春节，“年货春运”异地订单大幅增长，家乡特色年货上行、智能数码产品下乡的“双向奔赴”，今年的“年货春运”也表现出了更多的消费新趋势。

2023年京东年货节消费趋势显示，受人们强烈的返乡意愿影响，今年“年货春运”的异地订单消费趋势，主要体现在身在1-2线城市或经济发达省份的用户向家乡发出的年货需求上。自今年京东年货节启动以来，截至1月8日，按农历同期水平比较，从高线城市发往中低线市场的异地订单占比（占全国总订单比）从去年的3%增长到了16%。其中，广东、北京、上海、江苏、山东、浙江6省发出的异地订单量同比增长达34%。

此外，在今年的“年货春运”中，年货即时采购热度也十分高涨，“线上下单、年货1小时内送到家”的即时零售，在今年成为年货消费新主流。

京东年货节期间，京东小时购销售额同比去年增长近7成。通过配送小哥充当“互联网腿替”的方式，也尤其适合异地送礼。京东小时购数据显示，年货节以来，全国范围内异地订单同比增长了170%，异地订单下单最多的城市为深圳、北京、广州、成都和上海。购买最多的商品是手机、车厘子、白酒、粮油、牛奶、各式礼盒。

为了让更多消费者都能轻松选购到心怡年货，也为了更好地助力在外的游子们在回家时能够“轻装上阵”，今年京东年货节专门打造了“年货春运”主题会场，基于各地年货消费趋势推出“特色年货地图”、“区域特色年货金榜”，让消费者轻松实现全国各地特色年货一站式购齐。

如在北京的特色年货金榜中，三元小方白纯牛奶、稻香村古法制作桃酥、六必居调味凉拌芝麻酱位列前三；在上海，光明香醇有机纯牛奶、梅林经典美味午餐肉和大白兔奶糖则是当地特色年货金榜的前三名；而对于无辣不欢的湖南人来说，章鸭子香辣味酱板鸭、妙滋味爆辣酱板鸭以及卫龙香辣小鱼仔则是最受当地人喜爱的特色年货……

除了区域特色年货金榜，此次京东年货节还推出了地方特色年礼、老字号好店集市、地道乡味热点京选集、千县名品“武林外传”热点特刊等更多精彩内容，让消费者能够尽情探寻家乡宝藏特产，感受丰富多元的“逛购”体验。

(责编：曹淼、李源)

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