周 琳

原标题：人工智能推动制造业转型升级

在智慧校园里，运用大数据动态评估学生知识掌握情况，达到分层教学目的；在智慧医疗中，线上问诊与线下诊疗深度融合，实现跨区域医疗资源共享；在智慧燃气安防中，通过燃气安全智慧监管平台，燃气泄漏检测准确度达99.9%……近期，以天地伟业技术有限公司、海光信息技术股份有限公司等为代表的津门智能制造企业，围绕智能制造、智慧港口、智慧城市、智慧政务、智慧民生等五大领域，拓展近300个人工智能深度融合应用场景，加速提升天津制造业的广度和深度。

“2022年以来，滨海新区着力做好扩大内需等工作，以国家人工智能创新应用先导区建设为牵引，力推制造强区战略落地。截至目前，新区人工智能相关企业数量超500家，带动产业规模超3000亿元。”天津市滨海新区副区长张桂华说。

人工智能相关领域的发展成绩，是滨海新区贯彻落实“制造强区”战略的缩影。滨海新区着力统筹好疫情防控和经济社会发展，保障产业链供应链稳定，重点建设信创、生物医药、新能源、新材料、航空航天等10条主导产业链。

在国家超级计算天津中心“天河一号”主机房内，总工程师冯景华说：“中心每天要完成近1.5万项计算研发任务。为将超级算力转化为服务，中心承担建设先导区公共服务平台。该平台能够汇聚区域内的优势资源，整合算力服务单位、产业数据拥有单位、算法研究单位，通过公共服务平台，为人工智能开发提供算力资源、数据素材、算法库、开发工具等一站式服务。”

目前，滨海新区已评选出国家超算中心、天津联通、紫光云、华为公司等4家综合类先导区智能服务金牌服务商，共有10个应用场景入选工业和信息化部“智赋百景”名单。

以人工智能领域为代表的制造业快速发展，离不开天津市及滨海新区各部门的大力支持。“2022年前三季度，东疆综合保税区践行党建引领共同缔造理念，共建‘东疆之星’高成长企业基地，加快推动百亿规模天津市天使投资引导基金落地，‘投早、投小、投硬科技’，满足企业成长各周期资金需求。”东疆综保区新经济促进局局长瞿重光说。

滨海新区工信局局长李刚表示，目前，新区已组织两批企业参与工信部人工智能“揭榜挂帅”任务，一批企业参与工信部和国家药品监督管理局的人工智能医疗器械创新任务揭榜，对已成功完成揭榜任务的2家企业给予近4000万元支持，对正在进行揭榜任务攻关的12家企业建立台账，按照项目进展及时给予资金支持和政策帮扶。

(责编：罗知之、陈键)

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