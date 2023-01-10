人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

做好农民增收“两业”文章

2023年01月10日09:01 | 来源：经济日报
小字号

原标题：做好农民增收“两业”文章

要紧盯产业和就业，做好增加农民收入的“两业”文章。既要通过全产业链拓展增值空间，也要多措并举促进农民工就业。此外，还要把增加脱贫群众收入作为主攻方向，将帮扶力量和各类资源向促进产业发展和扩大就业方面倾斜，增强产业造血功能，提升就业稳定程度。

岁末年初，正是农民盘点上一年收入、谋划新一年生计的时候。中央农村工作会议提出，要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道。加快建设农业强国，要紧盯产业和就业，做好增加农民收入的“两业”文章。

近些年，农民收入较快增长，增速连续12年跑赢城镇居民，生活面貌持续改善。但是，城乡居民收入的绝对差距依然很大，在农业生产成本上涨、经济下行压力加大情况下，促进农民持续增收依然面临较多困难。农民富不富，决定着亿万农民的获得感，也决定着社会主义现代化的质量。据测算，随着农民收入增长，农村消费升级，预计每年可新增2万亿元左右消费需求。可见，农民增收不仅是农业农村工作的中心任务，也是畅通城乡循环的关键之处。

做好产业文章是针对农民的经营性收入而言的。促进农民增收，难点在主产区和种粮农民。如果产业不兴旺，农民增收就很难。产业兴旺，既可以适度规模化种粮，也可以发展富民乡村产业。发展乡村产业，不是简单地种几亩地、养几头猪的问题，有条件的要通过全产业链拓展增值空间。要积极发展农产品加工业，推动农村由卖原字号向卖制成品转变，把产业空间更多留在县域。要发展乡村旅游、文化康养、电子商务等新产业新业态，把增值收益更多留给农村。

需要提醒的是，近年来，很多地方在乡村产业升级中，往往规模越来越大、农户参与度却越来越低，这是市场自发作用的结果。但是，检验乡村产业发展成效，不仅要看能否增强产业驱动力，提升竞争力，还要看能否让农民有钱赚，增强对农民增收的带动力。一定要把握好度，不能忘了农民这一头，要完善利益联结机制，尽可能让农民参与进来。要避免富了老板、亏了老乡，农户能干的尽量让农户干，企业干自己擅长的事，形成企业和农户优势互补、分工合作的格局，让农民更多分享产业收益。

做好就业文章是针对农民的工资性收入来说的。从全国来看，工资性收入已连续多年超过经营性收入，成为农民最大的收入来源。对脱贫群众来说，工资性收入占其收入的六成以上。不过，农民的工资性收入与宏观经济形势和个体职业素质密切相关。如今，农民务工有了新趋势，跨省外出务工的在减少，就地就近务工的在增多；既有一些农民工找不到理想岗位的情况，又有一些企业缺少技术型农民工的情况。

要多措并举促进农民工就业。一要引导外出务工就业，提高技能培训和就业服务力度，让更多农民工成长为技术型农民工，提高就业质量。二要促进就近就地就业，发展就业容量大的县域二三产业，吸纳农民在家门口就业增收，提高就业便利度。三要以创业带就业。据统计，一个农村创业项目平均可以吸纳6个至7个农民稳定就业，17个农民灵活就业。应鼓励大学生、农民工、企业家等返乡入乡创业，带动更多农民就业。

值得一提的是，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。农民收入问题，既有城乡居民收入差距问题，也有农村中的低收入问题。把巩固拓展脱贫攻坚成果放到增加农民收入的框架下来看，做好产业和就业文章依然很有分量。要把增加脱贫群众收入作为主攻方向，将帮扶力量和各类资源向促进产业发展和扩大就业方面倾斜，增强产业造血功能，提升就业稳定程度，激发他们勤劳致富的精气神。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年我国全年收购粮食8000亿斤 与近年平均水平相当
　　人民网北京1月10日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，2022年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。 当前，秋粮收购处于高峰期。…
纪念币也有星辰大海！中国空间站建成金银纪念币今日发行
　　人民网北京1月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发行中国空间站建成金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部