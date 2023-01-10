原标题：做好农民增收“两业”文章

要紧盯产业和就业，做好增加农民收入的“两业”文章。既要通过全产业链拓展增值空间，也要多措并举促进农民工就业。此外，还要把增加脱贫群众收入作为主攻方向，将帮扶力量和各类资源向促进产业发展和扩大就业方面倾斜，增强产业造血功能，提升就业稳定程度。

岁末年初，正是农民盘点上一年收入、谋划新一年生计的时候。中央农村工作会议提出，要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，千方百计拓宽农民增收致富渠道。加快建设农业强国，要紧盯产业和就业，做好增加农民收入的“两业”文章。

近些年，农民收入较快增长，增速连续12年跑赢城镇居民，生活面貌持续改善。但是，城乡居民收入的绝对差距依然很大，在农业生产成本上涨、经济下行压力加大情况下，促进农民持续增收依然面临较多困难。农民富不富，决定着亿万农民的获得感，也决定着社会主义现代化的质量。据测算，随着农民收入增长，农村消费升级，预计每年可新增2万亿元左右消费需求。可见，农民增收不仅是农业农村工作的中心任务，也是畅通城乡循环的关键之处。

做好产业文章是针对农民的经营性收入而言的。促进农民增收，难点在主产区和种粮农民。如果产业不兴旺，农民增收就很难。产业兴旺，既可以适度规模化种粮，也可以发展富民乡村产业。发展乡村产业，不是简单地种几亩地、养几头猪的问题，有条件的要通过全产业链拓展增值空间。要积极发展农产品加工业，推动农村由卖原字号向卖制成品转变，把产业空间更多留在县域。要发展乡村旅游、文化康养、电子商务等新产业新业态，把增值收益更多留给农村。

需要提醒的是，近年来，很多地方在乡村产业升级中，往往规模越来越大、农户参与度却越来越低，这是市场自发作用的结果。但是，检验乡村产业发展成效，不仅要看能否增强产业驱动力，提升竞争力，还要看能否让农民有钱赚，增强对农民增收的带动力。一定要把握好度，不能忘了农民这一头，要完善利益联结机制，尽可能让农民参与进来。要避免富了老板、亏了老乡，农户能干的尽量让农户干，企业干自己擅长的事，形成企业和农户优势互补、分工合作的格局，让农民更多分享产业收益。

做好就业文章是针对农民的工资性收入来说的。从全国来看，工资性收入已连续多年超过经营性收入，成为农民最大的收入来源。对脱贫群众来说，工资性收入占其收入的六成以上。不过，农民的工资性收入与宏观经济形势和个体职业素质密切相关。如今，农民务工有了新趋势，跨省外出务工的在减少，就地就近务工的在增多；既有一些农民工找不到理想岗位的情况，又有一些企业缺少技术型农民工的情况。

要多措并举促进农民工就业。一要引导外出务工就业，提高技能培训和就业服务力度，让更多农民工成长为技术型农民工，提高就业质量。二要促进就近就地就业，发展就业容量大的县域二三产业，吸纳农民在家门口就业增收，提高就业便利度。三要以创业带就业。据统计，一个农村创业项目平均可以吸纳6个至7个农民稳定就业，17个农民灵活就业。应鼓励大学生、农民工、企业家等返乡入乡创业，带动更多农民就业。

值得一提的是，巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。农民收入问题，既有城乡居民收入差距问题，也有农村中的低收入问题。把巩固拓展脱贫攻坚成果放到增加农民收入的框架下来看，做好产业和就业文章依然很有分量。要把增加脱贫群众收入作为主攻方向，将帮扶力量和各类资源向促进产业发展和扩大就业方面倾斜，增强产业造血功能，提升就业稳定程度，激发他们勤劳致富的精气神。

(责编：罗知之、陈键)

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