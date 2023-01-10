姜 照

原标题：优化消费环境让年货市场更红火

日前，商务部等多部门共同指导举办的“2023全国网上年货节”拉开帷幕，提出要紧扣人民美好生活需要和节日市场采购需求，推动实现消费场景应用创新、内外城乡市场联通和网络消费环境优化。年货消费作为满足居民消费升级需求、增添节日喜庆氛围的重要消费方式，是新一年消费市场的风向标，成为时下关注的热点。

目前，我国年货消费实现了较好的发展，具有四个明显的特征：

一是过年“买健康”成为热门。随着我国居民生活水平的提升，消费者的健康意识不断增强，购买健康类产品以及为家中长辈赠送健康类产品受到欢迎。

二是国潮消费品质持续提高。例如，许多老字号企业推出设计优良、造型独特的兔年礼盒产品，在年货中加入时尚元素、时代气息，在颜值、内涵、宣传等方面加强修炼“内功”，推动老字号产品在网上直播间的成交额明显提升。

三是进口年货的供给能力不断增强。我国市场的对外开放水平较高，外国企业愿意进入我国年货消费市场，共享经济发展红利，围绕我国民众消费需求开发具有较高品质的年货。

四是绿色产品更加深入人心。例如，元旦和春节期间，绿色小家电年货往往受到欢迎，体现了消费者对绿色低碳生活方式的向往。

不过，当前仍然存在一些制约年货消费发展的因素。例如，少数电商平台商家仍然存在销售假冒伪劣商品、虚假宣传的现象。消费维权渠道有待畅通，一些网上售后服务存在反馈不及时、处理不到位、承诺不兑现的问题。同时，部分热门年货销售火爆，快递物流承担着较大压力。基于此，亟需采取针对性措施，让年货消费更红火。

要加强年货消费市场监管。地方商务、市场监管等管理部门加强针对年货消费的联合监管，严厉打击虚假产品销售、虚假营销等违法违规行为。探索运用大数据等手段，对重点消费平台、消费场所等有效监测，更好掌握市场供需关系及动态变化情况，推动实现年货消费全过程监管，促进网络消费环境的优化。引导各平台抽调力量组建消费投诉维权服务小组，畅通春节期间消费维权渠道，提升消费者满意度。

要引导企业完善年货消费供给。鼓励企业针对春节期间消费者多样化、个性化、定制化的年货消费需求，拓展利用民众探亲、旅游度假等消费场景，提升中高端国潮年货的供给能力，增加品牌化、品质化、健康化、智能化的商品和服务。同时，鼓励电商平台等企业引进优质进口商品和服务，推动年货消费供给更加丰富。

要进一步加强春节期间的物流运输保障。要鼓励快递物流企业加强智能快递终端建设，畅通城乡流通渠道，打通农村商品末端配送的“最后一公里”，为年货物流运输通畅提供有效支持。

(责编：罗知之、陈键)

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