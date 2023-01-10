董少鹏

原标题：更好发挥股市稳预期促投资作用

股市对于稳预期、促投资具有重大作用，建立具有中国特色的市场估值体系是2023年亟待破题的事。要深化制度改革，从信息披露、投资者结构、长线投资激励、诚信奖惩、社会监督等方面入手，促进市场估值体系更加完善，增强市场的投资吸引力、创新驱动力和综合竞争力。

党的二十大报告提出，健全资本市场功能，提高直接融资比重。具体到股票市场，2023年我国股市将继续在企业上市融资、并购重组、优化产业链供应链结构方面发挥积极作用。推动经济质的稳步提升和量的合理增长，需要股权和债权市场的有力支撑。特别是股权市场对实体经济的资本约束、价格约束更强，是促进实体经济价值发现、优胜劣汰的重要平台，可以发挥更大作用。

股市对于稳预期、促投资具有重大作用。回顾刚刚过去的一年，我国股票市场保持IPO、再融资常态化，坚守科创板“硬科技”定位，进一步优化创业板机制和结构，扎实推进北京证券交易所建设。加大对私募股权和创投基金的规范发展支持力度，引导资金向科技创新、制造业和中小企业等重点领域聚集。上市公司三年提质行动持续显效，上市公司信息披露、高管行为、资本运作等方面透明度提高、规范化水平提升。行政监管和社会化监管力度加大，上市公司及其大股东、董监高违法行为受到惩治。

过去的一年，我们完善上市公司回购、增持、股权激励、现金分红等制度措施，加强依法监管，促进上市公司主动与市场和投资者沟通，增强稳定预期的能力。丰富上市公司再融资途径和工具，用好科技创新公司债、中小企业增信集合债等工具，满足民营企业、中小企业、国有企业科技创新融资需求。推动证券公司、基金公司等证券经营机构高质量发展，健全风险管控和经营质效体系，强化长周期考核机制，鼓励差异化竞争。

在长线资金供给方面，过去的一年，我们推出个人养老金账户投资制度。制度型对外开放加大力度，进一步完善内地与香港市场互联互通机制，把ETF纳入互联互通范畴；支持公募基金参与粤港澳大湾区跨境理财通业务试点；加强跨境合作监管，稳定企业境外上市的制度和市场环境，促进双向开放和互联互通。

在融资规模、并购规模增长的背后，是资本形成机制更加完善和市场结构逐步优化，资本向创新领域、重点领域聚集的趋势突出。目前，国内战略性新兴行业上市公司已达2300余家，集成电路、生物医药、高端装备制造等重要行业逐步形成集群效应。

有鉴于此，2023年要创造条件实施全市场注册制改革，将资本市场运行与完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场基础制度协调起来，释放市场主体活力。同时扩大高水平制度型对外开放，促进双向互联互通机制更加深入、更加高效。

建立具有中国特色的市场估值体系是2023年亟待破题的事。发行注册制改革为各类企业公平上市、公平竞争、优胜劣汰打下良好制度基础，但从投资端来说，由于缺少长线战略资本，短中长期限、高中低风险偏好投资者错位发展又相互匹配的稳定结构尚未形成。单向炒新之风仍存，一些优质大盘股并没有获得相应的市场估值，这对市场长期稳定运行是不利的。为此，要深化制度改革，从信息披露、投资者结构、长线投资激励、诚信奖惩、社会监督等方面入手，促进市场估值体系更加完善，增强市场的投资吸引力、创新驱动力和综合竞争力。

(责编：罗知之、陈键)

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