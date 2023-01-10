祝惠春

原标题：油脂油料期货市场实现国际化

1月12日，我国菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权作为境内特定品种，将引入境外交易者参与交易。本次6个油脂油料期货期权品种同步对外开放，标志着我国油脂油料期货市场实现了一体化对外开放，郑州商品交易所农产品期货品种国际化迈出坚实步伐。

油脂油料安全是粮食安全的重要组成部分。我国菜籽油、菜籽粕、花生现货市场规模大、进口量大，国家产业政策鼓励扩大生产并倡导以多元化进口补充供需缺口。数据显示，我国菜籽油、菜籽粕、花生现货市场规模位于世界前列，是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生产、进口和消费国，第一大的花生生产、进口和消费国。

我国油脂对外依存度整体较高，近年来国际关系纷繁复杂，地缘冲突频发，各国“双碳”目标催化生物柴油需求，油脂输入性价格风险日益明显，为国内菜油供应带来了一定不确定性，产业企业风险管理需求较大。

业内人士认为，油脂油料期货市场对外开放后可以凭借良好的流动性及公正透明的市场环境吸引境外交易者参与，有助于在国际贸易中逐步形成以国内期货价格为重要定价参考的贸易模式，提升“中国价格”的国际影响力，服务油脂油料产品国际供应链稳定。

菜籽油、菜籽粕、花生期货期权，自上市以来，市场整体运行平稳，期现价格相关性高，功能发挥较好。

从国内来看，当前菜籽油、菜籽粕期货价格已成为贸易定价基准，花生期货价格也逐步成为国内贸易商现货报价的重要参考。国内60%以上的菜籽油贸易和80%以上的菜籽粕贸易均采用以期货价格为基准，加上一定价差的基差贸易模式进行。

以菜粕为例，菜粕现货贸易中已有80%以上采用基差点价方式进行，期货现货深度融合。目前菜粕基差贸易形式已经被贸易商赋予了新的意义，不再是被动接受基差，而是通过期货市场进行提前的库存备货，利用期现货之间的时间差，对现货市场进行补充性采购，后期完成现货采购后平仓盘面对等仓位，从而降低采购成本。

2021年度至2022年度加拿大菜籽减产，全球菜系期货品种供应偏紧且价格高涨，压榨进口菜籽的油厂原料紧张。河南部分菜粕贸易企业担忧国内菜粕价格进一步上涨，一方面积极寻找货源，远赴俄罗斯进口菜籽；另一方面在盘面提前买入，通过转月和不断移仓的方式在期货盘面上提前建立虚拟库存，同时向油厂购买基差，然后在盘面择机进行点价，避免了后续盘面价格上涨带来的被动点价和被动基差采购。

据国家粮油信息中心统计数据，2021年度至2022年度，我国菜油产量、消费量约为570万吨和710万吨，均约占全国食用油总产量与消费量的20%。一方面，作为重要的食用油，菜油产业链覆盖面广，涉及企业众多；另一方面，菜油与相关品种联动密切，国内外油脂油料及能源价格等因素都可能影响菜油价格。价格频繁波动为企业长期稳定经营带来了严峻挑战，也为国内菜油供应增加了不确定性。2007年，作为国内首个菜系期货品种——菜籽油期货在郑州商品交易所上市。15年来，郑商所不断扎实开展菜籽油品种维护和优化工作，促进期货价格发现和套期保值功能充分发挥，为企业稳健经营撑起了“保护伞”。

在花生的国内和进口贸易中，部分贸易商也开始采用基差贸易。部分菜籽油、菜籽粕国际贸易中，境外出口企业会参考郑商所菜油和菜粕期货价格进行报价。目前，上游进口菜籽压榨企业及中下游龙头企业均参与菜系期货交易。

此前，郑商所的PTA等品种已作为特定品种引入境外交易者，经过4年的稳健运行，市场各方逐渐熟悉并认可特定品种对外开放模式，相关交易、结算、风控等规则制度也经历了实践检验，国际化路径成熟可行。记者了解到，除PTA期货引入境外交易者之外，郑商所菜籽油等9个期货期权品种已引入QFII、RQFII等参与交易。

郑商所相关负责人表示，发展油脂油料品种替代和进口多元化，保障相关品种供给及价格稳定对油脂油料期货市场安全具有重要意义。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经