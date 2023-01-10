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住建部：加快住房公积金数字化发展

本报记者 邱玥
2023年01月10日09:07 | 来源：光明日报
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原标题：加快住房公积金数字化发展

本报北京1月9日电（记者邱玥）近日，住房和城乡建设部发布《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），旨在加快推进全系统数字化发展，让数字化发展成果更多更公平惠及住房公积金缴存人和缴存单位。

《指导意见》提出，将数字技术广泛应用于住房公积金管理服务，通过数据赋能，推进业务流程优化、模式创新和履职能力提升。《指导意见》绘制了住房公积金数字化发展蓝图，到2025年将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式，确保资金安全，让服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办。

《指导意见》强调，打牢数字化发展的数据和平台基础。建立健全让数据用起来的机制，依法加强数据汇聚、共享和利用，强化数据全生命周期质量管理，确保数据真实、准确、完整。全面提升平台支撑能力，推动实现各地信息系统的互联互通、协同联动，形成“纵向贯通、横向联通”的数据共享“立交桥、高速路”，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

《指导意见》要求，构建数字化服务新模式，推进服务标准化规范化便利化，编制服务事项基本目录和实施清单，实现同一服务事项在全国范围内无差别受理、同标准办理。丰富全国住房公积金小程序服务事项，构建跨区域跨部门业务协同机制，实现更多服务事项“跨省通办”“一件事一次办”，让服务“随时随地可办”。鼓励利用数字技术精准推送服务，建立服务体验反馈机制，持续优化和创新服务模式，让服务“更加精准智能”。

《指导意见》明确，强化全链条监管，不断完善全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具等数字化监管手段，推动形成部省市三级联动的数字化监管机制，多维度评估和动态监测管理运行情况，逐步从事后监管向事前事中事后全过程监管转变，守好缴存人钱袋子。加强与相关部门的数据共享，实现监管协同，有效防范各类风险。

(责编：罗知之、陈键)
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