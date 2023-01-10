本报记者 章文 通讯员 黄国畅

原标题：文昌航天发射场具备全年常态化发射能力

本报北京1月9日电（记者章文 通讯员黄国畅）北京时间2023年1月9日6时00分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将实践二十三号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。“此次任务的圆满成功展现出文昌航天发射场已经具备全年常态化发射能力。”西昌卫星发射中心党委书记董重庆表示。

站在庆贺任务成功的“大红屏”前，被称为“梦圆天团”的发射场控制室倍感振奋。发射场控制室主任，空间站天和、问天、梦天三舱发射任务01指挥员廖国瑞表示，文昌航天发射场是中国空间站建造母港，2年时间内，中国空间站三大舱体、四艘货运飞船从这里陆续成功飞向太空，造就了筑梦太空的坚实底座和底气，助力中国航天事业高水平科技自立自强不断迈出新步伐。

在刚刚过去的2022年里，发射场隶属于的西昌卫星发射中心奋力夺取22次全年航天发射任务连捷全胜，突破了该中心2021年创造的21次成功发射的纪录。

据了解，针对此次任务，西昌卫星发射中心党委进行了组织指挥模式优化、火箭测试发射流程优化等方面的专题研究分析，精细运行一体化管理体系，全面落实发射场质量确认制，为发射任务圆满成功奠定坚实基础。

发射用时越来越短、发射能力越来越强，得益于中心大力实施创新驱动战略，持续开展科技创新攻关扎实举措。据悉，后续西昌卫星发射中心还将重点围绕新一代载人火箭发射工位、重型火箭发射工位等拓展建设内容，同步开展配套体系建设，为载人登月、深空探测、行星探测、空间站建设应用与发展、低轨互联网星座组网等提供强有力支撑，逐步实现世界一流航天发射场建设目标。

(责编：罗知之、陈键)

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