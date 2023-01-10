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卫星遥感巡视与灾害应急监测技术获突破

华凌
2023年01月10日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：卫星遥感巡视与灾害应急监测技术获突破

科技日报讯 （记者华凌）近日，中国电力科学研究院有限公司程永锋博士牵头申报的“复杂环境下输电通道卫星遥感巡视与灾害应急监测关键技术与应用”荣获2022年中国电力企业联合会电力科技创新一等奖。这标志着电力行业针对复杂环境下电网典型隐患/灾害监测预警技术的研究取得新突破。

近年来，强降雨/台风引发的洪涝、地质灾害以及各类输电线路通道隐患影响范围广，令电网损失严重，给保供电造成挑战，成为电力行业关注的共性问题。

为了破解该难题，依托国家重点研发计划“天空地协同遥感监测精准应急服务体系构建与示范”，中国电力科学研究院有限公司2015年组建输电线路监测与评估实验室，建立电力行业首个输电线路本体、通道隐患和典型灾害的标准化卫星影像样本库（含9.4万个样本），提出融合输电线路本体特征和卫星遥感的输电线路三维巡视方法，破解现有通道隐患人工/无人机巡视受环境制约大，大范围、精细化难以兼顾的难题；提出基于卫星遥感和北斗的输电线路洪涝监测预警方法，将现有强降雨预警提升为输电线路洪涝淹没范围灾前精准预测、灾后分米级水深估算与衍生地质灾害风险评估，为管理部门针对性预防与应急指挥提供科学可量化的支撑。

据了解，该技术成果已应用于国网、南网、内蒙古电网等各电网企业输电线路和抽水蓄能电站，并推广至国家重要供水工程—东深供水工程中，开展供水管道隐患监测预警应用，有效提高了隐患巡检效率和自然灾害防治能力。

(责编：罗知之、陈键)
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