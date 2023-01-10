日前，零跑汽车公布最新交付量数据：2022年累计交付新车111168辆，累计交付同比增长超154%。“中国汽车工业几十年的发展已经证明，用市场换技术不能带来核心的竞争力，只有将核心科技掌握在自己手里，坚持创新，才能够获得真正的成功。”零跑汽车董事长朱江明表示。

据介绍，零跑汽车是目前具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，实现了核心系统及电子部件全域自研。除了电芯、内外饰外购，底盘、汽车电子电器为自研及外包生产外，其它所有零部件均为自研自产。

朱江明表示，零跑将开启新篇章，在全域自研的基础上，做用户的“代工厂”。“我们要把每一分钱都用在刀刃上，把每一项创新都落在产品上；不盲目跟风，提供更务实的越级产品；统一经营战略，线上线下持续进化服务体系；打掉虚高的品牌溢价，以高品价顶格满足用户需求。”朱江明介绍，根据规划，公司将持续探索未来汽车的进化方向，以全域自研、垂直整合为战略指导，追求智能化及电气化技术创新，重塑智能化标杆，做用户的代工厂，与更多用户共创智慧出行新体验。

据悉，零跑汽车在2022年9月登陆港交所，成为港股第四家造车新势力公司。财报显示，2022年三季度，零跑销量3.56万辆，同比增长186%；营收42.88亿元，同比增长398.5%。零跑汽车三季度平均售价约12万元。

(责编：曹淼、李源)

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