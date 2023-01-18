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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

方太茅忠群：以“科技自信”推动厨电行业转型升级

人民网记者 王仁宏
2023年01月18日14:47 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：宁波方太厨具有限公司董事长兼总裁 茅忠群

人民网：作为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，您认为传递出的一个最强的信号是什么？

茅忠群：意义重大，影响深远。会上释放出不少强有力的积极信号。

中央经济工作会议明确提出，要“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。 民营经济是市场经济最富活力、最具潜力、最有创造力的重要力量，是繁荣城乡经济的有力支撑，是推动我国经济发展的重要力量。

宁波是民营经济强市，中小企业众多，平均每20个人就拥有一家企业，每8个人中就有一名企业主，民营经济贡献了城市85%的就业岗位，吸纳就业人口420万人以上。

近年来，支持和鼓励民营经济发展的一揽子政策在宁波遍地开花。受益于政策指引，方太集团在过去二十余年间蓬勃发展，2017年成为中国厨电行业首家销售破百亿元的企业。从50亿跨越到100亿，方太仅用时3年。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

茅忠群：“两个毫不动摇”是我国改革开放40多年来中国经济发展壮大的宝贵经验。中央经济工作会议的再次重申，表明了党的一贯立场和支持鼓励民营经济发展的方针政策没有改变，也提振了我们企业发展的信心，我们也将进一步在活跃市场、促进创新和推动高质量发展等方面不断发挥自身作用。

人民网：当前厨电行业面临哪些新机遇，方太集团将有何新动作、新布局？

茅忠群：方太深耕高端厨电领域27年，持续围绕空气、水、烹饪三大核心科技，推进基础科研纵深发展，首创近吸式吸油烟机、欧式吸油烟机、水槽洗碗机、集成烹饪中心等划时代厨电品类。作为全国吸油烟机标准化工作组组长单位，方太主导承担“十一五”“十三五”国家重点科研项目，参与修/制定国内外标准超130项。目前，方太已拥有超9600件国内授权专利，其中发明专利数量超2400件，掌握厨电行业最大“专利池”。正是在专注的行走中保持创新的步伐，方太才得以持续激活发展的一池春水，为经济高质量腾飞不断“蓄能”。

随着疫情防控“新十条”等优化措施出台，2023年我国经济将继续提质增效；房地产行业的复苏也将为我们带来新的供需格局。接下来，我们会继续致力于产品研发创新，确保每年将不少于营收的5%投入研发，引领行业发展；大力推进研发、制造、营销、运营数字化转型；在现有产业集群项目建成投用的基础上，计划在宁波前湾新区再推进一个智能厨电制造新园区项目投资建设，形成一个集研发、制造、仓储物流等相对完整的大型产业园区，为方太下一步500亿发展战略做好前瞻性规划与布局。 

(责编：李源、高雷)
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