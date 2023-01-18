人民网记者 王仁宏

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：360集团创始人 周鸿祎

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

周鸿祎：此次会议意义重大、影响深远。我注意到，这次会议反复提及两个高频词，“发展”和“信心”。这向市场释放出一个强烈的信号，2023年中国经济运行有望实现总体回升。

我认为，2023年中国经济一定会越来越好，民营经济一定会实现高质量发展，我所从事的产业也一定会迎来快速增长。

这个判断的底气，来自于过去十年党和国家领导人高瞻远瞩，深刻把握全球经济发展脉搏，先人一步将数字化上升为国家战略，成就了今天数字经济的蓬勃发展。当下，数字化已经成为国家和各行各业发展的主旋律，传统产业纷纷通过数字化转型寻求高质量发展，让中国成功抓住了新一轮科技革命和产业变革的先机。

我相信，新的一年，在党中央的坚强领导下，在全党全国各族人民的砥砺前行下，中国经济一定将逆势而上，实现安全、平稳、健康的发展。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

周鸿祎：在全球经济呈现高度不确定性，面临巨大挑战之际，中央经济工作会议再次强调“两个毫不动摇”，为努力前行的民营经济注入了强劲信心。

在“两个毫不动摇”的基本方略下，这十年中国营商环境有了很大改善，特别体现在国家对民营企业创新的支持上，和对专精特新企业的扶持上。很多企业在政策支持下获得了发展的资金和场景，繁荣的场景和市场又催生了新的需求和应用，为民营企业提供了巨大的创新空间。

以安全行业为例，这十年中国安全产业的发展扩大了不止十倍，已经进入快车道。作为一名民营科技企业的负责人，我深切地感受到国家对于民营企业发展的关心与支持。我相信，进入2023年，会有更多鼓励民营经济发展的政策出台，民营企业将迎来发展的黄金年代。

人民网：当前，“数字安全”领域面临哪些新机遇？360集团将有何新动作、新布局？

周鸿祎：新年伊始，我们看到两大趋势更加显著。一是数实融合趋势加速，传统产业都在通过数字化转型寻求高质量发展。二是安全成为中国数字化的底座，中国的网络安全行业也上升为“数字安全”。

基于这两大判断，未来360集团将继续聚焦“数字安全”，着力应对数字文明时代的新安全挑战。同时大力推动SaaS产业发展，助力实体企业，特别是中小微企业摆脱数字化转型困境。

第一，“看不见高级网络攻击”已经成为我国数字空间的卡脖子问题。360将持续构建以“看见”为核心的安全运营服务体系，筑牢“数字安全”屏障，护航数字经济发展。

第二，城市已经成为“数字安全”的主战场。360将继续创新城市“数字安全”建设模式，将过去传统安全惯用的“卖药”模式升级为“数字安全医院”，为城市和城市群打造“数字安全”能力体系。

第三，360将以服务为核心，持续为4000多万中小微企业提供“拎包入住”式的SaaS服务，降低实体企业数字化转型的成本和门槛，真正做到“数字安全”时代“一个都不能少”。

人民网：经历世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新思考、新感悟？

周鸿祎：在新的历史机遇下，民营企业更应该主动将企业使命和国家战略保持一致，积极发挥经济创新中的主体作用，为经济发展贡献力量。

特别是科技企业，应当坚持科技报国理念，发挥“上山下海助小微”精神。“上山”是上科技高山，为了更好响应国家号召，发展国家急需的硬科技，勇当主角，攀登科技高峰；“下海”则是要积极投身产业数字化的蓝海，甘当配角，服务于政府、城市和传统产业数字化转型；而在数字化转型中则要更加重视中小微群体，利用技术优势和生态优势助力中小微企业实现数字化的“共同富裕”。

我相信，民营企业特别是科技企业，只要坚持创新，坚定信心，与时俱进地根据国家发展和市场需要调整战略，就能做深产业链、做宽护城河，为中国经济高质量发展注入澎湃动力。

人民网：对于民营企业未来发展，在政策支持、舆论支持、资金支持等方面，您有何建议？

周鸿祎：以安全行业为例，扎实铺就网络安全基石，筑牢“数字安全”屏障，是我国从网络大国迈向网络强国的关键，对此我有五点建议。

第一，加大顶层设计，建立分布式国家安全大脑。尤其在城市层面，打破“各自为政”的现状，将本地数据和全网数据做融合分析、集中研判，建立一体化作战平台，实现联防联控；第二，将建设行业“数字安全”体系纳入产业数字化的整体规划中，以能力导向代替合规导向，夯实数字化安全底座；第三，提高安全投入在数字化建设中的比例；第四，加大对数字化安全人才的税收优惠和政策扶持；第五，加大对中小微企业的“数字安全”扶助力度。

(责编：曹淼、高雷)

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