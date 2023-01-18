人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

蒙牛卢敏放：主动作为、乘势而上 为乳业振兴腾飞注入新动能

人民网记者 罗知之
2023年01月18日14:49 | 来源：人民网
小字号

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：蒙牛集团总裁兼执行董事 卢敏放

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

卢敏放：2022年12月召开的中央经济工作会议，强调了稳中求进的工作基调，释放了“明年经济运行有望总体回升”的重要信号。会议提出了实施扩大内需战略，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，促进市场信心加快恢复。中国乳业是关系千家万户“刚需”的民生行业，是维护国家粮食安全的重要产业，国家“十四五”奶业竞争力提升行动方案、内蒙古“奶九条”等政策叠加发力，行业发展机遇广阔。

2022年，全球经济经历了经济周期挑战，但中国经济的强大韧性有目共睹，党的二十大也为各项事业的发展指明了方向。整体说，去年中国乳业呈现出稳中提质的良好态势。可以说，我们对中国经济发展充满信心，对中国乳业振兴充满信心。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

卢敏放：中央经济工作会议再次旗帜鲜明地重申了“两个毫不动摇”，对于稳定市场主体预期、提振市场信心来说亮明了态度、释放了信号，对于推动国有资本做强做优做大、培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

未来，蒙牛将深入贯彻落实党的二十大精神，站在维护国家粮食安全的高度，坚守产品品质、打造民族品牌、树立企业品德，引领乳业振兴，确保奶瓶子安全。

人民网：当前乳业发展面临哪些新机遇？蒙牛有何新动作、新布局？

卢敏放：中央经济工作会提出，加快建设现代化产业体系。面对传统增长模式的成功正在放缓，外部环境不确定性增加、成本通胀和疫情冲击依然存在，品质化、多元化消费形成趋势，作为行业引领者，我们积极抓住当下机遇，与乳业同仁一道共绘高质量发展蓝图。

研发创新提供了乳业发展更多可能。要牢牢把握新一轮科技革命战略机遇，坚持自主创新，持续引领行业技术攻关，不仅能够突破制约乳业发展“卡脖子”技术难题，还能更好满足消费者对高品质乳品的需要，有效助力扩大内需。在新技术新产品层出不穷、新业态新模式蓬勃发展的宝贵机遇面前，我们必须主动作为、乘势而上，依靠转型升级锻造新优势，乳业振兴腾飞注入了新动能。

在推动自主创新研发方面，我们经常说，一杯好奶是种出来的。蒙牛持续加大优质饲草料基地建设，联合中国农业科学院草原研究所自主研发培育出优质苜蓿系列品种。在益生菌领域，我们与中国航天联合发布自主研发两个“航天菌株”，为提升产品品质、推动研发创新提供了新路径。

在数智化方面，数智化赋能流程再造、降本增效成为行业共识，提速推动的数智化转型将实现中国乳业增智慧、上云端。蒙牛凭借业内领先的数智化实践应用，实现“消费者在线、渠道在线、供应链在线、管理在线”四大数字化管理模式，形成全链路数字化升级之路。同时，积极构建开放式创新生态，打造蒙牛数字化创新联盟，持续助力整个消费行业的创新发展。

高水平对外开放为乳业发展带来更多机遇。推进高水平自立自强、增强国内大循环内生动力和可靠性，与坚持高水平对外开放、提升国际循环的质量和水平并不矛盾，而是相辅相成、互为促进，都有利于高质量发展。为此，我们要更加积极地“走出去”、用好国内国际两个市场两种资源，参与全球乳业治理，在技术、管理等方面进行战略布局和深度合作，提升中国乳企竞争力，在开放合作中实现自立自强和互利共赢。

以全球IP“大满贯”提升品牌影响力，已经成为乳企高质量发展的必然选择。未来，蒙牛将坚持品牌长期主义，通过持续与中国航天、FIFA世界杯、中国女足、中国青少年足球联赛等合作，不断强化对健康、营养、健康的价值主张，打造世界一流品牌。

勇闯雄关，才能赢得历史主动。2023年，蒙牛继续站在捍卫国家粮食安全的战略高度，将奶瓶子牢牢握在中国人自己手中，为消费者奉献世界品质的好产品。我们将瞄准“再创一个新蒙牛”目标，加强建设具有全球竞争力的乳企和世界影响力的品牌，为助力中国式现代化建设贡献蒙牛力量。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：到2025年基本形成人工影响天气新型工作体系
　　人民网北京1月18日电 （记者王连香）近日，中国气象局印发《人工影响天气“播雨”减灾行动计划（2023—2025年）》（以下简称《计划》），聚焦推动人工影响天气事业高质量发展的关键环节，明确未来三年人工影响天气发展目标、业务布局和重点任务。《计划》坚持问题导向、目标导向、系统观念，推进人工影响天气工作由分散、粗放、相对独立发展向集约化、研究型、安全性、融入式转型发展，提高以智慧人影为主要特征的人工影响天气现代化水平，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复、国家重大活动、重大突发事件应急等提供强有力保障。…
税务总局：十年来我国累计新增减税降费和退税缓税缓费超过13万亿元
　　人民网北京1月18日电 （记者车柯蒙）1月17日，全国税务工作会议在北京召开。会议总结2022年税收工作和党的十九大以来及新时代十年税收现代化建设成效，研究税收现代化服务中国式现代化的思路举措，部署2023年重点工作任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部