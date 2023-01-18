人民网记者 罗知之

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：蒙牛集团总裁兼执行董事 卢敏放

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

卢敏放：2022年12月召开的中央经济工作会议，强调了稳中求进的工作基调，释放了“明年经济运行有望总体回升”的重要信号。会议提出了实施扩大内需战略，“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，促进市场信心加快恢复。中国乳业是关系千家万户“刚需”的民生行业，是维护国家粮食安全的重要产业，国家“十四五”奶业竞争力提升行动方案、内蒙古“奶九条”等政策叠加发力，行业发展机遇广阔。

2022年，全球经济经历了经济周期挑战，但中国经济的强大韧性有目共睹，党的二十大也为各项事业的发展指明了方向。整体说，去年中国乳业呈现出稳中提质的良好态势。可以说，我们对中国经济发展充满信心，对中国乳业振兴充满信心。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

卢敏放：中央经济工作会议再次旗帜鲜明地重申了“两个毫不动摇”，对于稳定市场主体预期、提振市场信心来说亮明了态度、释放了信号，对于推动国有资本做强做优做大、培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

未来，蒙牛将深入贯彻落实党的二十大精神，站在维护国家粮食安全的高度，坚守产品品质、打造民族品牌、树立企业品德，引领乳业振兴，确保奶瓶子安全。

人民网：当前乳业发展面临哪些新机遇？蒙牛有何新动作、新布局？

卢敏放：中央经济工作会提出，加快建设现代化产业体系。面对传统增长模式的成功正在放缓，外部环境不确定性增加、成本通胀和疫情冲击依然存在，品质化、多元化消费形成趋势，作为行业引领者，我们积极抓住当下机遇，与乳业同仁一道共绘高质量发展蓝图。

研发创新提供了乳业发展更多可能。要牢牢把握新一轮科技革命战略机遇，坚持自主创新，持续引领行业技术攻关，不仅能够突破制约乳业发展“卡脖子”技术难题，还能更好满足消费者对高品质乳品的需要，有效助力扩大内需。在新技术新产品层出不穷、新业态新模式蓬勃发展的宝贵机遇面前，我们必须主动作为、乘势而上，依靠转型升级锻造新优势，乳业振兴腾飞注入了新动能。

在推动自主创新研发方面，我们经常说，一杯好奶是种出来的。蒙牛持续加大优质饲草料基地建设，联合中国农业科学院草原研究所自主研发培育出优质苜蓿系列品种。在益生菌领域，我们与中国航天联合发布自主研发两个“航天菌株”，为提升产品品质、推动研发创新提供了新路径。

在数智化方面，数智化赋能流程再造、降本增效成为行业共识，提速推动的数智化转型将实现中国乳业增智慧、上云端。蒙牛凭借业内领先的数智化实践应用，实现“消费者在线、渠道在线、供应链在线、管理在线”四大数字化管理模式，形成全链路数字化升级之路。同时，积极构建开放式创新生态，打造蒙牛数字化创新联盟，持续助力整个消费行业的创新发展。

高水平对外开放为乳业发展带来更多机遇。推进高水平自立自强、增强国内大循环内生动力和可靠性，与坚持高水平对外开放、提升国际循环的质量和水平并不矛盾，而是相辅相成、互为促进，都有利于高质量发展。为此，我们要更加积极地“走出去”、用好国内国际两个市场两种资源，参与全球乳业治理，在技术、管理等方面进行战略布局和深度合作，提升中国乳企竞争力，在开放合作中实现自立自强和互利共赢。

以全球IP“大满贯”提升品牌影响力，已经成为乳企高质量发展的必然选择。未来，蒙牛将坚持品牌长期主义，通过持续与中国航天、FIFA世界杯、中国女足、中国青少年足球联赛等合作，不断强化对健康、营养、健康的价值主张，打造世界一流品牌。

勇闯雄关，才能赢得历史主动。2023年，蒙牛继续站在捍卫国家粮食安全的战略高度，将奶瓶子牢牢握在中国人自己手中，为消费者奉献世界品质的好产品。我们将瞄准“再创一个新蒙牛”目标，加强建设具有全球竞争力的乳企和世界影响力的品牌，为助力中国式现代化建设贡献蒙牛力量。

(责编：曹淼、高雷)

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