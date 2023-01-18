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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

特步丁水波：与消费者同频 以品质坚守服务美好生活

人民网记者 王仁宏
2023年01月18日14:49 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：特步集团董事局主席兼CEO 丁水波

人民网：作为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，您认为传递出的一个最强信号是什么？

丁水波：我感受到稳增长、提信心的信号非常强烈，特别是提振民营经济发展信心。明年我国经济有望在世界经济格局不确定的情况下总体回升，形成独立的向上运行轨迹。这足以让市场主体增强信心、鼓足干劲。中央经济工作会议提到，要“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。”这些表述让民营企业豁然开朗。

如果说实体经济是中国经济的“脊梁”，那民营企业则是实体经济的“顶梁柱”。一方面是贡献、作用越来越大，另一方面也遇到了现实难题。特别是疫情期间，受影响最大的餐饮、文旅、线下零售业很多都是民营企业。他们既是社会民生服务的毛细血管，也是促消费、稳就业的力量之一，如何帮助这些中小微企业渡过难关，是当下需要解决的问题之一。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

丁水波：备受鼓舞和振奋。民营经济贡献了我国50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。2021年，民营经济税收贡献已达59.6%，民营企业占市场主体数量超过九成。民营经济已成为保障民生、促进创新、推动高质量发展的主力军。重申“两个毫不动摇”，可以说是亮明态度、毫不含糊，为民营经济高质量发展定下明确基调。

这个信号可以说是坚定了企业对于未来发展的信心，激活了动力。2021年，特步集团营收首次突破百亿，并制定了集团发展的第五个“五年规划”，设立了到2025年集团营收达到240亿的目标。特步将更加心无旁骛，守正创新，坚守实体，发挥民营企业的责任与担当，为中国式现代化，也为更好地满足消费者对美好生活的需要贡献力量。

人民网：当前体育服装行业面临哪些新机遇？特步集团将有何新动作、新布局？

丁水波：随着生活逐步恢复常态，衣、食、住、行等各方面的消费就会激发出来。在人们走出去、动起来的过程中，购买运动户外、体育用品的需求也将率先回升。我国是有着14亿人口的大国，拥有超过4亿的中等收入人群，消费市场潜力巨大。

特步是消费品牌，也是多品牌、集团化运营的体育用品品牌。我们的主品牌特步深耕马拉松赛道十多年，去年9月发布的全新品牌战略定位“世界级中国跑鞋”更强调了聚焦跑步赛道，瞄准全中国超3亿的跑者群体。新的一年，特步将继续聚焦跑步，稳扎稳打，从产品升级、渠道升级和跑者服务升级三方面入手，聚焦打造最适合中国人的世界级跑步产品。我们的几个国际新品牌，也将在专业运动、时尚运动领域持续发力，满足消费升级新需求。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

丁水波：坚持差异化竞争、坚持长期主义。特步品牌从2001年成立之初，就采取差异化的营销方式在竞争中突围。2007年，我们关注到马拉松赛道，赞助了第一场马拉松，开启了特步在跑步领域15年的长跑。到目前为止，特步的跑鞋已经助力47位运动员夺得了221个冠军。即便在充满不确定的2022年，中国马拉松男子百强中，特步赞助占比35%，超越所有外资品牌，位居第一。做到了从国产第一，到中国第一。

坚持产品为王。身处大零售、大消费行业，向外看，我们要始终关切消费者需求，设计生产出更多老百姓爱穿爱买的产品。这不仅需要数据分析、消费者研究，更需要洞察和理解，与消费者喜好保持同频；向内看，要提高产品的功能性、保障品质，不断提升不同场景的使用、体验感。我们会持续加大研发投入、提升供应链和质量管控以达到对品质的追求。

人民网：对于民营企业未来发展，在政策支持、舆论支持、资金支持等方面，您有何建议？

丁水波：一是建议从长期培育角度，可以更多结合企业的战略发展，制定长期扶持规划，有针对性地扶持龙头及骨干民营企业做大做强。二是期待有更多进一步激发消费潜力的政策出台，提振消费意愿。加大力度支持体育产业高质量发展，构建“体育+”的多元化消费场景、渠道，促进体育消费。 

(责编：李源、高雷)
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