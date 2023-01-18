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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

新石器余恩源：夯实无人配送技术基础 加速推进商业化布局

人民网记者 赵竹青
2023年01月18日14:50 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：新石器无人车创始人兼CEO 余恩源

人民网：作为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，您认为传递出的一个最强的信号是什么？

余恩源：中央经济工作会议提出，“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”，这让我们备受鼓舞。会议五次提到了“内需”二字，将“着力扩大国内需求”放在2023年经济工作的首位。此前，中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要》明确提到：“加快培育新型消费”“加快研发智能化产品，支持自动驾驶、无人配送等技术应用”。这些战略举措将有力推动自动驾驶产业高速发展，给无人配送行业注下一剂“强心针”，产业将进入商业化快速突破的“前夜”。对于新石器这样专注无人配送车的科技企业而言，有了政策依据，商业化场景应用布局将会加速推进。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

余恩源：中央经济工作会议为2023年经济稳步回升把脉定向，重申“两个毫不动摇”，将有利于公有制经济和非公有制经济在产业协作、创新协同、资本融合、业务合作等方面扩大广度与深度，形成有利于民营企业创新发展的环境和舆论氛围，激发民营企业的创造活力。我们将继续加大自动驾驶产品技术研发的投入，通过无人配送技术助力物流配送行业降本增效，让每一个人都能享受到自动驾驶带来的全新服务。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

余恩源：随着自动驾驶行业的支持政策、路权开放政策陆续实施，无人配送迎来产业落地最佳时机。新石器作为聚焦自动驾驶无人配送车赛道的企业，自2018年以来，已迭代量产四款车型，无人配送商业模型已经初步形成，进入批量商业应用阶段。新兴行业的发展壮大离不开国家政策的鼓励支持，我们欣喜的看到与无人车相关的政策法规开放速度在加快，这有利于产业链快速成长成熟。新石器已经在海外的12个国家部署落地。我们刚刚还拿到了德国莱茵TUV在国内的首张L4 级自动驾驶系统国际安全标准认证证书，用实力证明了中国无人车在国际舞台的核心竞争力。2023年，我们将持续夯实自动驾驶技术的基础能力，计划生产投放3000台无人车，赋能国内的物流配送企业，同时依托中国产业链的优势，实现尽快扩大占领海外市场的目标。

人民网：经过世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新的思考、新的感悟？

余恩源：突如其来的新冠疫情，助推无人配送车从“实验品”变成生产力工具，新石器参与过国内十几个城市的防疫民生保供工作。每一次抗疫都成为对新石器无人车的成果检验，通过大量宝贵的“实战”经验，让我们对无人车的性能提升和场景落地有了更深刻的理解，也让整个市场看到了我们这样新兴产业所展现出的强大成长潜力。针对传统配送模式面临的严峻挑战，新石器通过运营数据样本的论证，表明无人车补充人工运力的方式可以有效解决未来劳动力缺口问题，还可以有效提升配送效率和用户体验。我们坚信，当无人配送车辆数和覆盖密度到达一定规模后，预计将形成全新的城市运力服务网络，构建出新的城市业态，并由此释放出更多场景能力。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

余恩源：作为见证中国科技高速发展的一代人，让我们可以自豪的是在新能源汽车、自动驾驶产业可以与欧美发达国家一较高低。以日韩、欧美、中东等区域为代表的海外市场面临人力成本高、老龄化日益严重的困局，受物流基础设施成本等因素影响，其无法发展出类似国内发达的电商和外卖体系，供需失衡，意味着无人车的未来前景巨大。中国人口密度大，市场需求规模大，数据样本大，新能源车供应链完整且成本低，我们要抓住这些有利于无人配送车产业高速发展的机遇，充分利用领先的产品工程化优势，提升国际竞争力。

人民网：对于民营企业未来发展，在政策支持、舆论支持、资金支持等方面，您有何建议？

余恩源：政策文件多次提到培育壮大新兴产业，支持自动驾驶、无人配送等技术应用，这让行业长远发展有了更多的底气和信心。支持政策推动，无疑会给无人配送行业带来更多商业化落地机会，促使自动驾驶产品运用效率和可靠性得到了进一步验证。

2023年是新石器规模化落地的关键一年，我们要趁着政策的“东风”，与国际标准接轨，打造符合“世界标准”的产品，成为AI科技助力物流零售等行业升级的国际典范。我们将继续加大对自动驾驶产品技术研发的投入，加快制定商业化落地时间表，真正推动实现末端配送行业的降本增效，助力缓解交通拥堵、降低碳排放量，将无人车产品打造成新型智慧城市的基础服务设施，让每一个人享受到自动驾驶带来的全新服务。 

(责编：李源、高雷)
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