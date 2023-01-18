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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

海尔周云杰：在不确定中成就确定的力量

人民网记者 赵竹青
2023年01月18日14:52 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：海尔集团董事局主席、首席执行官 周云杰

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

周云杰：我认为中央经济工作会议传递出的一个最强的信号是：统一思想、凝聚共识，为推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。企业尤其是大型企业的稳定对经济整体发展起着关键性作用，是支撑我国稳增长、促就业、惠民生的重要力量。

一方面，企业是社会经济运行的“稳定器”。企业作为市场主体参与经济活动，是保市场主体的关键，也是稳就业的基础。以海尔为例，对外深度挖掘家居消费场景全产业链，营建新消费模式的同时与生态方走上共同富裕的道路；对内加速集聚人才，不断扩容就业岗位，截至22年底，累计抢入创客合伙人14885名。

另一方面，企业是创新发展的“主力军”。企业是经济社会发展的“源头活水”，使创造力得到大规模释放，激发全社会创新发展的动力。在海尔搭建的科技创新生态中，坚持原创科技引领，打通产学研用自主创新体系，让科技创新成为发展引擎。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

周云杰：中国坚持“两个毫不动摇”的坚定立场再度重申，不仅再次明确国家对非公有制经济的支持，还对提振经济市场信心非常及时且关键。会议为2023年经济发展定调，引领各行各业以中国之智实现中国式现代化。

首先，进一步聚焦实业，企业发展稳中向好。聚焦实体产业，加快建设现代化产业体系，海尔正在转型为生态型企业，从产品品牌到场景品牌，再到生态品牌，持续做强品牌，做优生态，以高质量发展创世界一流企业。

其次，数字经济浪潮中，企业发展提质增效。会议指出，要大力发展数字经济。数字化转型的核心是以价值创造为核心的思维重塑和模式重构。海尔数字化转型不是简单的企业信息化，而是对企业传统模式、流程、组织的颠覆，以全流程、全要素的数据为关键驱动要素实现业务运行和资源配置方式的变革。

最后，聚焦于科技创新，企业发展大有所为。要突出企业科技创新的主体地位，海尔始终围绕用户体验升级，利用市场优势来培育自主创新能力，让原创科技支持企业高质量发展，“补短板”与“锻长板”并重。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，海尔将有何新动作、新布局？

周云杰：在党的二十大报告与中央经济工作会议精神的指引下，中国经济迎来向好趋势，我国企业将持续发展壮大，未来发展前景一片光明。

面临经济稳中向好大势，海尔将坚持战略聚焦，布局和发展智慧居住和产业互联网两大主赛道。一是以海尔智家为载体，完成从智能家电-智慧家庭-智慧生活的迭代升级，实现在物联网智慧住居领域的全球引领。二是抓住数据经济的新机遇，做优卡奥斯工业互联网平台，做深大健康产业、城市治理互联网、汽车产业互联网和新能源产业互联网四个垂直领域。

为了支持两大赛道的引领，海尔将生态转型、数字化转型和科技自立自强置于战略高度进行布局。生态转型扣住“场景聚合产品，生态‘复’盖行业”；数字化转型扣住以价值创造驱动的思维重塑和模式重构；科技自立自强扣住让原创科技支持企业高质量发展。

人民网：经历世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新思考、新感悟？

周云杰：现在是百年未有之大变局的时代，国际动荡、疫情反复等外部环境十分严峻。而风险与机遇并存，海尔将快速识变、应变，在不确定中成就确定的力量。

首先，海尔利用全球化优势实现更高水平的开放。海尔在欧美、东南亚、“一带一路”国家的产业全面布局，坚持让全球化服务全球化，畅通国内国际双循环，以自身高质量发展成为维持全球经济稳定的重要力量。

其次，海尔通过数字化转型提升体验、提高效率。一方面建立以用户体验为中心的智慧场景，通过数字化即时感知到用户需求并进行服务，如智家大脑智慧家庭场景；另一方面针对生产运营全流程赋能，基于卡奥斯工业互联网赋能传统企业转型、园区提质、城市提速，以数字化手段融入国家发展的大格局。

再次，海尔让创客制成为企业自我成长的永动机。“人的价值最大化”是海尔发展不变的主线。海尔通过“创客制”，让创客成为企业持续发展的主人，每位员工都有机会通过创业实现成功。2023年，海尔将聚焦战略，升级“创客制”，使机制完全市场化，激励创客持续创业、与事业共进退；推动“全员参与、全员共治”，发挥每个人的企业家精神，建设卓越的企业文化。

再次，海尔让创客制成为企业自我成长的永动机。海尔坚持“人的价值最大化”，创客始终以主人翁意识持续创业，展现自己的使命与担当。并在此基础上，创建卓越的企业文化，让每个人都具有企业家精神。

总体而言，企业高质量发展也离不开全球开放、数字转型和人才培育这三大方面。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

周云杰：在变化无常的全球经济环境中，要培育企业韧性，提升“造血能力”，那企业即使处在危机期，仍能保持有序增长。以海尔实践为例，谈两点企业在国际环境中提升竞争力的重要路径。

第一，产业全球化，产品本土化。针对全球不同地区用户的特殊需求，海尔实行本土化研发、本土化制造和本土化营销的“三位一体”布局。目前，海尔在全球设立10大研发中心，在北美、欧洲、中东非、南亚、东南亚等地区拥有25个工业园、122个制造中心。

第二，人才全球化，科技原创化。海尔一直致力于科技自立自强，强化开放创新系统及科创生态体系构建，吸引全球优秀人才汇聚；并将吸引来的人才力量转化为科技力量，突破智家大脑、工业大脑等一系列技术，让原创科技支撑领域的高效率、高质量发展。

(责编：李源、高雷)
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