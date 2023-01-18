人民网记者 李源

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：迪安诊断技术集团股份有限公司董事长 陈海斌

人民网：作为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，您认为传递出的一个最强的信号是什么？

陈海斌：最强的信号就是“信心”。2022年中央经济工作会议上反复提及“信心”，面向全社会进行了一次全方位的信心重塑。会议特别强调“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”，对稳定人心非常及时和关键，进一步坚定了民营企业的发展信心。

迪安诊断上市至今，我们逐步完成了省级医学实验室的全国性布局，有效配合国家医共体、医联体的政策，建立多层次网络布局，在行业内形成了特色的“研发生产+医学诊断服务+健康管理”三位一体的综合优势，成为行业内创新商业模式的标杆。党的二十大报告指出，“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力”。未来，我们将关注全生命周期，从早诊早筛到预防到保健，从医学诊断走向医疗健康，继续围绕健康生态产业链做深做强。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

陈海斌：会议再次重申“两个毫不动摇”，明确且积极的信号为民营经济的高质量发展提供了根本遵循。会议提出将通过法律保障民营企业与国有企业的平等地位，助力解决民营企业融资难题，持续优化营商环境，坚定了民营企业对于未来发展的信心。

随着医保控费、分级诊疗等政策推进，我们凭借精益的质量把控、丰富的服务项目以及规模化成本优势，将立足IVD行业继续心无旁骛、守正创新，坚守大健康赛道，发挥民营企业的责任与担当，为中国经济作出应有的贡献，践行“让国人平等地分享健康”的使命。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

陈海斌：我认为行业面临两方面新机遇：一是，党的二十大报告提出，要“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”。疫情发生以来，社会大众对健康的重视度也前所未有地高涨，结合分级诊断、区域医疗中心建设、千县工程计划、卫生服务体系建设实施方案、实施积极应对人口老龄化国家战略，以及近期的卫健委医疗设备贴息贷款政策等，医疗行业将进一步释放发展动力。二是，生物技术产业作为国家重要的战略性新兴产业，具有广阔的发展前景，也是各国争相布局的重点产业，第三方医学检验行业就是其中的重要细分行业。放眼全球，我们国内企业的追赶空间和国产替代的潜力巨大。

下一步，在国家加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的背景之下，迪安诊断也将积极谋求突破，不断加快科技创新和全球化拓展步伐，坚持“医学诊断整体化解决方案提供者”的战略定位，坚持以技术驱动为“体”、以服务和产品为“两翼”的发展模式，夯实“研发生产+诊断服务+健康管理”三位一体的健康诊疗产业链。

我们会加大上游自研产品的投入力度，产出更多的自主研发产品；诊断服务方面，在普检业务稳健发展基础上，重点布局特检业务领域，创新合作共建和精准中心服务模式；“数字+诊断”相结合，用信息技术赋能基础研究、成果转化和临床应用等领域；做好国外先进技术的国产化和优势产品“出海”，2023年将开设第一家海外实验室，加快国际化进程；未来十年，除了疾病的诊断，我们将关注全生命周期，从早诊早筛到预防到保健，从医学诊断走向医疗健康。

人民网：经历世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新思考、新感悟？

陈海斌：作为国内第三方医学检验行业的领军企业之一，迪安诊断在战疫中勇担社会责任，积极响应主管部门号召，依靠“新冠病毒感染整体化诊断解决方案”和“中心实验室+气膜实验室+方舱实验室”联合作战模式快速提升核酸检测能力，为常态化疫情防控贡献专业力量。我们统筹资源、跨省区投入1000余名PCR技术人员、2000多名配送人员积极参与各地战疫。

我们不仅收获了组织成长，更获得了各级政府肯定与鼓励。在全情全力参与抗疫的过程中，我们锻造了一只拥有高度责任担当的“铁军”，同时也凝聚形成了迪安团队特色的“战疫精神”。公司把这些收获、经验与资源，沉淀、转化成新的生产力，快速整合运用到其他产品线领域，并同时积极探索新的业务模式。在此期间，公司也开展了价值观重塑，形成了集团上下高度共识的全新《至善五则》价值观——成就客户、团队致胜、责任担当、拥抱创新、善学进取，这些都为公司的持续发展奠定了扎实的基础。

迪安诊断会坚持“技领未来”的发展理念，不断创新诊断技术、开发自研产品。未来，公司将继续围绕“成就客户”的主旨，立足大健康产业，通过模式与技术“双螺旋”创新为客户提供医学诊断整体化解决方案，让精准、便捷、高性价比的医学诊断服务惠及亿万国人，助力健康中国建设。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

陈海斌：相信随着经济生活恢复正常，民营企业很快会星罗密布地发展起来。经济发展是一个大浪淘沙的过程，直面竞争需要有危机意识，需要转变发展观念，从粗放型经营转向高质量发展。

迪安诊断高质量发展将遵循“精益管理出效率”“夯实主业稳根基”两个原则。一直以来，迪安诊断实施“卓越品质”质量战略，倡导“以客户满意为导向、以追求零缺陷为目标、全员参与、全过程控制、全要素覆盖”的全面质量管理理念，构筑具有国际先进水平的质量管控模式。

“技领未来”是迪安诊断发展的大方向。目前，我们凭借研发优势和产品生产能力，在基因测序、PCR、串联质谱、核酸质谱、病理诊断等领域，已拥有众多具有自主知识产权和专利的技术和产品。在“国际化”和“数字化”的浪潮中，我们将进一步吸引全世界优秀人才，加大自主研发和生产方面的投入，发挥健康产业价值链的整体优势，更好地实现“医学诊断整体化解决方案提供者”的战略定位，为实现经济社会的可持续、绿色、高质量发展持续贡献迪安力量。

(责编：曹淼、高雷)

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