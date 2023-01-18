人民网记者 赵竹青

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：华莱士副总裁单狄

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强的信号是什么？

单狄：给我最强烈的感觉是“信心重塑”。新冠疫情不断反复的三年，对于我们餐饮行业而言可谓是挑战重重。对华莱士来讲，唯有心怀敬畏、勇毅前行，满怀期待地迎接将要到来的春天。

本次中央经济工作会议面向全社会进行了一次全方位的信心重塑，特别强调了从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，为民营经济注入了强大发展动能。

华莱士也将紧跟国家政策步伐，将“保就业”放在首位，继续坚持民企的“敢闯精神”，在新的一年里，在全国范围布局新的区域市场，尽到民企一份力量。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

单狄：作为餐饮行业的从业者，我深切感受到了国家对我们餐饮行业的扶持与帮助。从2022年初开始，国家发改委等部门出台餐饮业纾困扶持措施，包括引导外卖等互联网平台企业下调服务费标准、帮助餐饮企业续保续贷等；同年5月，国务院推出稳经济一揽子政策举措，部署对餐饮住宿等困难行业给予更大力度支持；同年6月，商务部等11部门印发通知，要求从6个方面促进餐饮业恢复发展。2023年中央经济工作会议对“两个毫不动摇”的再次重申，立场坚定，态度鲜明。餐饮行业是民营实体经济的重要组成部分，我相信，在国家的帮扶下，餐饮行业有机会在疫情后快速恢复。

“民以食为天”，餐饮行业是恢复和扩大消费的重要领域之一。消费者对于美食的需求是长期存在的，为了把握住疫后餐饮行业的发展机遇，华莱士将积极开展自救工作，积极引导消费者到店消费；同时进行企业数字化转型，多方位满足消费者新的消费方式和消费喜好；并且着手布局更多新的区域市场，努力研发更多满足顾客需求的新产品和新消费体验，让“烟火气”尽快回来。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，华莱士将有何新动作、新布局？

单狄：我认为，疫情给餐饮行业带来的影响波及了很多的层面。如何更好地帮助消费者省钱、省心、省力，将是华莱士未来重要突破的方向，从供应链、运输物流、门店成本、外卖到家等方面，我们都将进行结构性调整和布局。同时，通过企业数字化转型，一方面提升企业内部效率，缩短总部管理链条，加强为各区域赋能；另一方面打通我们企业与各平台之间的衔接，形成更加紧密与高效的合作，最终为消费者提供更好的品质和服务。

2022年，华莱士在线下经营的同时，想办法，谋市场，积极开拓线上渠道，通过外卖、社群、自媒体等渠道努力拓展市场。全年实现线上销售增长20%的目标，2023年，华莱士还将结合自身产品特点和优势，积极拓展新市场，把握新机遇。

2023年，华莱士将在现有规模基础上，布局新开门店2000家。在目前2万家门店，10万名员工的基础上争取开设更多就业岗位。

(责编：李源、高雷)

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