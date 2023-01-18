人民网记者 赵竹青

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事长 钟儒波

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强的信号是什么？

钟儒波：中央经济工作会议是判断当下经济形势和未来一年经济发展方向的风向标。会议强调坚持和完善社会主义基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”；首次提出“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。这传递出党和国家大力发展民营经济的决心。

近年来，受新冠肺炎疫情和国际复杂经济情形的影响，中国经济发展多重受压，很多企业受到冲击，尤其是民营企业首当其冲，经营困难较多。会议对民营经济发展高度重视，强调要优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。对我们民营企业而言，中央经济工作会议给我们坚定了经营发展的信心。在党和国家的指导下，中国经济将稳中求进，进一步发展壮大。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，艾布鲁将有何新动作、新布局？

钟儒波：2022年中央经济工作会议提出，"对各类所有制企业一视同仁"，对民营企业来说，我们相信在法律和政策支持方面将迎来更多好消息。

艾布鲁将牢牢把握国家大力支持民营经济发展、全面实施乡村振兴的历史机遇，以市场为先导，以创新为动力，以服务为保障，立足环保行业，重点发展农村生产、生活及生态环境治理业务，不断延伸相关产业链。

人民网：您如何看待2023年全球及中国整体经济形势？在加快推动形成“科技－产业－金融”良性循环方面，民营企业可以发挥怎样的作用？

钟儒波：近年来，受疫情影响，全球经济增长承压，整体经济发展处于下行状态。随着疫情的逐渐平复，全球经济的发展会逐渐修复，但受地区冲突、能源危机、粮食危机等因素的影响，2023全球经济发展仍然举步维艰。2022年中央经济工作会议强调了“稳”，在党和国家的带领下，2023年中国经济将稳字当头、稳中求进。做为民营企业，在国家的支持下，我们也会通过自身的努力，为中国的经济发展做出贡献。

过去几年，民营经济的国内生产总值占比在60%以上，税收贡献超过50%，技术创新和新产品研发占比超过70%，城镇劳动就业岗位贡献超过80%。民营企业在“科技－产业－金融”良性循环方面发挥着不可替代的作用。

人民网：对于民营企业未来发展，在政策支持、舆论支持、资金支持等方面，您有何建议？

钟儒波：2022年中央经济工作会议强调要从制度和法律、政策和舆论等方面支持民营经济的发展，这是党和国家对民营企业未来发展的有力支持。

在政策支持方面，要进一步完善政策体系，加强政策指导和落实，根据不同类型的企业需求，精准指导和服务，为企业创造良好的经营环境。

在舆论支持方面，要大力宣传民营经济对社会经济发展、就业、税收、科技、创新等方面的重要作用，要进一步加强对民营企业的舆情保护，进一步树立民营企业发展信心。

在资金支持方面，要引导金融机构加大对民营企业的支持力度，降低民营企业融资成本，进一步做到国企、民企市场地位平等。

(责编：曹淼、高雷)

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