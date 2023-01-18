人民网记者 王仁宏

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：高通公司相关负责人 孟樸

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

孟樸：此次中央经济工作会议新增了关于“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”的表述，更加突出我国的开放是可预期的、透明的开放，明确强调“更大力度吸引和利用外资”，同时还提出一系列具体举措，包括“要扩大市场准入”“要落实好外资企业国民待遇”“加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度”等，再次彰显了中国推进高水平开放的长远决心，也提振了跨国企业植根中国发展的长期信心。对于高通来说，这为我们未来与中国的产业合作奠定了一个更为可预测的前景和坚实的基础。

目前，数字技术正为全球经济创造新的增长空间。在中国，作为国家战略的数字经济已经向更深层次、更广领域探索，成为推动消费升级、稳定经济增长的关键动力。其中，5G、AI、物联网、虚拟现实等关键技术正加速夯实数字经济基石。随着中国持续推进5G的部署和扩展，高通和中国的产业将会有更多的合作机会，不仅是智能终端领域，还包括工业互联网、远程医疗、智能交通、智慧城市等相关领域，我们将与合作伙伴一起助力中国实现创新驱动的高质量发展和产业繁荣。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？高通会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

孟樸：中国是高通全球重要的市场和“创新基地”之一。近30年来，高通一直同中国移动生态保持合作，助力众多中国公司在国内和全球扩展业务，见证了中国和全球无线科技的发展。随着5G商用持续推进，我们与中国生态伙伴的合作已扩展到智能手机、XR、汽车、物联网等领域。因此，中国经济的稳定增长将为高通公司及其合作伙伴提供更多机遇。

同时，我们对中国市场也始终保持乐观。这主要源自两个方面：高通在中国的运营和伙伴合作始于2G时代，一直持续到现在的5G。在与中国产业生态伙伴合作过程中，我们深刻感受到，中国企业拥有构建世界一流企业的决心和魄力。他们积极拥抱和采用新技术，能够应对市场和行业的不断变化，还通过建立合作共赢的伙伴关系，持续开拓国际市场，融入全球科技的创新发展中。如今，中国在5G上的发展对世界而言意义重大，不仅是因为中国坚实的网络部署——5G基站数和用户连接数都居全球领先，还因为我们拥有强大完善的生态系统——中国厂家在全球5G终端厂商中占有重要位置。让我感触颇深的是，尽管目前手机市场规模面临一些挑战，但中国手机厂商在新设计、新型号和新功能相关的研发活动并没有放缓，这样的努力也将全球产业链带动起来，为大家带来了新的机会、激发了新的产出。

另一方面，国家的政策激励和积极部署也有着非常深远的意义。从2020年3月中国提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，到2021年4月工信部等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，再到2022年《政府工作报告》明确了要“建设数字信息基础设施”“推进5G规模化应用”，5G的发展已经成为夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的重要抓手。中国持续发展由5G赋能的新产品、新服务和新行业，释放数字经济的全部潜能，也拥有了一个更有力的推动力量。

特别是工信部日前调整频率使用规划，通过新增毫米波频段，进一步满足更多5G场景应用需求，并为中国5G、工业互联网以及未来6G等预留频谱资源。这也让我们备受鼓舞，因为频谱是推动5G演进、实现5G成功部署的关键。高通公司一直是推动5G毫米波技术成熟和生态建设的重要力量之一。从基础技术研发，到早期的原型机和仿真系统开发，到如今推出的第5代支持5G毫米波的调制解调器及射频系统以及天线模组，高通一直坚持和产业界共同推动毫米波移动化成为现实，加速产品就绪和商用，全力支持合作伙伴推出5G毫米波网络和终端。

随着中国在5G、人工智能、物联网、智能网联汽车、虚拟现实/增强现实、工业互联网等领域的深入部署，这些领域将成为创新的新引擎和中国经济增长的主要动力，也将为高通以及我们的合作伙伴带来更多机遇。目前，高通创投已投资80多家领先的中国公司，覆盖5G应用、人工智能垂直应用等创新领域。高通还通过与地方政府及产业伙伴紧密合作，支持各地创新发展和移动生态系统的建设，在重庆、南京、青岛、杭州、南昌等地设立联合创新中心。未来，高通公司还将会持续投入，深化和加强这种合作伙伴关系，支持中国伙伴创新发展。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？接下来高通将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

孟樸：作为5G研发、商用与实现规模化的推动力量，我们会在2023年持续推动5G的技术演进以及应用扩展。从技术上来看，5G扩充与增强技术时代即将到来，这将是下一个重要的5G技术升级。绿色节能网络、5G卫星通信、5G车联网和直连通信等都会持续演进。此外，高通会持续携手合作伙伴推进毫米波商用落地，以助力全面释放5G潜能，实现5G愿景。

同时，随着5G和AI携手并进，高通充分利用在无线连接、高性能低功耗计算和终端侧AI等领域的优势，打造领先的技术和产品路线图，将移动领域的领先技术和体验，拓展至更多品类的终端，为变革广泛行业创造条件，包括平板电脑、PC、XR设备、汽车和工业物联网等众多领域。

此外，凭借坚实的网络部署和强大完善的生态系统，中国已向世界展示出5G的巨大能量和潜力。高通公司也一直致力于推动中国产业合作伙伴的发展能够“走出去，走上去”，积极融入“双循环”新发展格局。当前，中国的手机厂商在全球的市场份额占据40%左右，但是在高端产品市场，例如400美元以上的细分市场中，还有很大的发力空间。因此，我们正在通过“5G领航计划”、“5G物联网创新计划”等项目，支持中国无线通信、智能终端、物联网等生态系统发展，通过不断提升产品功能和性能，在满足国内用户需求、推进强大国内市场建设、促进国内大循环的同时，也将“中国方案”推广到海外市场，加速推动国内国际双循环相互促进，从而积极参与和优化全球市场，引领全球数字经济创新发展。

人民网：经济全球化是人类社会发展不可阻挡的趋势。您对于世界各经济体加强合作、减少摩擦有何期待和建议？

孟樸：对于全球化是总的大趋势这一观点，高通非常认同。在这一过程中，高通不仅是积极的倡导者、践行者，也是受益者。

移动通信产业是全球化的典范。保持全球统一移动通信标准有利于降低研发、制造、采购等成本；有利于实现互联互通，推进5G万物互联目标的实现；有利于发挥产业规模优势，将移动通信产业链做大做强；还有利于产业集中优势资源，引入先进技术，形成良好的竞争合作态势。全球标准化的技术赋能了5G的快速增长，并助力移动技术取得更广泛的应用和成功。目前全球范围内已有225家运营商部署了5G网络，还有275家运营商正在投资部署5G。2023年全球5G连接数预计将超过10亿，这比4G获得同样连接数的速度整整快了两年。

随着5G从移动宽带扩展至全新终端、全新服务，乃至全新行业和企业的细分市场，这一技术不再是移动行业独有，而是面向所有行业的时候，未来仍旧会继续使用全球统一的标准，这就更加需要全球生态系统密切合作。高通公司将继续秉承“植根中国、分享智慧、成就创新”的发展战略，依托“统一技术路线图”，通过领先的产品和技术赋能生态系统，助力中国伙伴提升全球竞争力。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，您有何感受，有何进一步的期待与建议？

孟樸：中国积极构建高水平市场经济体制，着力于稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动中国“软”基础设施与国际接轨，持续改善对内外资一视同仁、公平的市场竞争环境；同时，不断增强的知识产权保护等在内的营商环境也取得了很大的改善。这些年，高通公司受益于中国不断优化的营商环境，凭借我们“发明-分享-协作”的商业模式，不断做大“朋友圈”，树立科技领域合作典范，携手生态系统共同助力中国经济高质量发展。

(责编：李源、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经