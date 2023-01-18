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人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

西门子肖松：数字化与低碳化“双轮驱动” 助力中国经济实现高质量和可持续发展

人民网记者 王仁宏
2023年01月18日15:29 | 来源：人民网
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“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：西门子全球执行副总裁 肖松

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

肖松：在全球经济前景受众多不确定因素影响的背景之下，中国经济顶住下行压力，坚持高质量发展，这是非常难能可贵的。此次中央经济工作会议的召开，对2023年中国经济发展具有重要的指导意义。

会议提出“全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”，并强调“鼓励支持民营经济”“保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定”等，释放了中国对内改革不停步，对外坚持推进高水平开放的积极信号，彰显出中国提振发展信心的坚定决心。

我们将继续凭借完整的本地化价值链和全球资源，以数字化与低碳化的“双轮驱动”，持续助力中国经济实现可持续高质量发展。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？西门子会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

肖松：随着中国疫情防控进入新的阶段，中国经济发展将迎来复苏并为全球经济增长提供强劲动力。我相信，2023年的中国经济发展将进入新局面。虽然面临压力等挑战，但中国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，这些都为经济恢复发展奠定了坚实的基础。与此同时，过去几年间，在政策指引、市场驱动和技术赋能的合力之下，数字化加快布局，低碳化深入实施。我认为，2023年，数字化和低碳化将继续成为中国经济稳步向前的双轮驱动。我对中国经济发展前景充满期待。

西门子在中国已经走过150年的历程。150年来，西门子深度参与到中国不同阶段的发展，在受益于中国市场开放的同时，也将先进的理念、技术和经验与中国的合作伙伴分享，为工业、基础设施、交通和医疗等领域的发展做出了贡献。目前，西门子在华拥有超过31,000名员工、超过40家运营企业和21个研发中心。中国是西门子重要的采购市场，我们在这里拥有超过6,000家活跃的供应商。毫无疑问，中国市场已经是西门子最重要的市场之一。

未来，我们将继续深度融入中国经济发展，在研发、制造、人才等各个领域大力投入。当前，中国正加速产业的数字化和绿色低碳转型，这与西门子的技术优势高度契合。我们将一如既往地凭借创新的技术、产品、解决方案和服务，挖掘中国数字经济和“双碳目标”所带来的双重机遇。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？接下来，西门子将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

肖松：中央经济工作会议提出，要“加快实施‘十四五’重大工程、加强区域间基础设施联通”，意味着能源、交通等基础设施建设进一步提速；要“狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大”，意味着制造业将向着提质增效发展；“要大力发展数字经济”意味着数据中心等数字基础设施行业，以及产业数字化的蓬勃发展。我相信，这些都将成为2023年中国经济发展的风向标。

作为一家专注的科技公司，西门子将凭借自身独特的业务组合，将我们在数字化、绿色低碳等领域的创新成果在中国转化落地，为中国经济的高质量和可持续发展贡献科技力量。

我们看到，全球气候变暖、新冠肺炎疫情爆发等重大问题加剧了世界发展的不确定性。在世界大变局中，数字发展与改革的浪潮为世界在不确定性中谋发展提供了契机。而西门子Xcelerator开放式数字商业平台的推出恰逢其时，其可以帮助企业抓住数字时代的发展机遇，共同加速全球经济复苏。

在去年11月的进博会上，开放式数字商业平台西门子Xcelerator正式落地中国。借助这一平台，我们将和生态合作伙伴一起，赋能工业、楼宇、电网和交通等领域不同规模的中国企业，让数字化转型更容易、更快速、更利于规模化落地。

基于西门子Xcelerator，我们期待与更多的中国合作伙伴共享机遇、共创价值、共赢数字化未来，为中国数字经济的蓬勃发展提供平台支撑。

人民网：您如何预判2023年世界经济形势？中国市场将在其中受到哪些影响，在其中扮演怎样的角色？

肖松：在当前全球多重挑战交织叠加的背景下，2023年的世界经济注定会是挑战与机遇并存。中国作为世界第二大经济体，其繁荣稳定对于世界经济而言至关重要。

中国“开放的大门将越开越大”的承诺，一系列旨在“更大力度吸引和利用外资”的政策部署与实施，都将成为助力世界经济恢复发展的积极因素。我们相信更加开放的中国，将赢得越来越多的理解、尊重与支持。

人民网：经济全球化是人类社会发展不可阻挡的趋势。您对于世界各经济体加强合作、减少摩擦有何期待和建议？

肖松：全球化是世界经济增长的强劲动力。西门子成立176年，进入中国已超过150年，我们既是经济全球化的受益者，也是贡献者。西门子一向积极倡导开放与合作，尤其是在全球格局重塑的当下，我们以产业转型升级为契机，与各方伙伴求共识、谋发展。

面对层出不穷的全球性问题，国际社会迫切需要相互合作、携手面对，尤其针对人类社会共同面临的严峻挑战，各国更应该积极寻求共识，以开放、包容、共享、互惠的态度推动经济、生态、文化等各方面的可持续发展。

以气候问题为例，这已经成为威胁地球生存的重大挑战，但同时也是推动国际合作的关键抓手之一。不论是国家与国家之间，还是企业和企业之间，都需要相互协作，为保护绿色地球贡献力量。 

(责编：曹淼、高雷)
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