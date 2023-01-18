人民网记者 赵竹青

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：ABB电气相关负责人 赵永占

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

赵永占：近日召开的中央经济会议充分体现了中国振兴经济社会发展、坚持扩大对外开放的发展方向。这让包括ABB在内的外资企业更加坚定在中国稳定发展的信心和决心。

目前，中国是ABB集团的全球第二大市场。伴随改革开放，ABB成为最早一批在中国开展业务的国际企业之一，在华业务经历了快速跃升的发展阶段，实现了“引进来，走出去”，建立起全产业链、全方位业务活动。我们在华累计投资约190亿元，超过90%的销售收入来源于本土制造的产品、系统和服务，本地产品出口至全球60多个国家和地区。

ABB是中国经济发展的参与者、见证者、受益者，我们在过去30年积极参与中国能源和基础设施的建设，参与了雄安新区、京沪高铁，世博和奥运场馆、众多新基建等国家级工程，提供了可靠和智能的电气和自动化系统，对经济发展做出积极贡献。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？ABB电气会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

赵永占：市场挑战和变化永远都在，短期的市场波动不会动摇我们对中国长期发展的信心。

作为世界第二大经济体，中国拥有超大规模的国内市场和完善的工业配套能力，目前正加速数字化、绿色转型，着力提高经济发展的质量和效益，推动“碳中和”目标的落地，为企业提供了广阔的发展机遇。

中国是ABB战略中很重要的组成部分，中国市场是ABB研发、生产、供应环节上不可缺少的一环。受益于优秀的营商环境，ABB对中国市场前景拥有坚定信心，将继续在可再生能源、智慧电力、智能制造、智慧城市等领域进行探索和实践，满足中国低碳经济、数字经济发展的需求。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？接下来ABB将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

赵永占：作为植根中国多年的外资企业，ABB有信心跟随中国的增长步伐，无论是面向巨大的国内市场，还是携手更多中国企业“走出去”，我们期待用创新技术赋能市场、赋能客户和合作伙伴。

比如ABB智慧园区解决方案，集成能源管理、储能、智能建筑、有序充电等技术，实现源-网-荷-储精准调控，实现更大化的新能源的利用。该方案已经在ABB厦门工业中心先行落地示范，预计将实现50%电力的清洁能源替代，每年减少碳排放13,400吨。

在电动交通领域，ABB 480kW大功率液冷超充系统，实现充电5分钟续航200公里，为绿色出行带来变革。

为了环境的可持续发展，ABB积极投身研究强效温室气体六氟化硫的环保替代方案，并率先取得了突破性进展，推出了全系列以环保气体作为绝缘介质的配电设备，开启电力领域低碳化的新篇章。

此外，还有可以支持中小企业数字化转型的轻量化解决方案，即插即用，改变电气“数字化”高高在上的形象，解决部署时间长、投资大、维护成本高的痛点。

人民网：您如何预判2023年世界经济形势？中国市场将在其中受到哪些影响，在其中扮演怎样的角色？

赵永占：从发电端到用电端，ABB在清洁能源利用、能源效率优化、电气化率提升等方面深入探索和实践，通过可复制、可扩展的数字化解决方案，致力于成为中国用户的优选合作伙伴，协同整个价值链，助力产业结构、能源结构的转型升级，以安全、智慧和可持续之道，赋能美好未来。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，对此您有何感受，有何进一步的期待与建议？

赵永占：企业的长年扎根得益于中国日益完善的基础设施、充足的人才、持续改善的营商环境，以及政策的支持。ABB在中国的发展和壮大，每一步的飞跃离不开各级政府给予的大力支持。

比如，外商投资法的制定是一个很重要的节点——营商环境中引入了法制概念，变得更加法制化、规范化，让大家对未来长期的发展更加可预期。

同时，政府办事透明高效、一站式服务、联合办公等大大节省了企业的人力和时间成本。

在持续优化营商环境方面，不断升级税费服务体系、深入落实各项税费优惠政策、减税降费为企业纾困等，无疑是优秀营商环境的卓越体现。例如，厦门火炬高新区辖区税务部门在日常工作当中给予我们非常大的支持：不仅在出口退税审批速度上不断加快，同时还辅导我们享受大规模增值税留抵退税等新的组合式。

税费支持政策方面也细心到位。2022年，税务部门积极有为促进服务创新，召集稅法专家、公职律师组成“重大涉税事项服务小组”，为集团的重大涉税事项提供了很有针对性的服务，为企业高质量发展引来更多源头活水。

此外，在人才方面，政府推出了很多具有吸引力的人才引进政策及落户政策，引进高端人才，为企业未来的长足发展奠定基础。

(责编：曹淼、高雷)

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