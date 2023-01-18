人民网记者 赵竹青

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：贝瑞基因董事长、总经理高扬

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强的信号是什么？

高扬：让我印象最为深刻的是，今年中央经济工作会议上反复提及了“信心”二字。会议提出的各项要求，无论是着力扩大内需、加快建设现代化产业体系，还是切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险等，都从提振信心入手。释放出这样的强烈信号后，无论是社会心理预期、投资意愿还是消费意愿，相信都会得到改善，得出明年经济运行有望总体回升的重大判断也是水到渠成。

作为基因测序行业的从业者，我们同样满怀信心。大众对健康的需求是一个长期巨大的基本需求，无论是新技术的演进、政策的鼓励支持，都将坚定我们在健康中国的时代浪潮中，探索中国人群生命密码的决心和信心。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

高扬：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，表述更加坚决、明确，会议肯定了民营经济作为社会主义市场经济的重要组成部分，高度重视调动民营企业积极性，在制度和法律上平等相待，在政策和舆论上鼓励支持，从服务和管理上解难题办实事，对此我深受鼓舞，信心倍增。

这是一颗“定心丸”，也是“强心剂”，相信后续还会有更多关于民营企业的政策支持出台。这将切实为我们减轻负担，降本增效。各种保障也将解决民企的后顾之忧，让我们可以心无旁骛地将精力投入到技术打磨和产品研发上，打通企业快速发展的通道，加快审批，激发市场活力，更好服务临床需求。对于技术密集型的基因测序行业而言，这至关重要。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

高扬：中央经济工作会议强调要持续增进民生福祉，我们认为守护大众健康是重要一环。在健康中国战略的指引下，基因测序行业作为精准医疗的基础，贯彻“上医治未病”的理念，将预防关口提前。

在机遇与挑战并存的当下，我们不断创新技术，探索三代测序，完善生育健康和遗传病检测的产品矩阵，为每个健康宝宝的出生保驾护航。同时，我们推进测序仪国产化进程，实现医疗器械出海惠及更多患者，最终构建全生命周期的基因健康管理，以高质量发展守护大众健康。

人民网：经历世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新思考、新感悟？

高扬：面对疫情反复、俄乌战争等带来的不确定性，贝瑞基因在这一年中加速成长。我们一方面以技术优势和专业能力，提供核酸检测服务，用基因力量为大众“守护绿码”，践行企业的社会责任。另一方面苦练内功，在生育健康、遗传病检测、肿瘤检测、科技服务等领域不断打磨产品和服务，满足临床需求。此外，我们持续加强对测序仪国产化的探索，力争产业链上游，提升核心竞争力。

在这个过程中，我对于企业未来的发展有三点感悟：

一是要与趋势为伴，更要坚定大方向。党的二十大报告强调，“推进健康中国建设”，“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”。这是不可多得的历史机遇。我们正走在一条正确且有挑战性的路途之上，当拥抱趋势，笃定方向，与时代共舞。

二是要做好选择题，也要保持持续性。我们要聚焦主业，并断舍离，做减法，剥离低质量甚至亏损的非核心产品线、业务，以高质量发展为指引，升级发展模式和策略，降本增效。对于公司的核心阵地要坚持长期主义。

三是要发展硬实力，也要创造增长点。我们完成了全产业链布局，并选择向产业链上游全面进发。我们要在三代测序领域不断探寻，寻找破译生命密码的更多可能，向更多基因疾病发起挑战，向一键精准检测的终极目标不断进发。

人民网：面对风急浪高的国际环境，中国企业面临的全球竞争环境日趋复杂。在新环境下，民营企业应该如何提升自身的生存能力、发展能力？如何提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力？

高扬：一方面，民企要以技术迭代、产品质量为核心，提升自身价值，打造动态护城河。另外，我们必须积极响应“一带一路”倡议，以国际化视野与世界发展接轨，输出中国技术硬实力，推进“出海”，让更多“中国造”登上世界舞台。只有直面竞争，敢于竞争，在竞争中提升国际竞争力，才能更好地生存和发展。

作为基因测序行业，贝瑞基因在这一年按下“出海”加速键，我们的临床外显子组检测本地化解决方案（CES）试剂盒产品获得欧盟CE认证，拿到了进军欧盟市场的“通行证”。这得益于我们在全球产业分工中提前布局。

在产品设计的大方向上，我们的基因检测产品与服务并非局限于特定区域和人群，而是围绕着出生缺陷三级预防和遗传罕见病的辅助诊断全面展开。同时，我们尽量拓展适用的样本类型，降低起始样本量，提高操作便捷性，从各方面提升产品大规模临床应用的技术可行性。正因我们做好了充足准备和规划，在国际市场上才能具备充分的竞争力和先发优势。

(责编：李源、高雷)

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