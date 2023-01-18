人民网记者 王仁宏

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：青藤云安全创始人兼CEO 张福

人民网：作为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，您认为传递出的一个最强信号是什么？

张福：我认为本次会议传递出来最强一个信号是：扩大内需成为首要任务，消费需求将快速崛起。

2022年中央经济工作会议提出，“恢复和扩大消费摆在优先位置”，提出“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”，明确了供给是为需求服务的具体定位。

为了扩大内需，产业链建设就变得尤为重要。2023年科技创新工作的重点是找准核心技术和核心零部件薄弱环节，努力进行技术攻关，保证产业链自主可控和安全可靠。2023年，新能源、人工智能、量子计算等市场有望迎来全新机遇。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

张福：今年中央经济工作会议把切实落实“两个毫不动摇”放在重要任务中，让我深受鼓舞，发展信心倍增。这表明了国家一如既往地支持鼓励民营企业发展，这对于民营企业家来说犹如一颗“定心丸”，再一次表明了党中央充分肯定民营经济重要地位和重要作用。中央经济工作会议传递出的积极信号，会让民营企业更加敢干。

中央经济工作会议提出，2023年积极的财政政策要加力提效，这将进一步刺激民企加大技术创新投入，运用数字技术为实体经济充分赋能。未来会有更多龙头企业带动供应链上下游的中小企业融入数字化应用场景和产业生态，提升产业链、供应链整体效率。

人民网：当前行业面临哪些新机遇，青藤云安全将有何新动作、新布局？

张福：2022中央经济工作会议强调，要大力发展数字经济，强调“科技政策要聚焦自立自强”。网络安全作为数字经济的守护基石，可以预见，伴随着数字经济的快速发展，配套的网络安全产业也将在2023年迎来快速发展。

作为国内拥有核心技术的网络安全企业，青藤聚焦于关键信息基础设施领域的安全建设，通过体系化的安全解决方案，为数字经济提供安全保障。接下来，公司将继续加大技术创新投入，积极与主流国产操作系统、芯片厂商合作，打造信创安全生态圈，为数字中国、网络强国事业发展做出更多的贡献。

人民网：经历世界变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业获得了什么样的锻炼、积累了什么样的经验？您对未来企业发展有哪些新思考、新感悟？

张福：首先，面对世界变局加快演变、疫情冲击、国内经济下行等多重考验，民营企业学会了主动去适应外面的环境。当今世界正在经历百年未有之大变局，民营企业家要有长线思维，底线思维和红线思维。网络安全已经成为国家安全的重要组成部分。青藤作为创新网络安全企业一份子，必须肩负时代使命，为国家网络安全做出贡献。其次，疫情给企业原有的经营模式、业务模式带去了巨大的冲击，但是我们依然可以把这种冲击变成转机。

第一，民营企业自身要练好内功，做到身强体壮，不怕风吹雨打。第二，民营企业要自我迭代升级，增强自我技术的不可替代性、核心竞争力。第三，民营企业要紧跟国家政策，持续不断为社会发展做出贡献。

对于未来公司发展，青藤会始终以“技术创新，科技报国”为发展纲领，加大技术研发投入，争取在网络安全领域实现更多重要技术的突破。

人民网：在加快推动形成“科技－产业－金融”良性循环方面，民营企业可以发挥怎样的作用？

张福：在“科技－产业－金融”良性循环方面，企业主要扮演角色是科技创新的主体，企业如果能利用好金融的作用，则可进一步加速科技、产业的快速发展。

首先，企业作为产业发展核心，是科技创新的主体。以青藤为例，从2019到2021年，青藤业务实现爆发式增长，其重要原因是，在2014年-2018年，青藤围绕核心主机安全技术投入接近10亿元，在业内率先推出了基于主机Agent的安全解决方案，填补了国内主机安全空白。

其次，“科技”使“产业”得到快速发展，“金融”则是两者前行重要的支持与保障。仍以青藤为例，在过去5年时间，企业累计融资总额近15亿元，C轮融资更是高达6亿元，刷新国内网络安全企业C轮单笔融资最高额。有了充足的资金保障之后，青藤的内部发展动力和市场业务进一步得到激发，募集的资金可用于核心技术的研发及产业化的布局，以应对行业未来更趋白热化的竞争。

(责编：李源、高雷)

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