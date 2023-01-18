人民网记者 赵竹青

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：盒马CEO侯毅

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强的信号是什么？

实体经济是一国经济的立身之本，是国家强盛的重要支柱，为数字经济提供广泛的应用场景和丰富的数据供给。数字经济以数字化的知识信息为生产要素，构建实体经济的新发展形态与新服务体系，是实体经济高质量发展的内生动力，也是推动中国式现代化的重要力量。

数字经济与实体经济融合，贯通产业链上下游，构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。数字经济与实体经济融合，加速全球供应链重构，稳定的供应链是畅通国民经济循环的关键，是应对危机和长期发展的需要，也是经济发展安全的生命线。比如，以盒马为代表的新零售，通过数字经济与实体零售融合，将数据作为核心生产要素，对商品的生产、流通与销售过程进行改造升级，重塑农业与制造业的业态结构与产业链生态圈。新零售通过产业互联网与消费互联网融合，全链路数字化运营，线上线下一体化商品与服务体系，实现对人民美好需求的快速响应，有利于深化供给侧结构性改革，实现高质量发展。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

笃定前行，行稳致远；守正创新，共促共富。数字经济与实体经济融合构建了我国优质高效的现代服务业新体系，既是现代产业自然发展的客观规律，也是遵循经济社会发展的客观需求。展望未来，面对全球价值链重构挑战，以新发展格局构建为引领，我们要增强供应链自主可控水平，保障供应链安全稳定，不断加强农业与科技融合，加快农业科技创新步伐，推进农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提升农业劳动生产率，提高农业综合效益和竞争力，以中国式现代化全面推进中华民族的伟大复兴。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

过去的一年，盒马保持了高速增长，利用供应链的优势为消费者提供极致性价比的商品。同时，全国140个盒马村年度农产品销售额超过70亿元，带动4万余名农民就业。我们正在通过盒马村“订单模式”探索中国农业现代化的发展路径，促进产业互联网和消费互联网的加速融合。

2023年是盒马开启十年愿景的元年：服务10亿消费者、实现全国10000亿的销售、建立1000个盒马村。当我们跨进2023门槛的时候，心里充满着希冀。中国连续多年对全球经济增长贡献率超过30%，高质量发展持续跑出“加速度”。中国的一系列改革措施，为经济持久增长提供了有力保障。盒马将站在中国经济大发展时代背景和全球大舞台来定位和规划盒马的核心能力，创造价值，满足消费者对美好生活的向往。

新的一年，除了持续打造好商品、实施精细化运营外，盒马也将实现更加全面的互联网化。包括：

第一：加大盒马云超、产地直送和跨境电商的业务能力建设，让盒马可以打破“盒区房”的边界，服务更多消费者；

第二：洗衣、修理、保洁等本地生活服务在全国各个城市陆续上线，取得了不错的业绩，今年开始持续拓展APP“鲜美生活”的边界，努力探索盒马APP的新机会，为消费者提供更多的产品和服务；

第三： 积极探索全网销售和批发业务，让盒马有竞争力的自有品牌商品走出盒马，全网销售，让盒马的供应链公司成为盒马另一个增长点。

天地广阔，大有可为。作为一个创业者，我很庆幸自己身处一个变革的时代。盒马将坚定不移地扎根实体经济，利用供应链优势、研发优势、数据优势和技术优势，在优质商品、尤其是优质农产品与城市消费者之间搭建起一座桥梁，为中国消费者更鲜美的生活继续努力。

(责编：赵竹青、章斐然)

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