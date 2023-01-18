“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：亿滋国际大中华区总裁 范睿思

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

范睿思：刚刚闭幕的中央经济工作会议得到了众多外国投资者的关注，这也包括像亿滋国际一样的跨国企业。作为二十大后的首场经济工作会议，向整个市场释放了中国经济社会在2023年将实现强有力复苏的信号。中国将始终坚定不移的推进高水平对外开放和高质量发展，我们对此充满信心。

中国正在建设有利于高水平对外开放的制度体系，并不断努力加入高标准的经贸协议。2023年的市场预期和全球企业的信心将得到进一步的提升。这是对中央经济工作会议期间提出的一系列促进经济增长政策措施的回应。中央经济工作会议强调将更大力度吸引和利用外资，扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度，并落实好外资企业国民待遇。亿滋国际这样的跨国经营企业，将利用政府搭建的平台，在中国持续发展，精耕细作。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

范睿思：中央经济工作会议提出“扩大内需”将是2023年的重要任务之一；中国将进一步坚持标准的经贸规则，创造更加市场化和法治化的营商环境，对跨国公司更加开放。这将为亿滋提供更多的业务机会和发展动力。随着中国经济在2023年的持续恢复，中国市场将给外资企业带来更多更好的投资机会。

中国拥有不断增长的、庞大的中产阶级。消费升级是大势所趋。作为全球领先的零食制造企业之一，亿滋国际不断将好的产品引入中国，并于本土企业充分合作，促进产业升级、行业进步。

不断投资新产品的研发，持续拓展品类。我们将继续发展和丰富饼干，蛋糕和口香糖的品类以满足新兴中产阶级消费者对高品质产品的需求。利用我们庞大的分销网络去服务更多的新消费者，让他们能够更方便的消费。亿滋在华生产规模保持持续增长状态。2022年9月，亿滋投资约3200万元的新建“奥利奥云朵蛋糕”生产线在北京点火投产。这一势头将继续保持。

不断投资供应链链数字化转型升级。2023年1月13日，亿滋中国的苏州工厂正式加入世界经济论坛全球“灯塔工厂”网络，标志着亿滋从上游采购、下游物流和总部供应链计划执行等成为行业标杆。亿滋团队利用人工智能、3D打印和大数据分析等第四次工业革命技术，通过数字化赋能，使得准时交货率提高了18%，交货时间缩短了32%，成功将线性供应链转变为整合智能的供应生态系统。

不断投资员工发展。我们认为员工是企业发展的重要的核心竞争力。人的发展与企业的发展相辅相成。我们拥有清晰的人才战略，多元、包容、平等是每一个亿滋人坚持的理念。亿滋中国连续四年获得第三方权威调研机构评定的“杰出雇主”、“最佳雇主”等称号。亿滋对在职员工持续投资，数字化工具武装人才，培训专业知识、鼓励员工实践，跨代际沟通协作，为行业发展注入创新动能。

不断投资可持续发展理念的落地。亿滋致力于持续减少“碳足迹”，从原材料在农场的种植，再到生产、运输和商店里消费者购买，在整个业务链条上可持续管理。亿滋近日宣布将于2050年在全价值链上实现净零碳排放目标，助力提前实现中国2060碳中和目标。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？接下来亿滋将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

范睿思：2023年实体经济中的农业、制造业、新能源产业都令人充满期待，而虚拟经济中随着数字化工具的广泛应用，平台经济也将进一步得到规范和引领。

对于亿滋来说要抓住这些发展的机遇，结合企业自身的优势共同进步。我们将不断提升企业自身的数字化能力。我们将让数字化理念深入到产品生命周期的每个环节。从消费者洞察、到产品研发、从供应链管理到分销网络、售后服务。

新的产品将关注消费者的健康、福祉。新的产品从健康型到享用型覆盖不同的消费场景，满足中国市场消费升级的需求，满足人民群众对美好生活的向往。

可持续的发展的每一个成功举措，都将成为行业里的参考样本。当我们在不断提高产品产量的同时，我们要更少的影响环境，节约水资源，使用绿色能源，减少自然的负荷。我们鼓励我们的员工，价值链上的每一位合作伙伴积极参与社会公益活动，为地球的可持续发展贡献力量。

人民网：中国政府持续致力于改善营商环境，您有何感受，有何进一步的期待与建议？

范睿思：亿滋在中国经营多年，我们真正感受到了营商环境的改善以及给企业带来的便利。

我们认为中国市场非常有吸引力。社会环境稳定、经济潜力巨大、市场空间广阔、产业配套完整、政策优惠持续。期待各级政府在高水平对外开放的精神指引下，进一步优化营商环境，简化程序，优化办事流程，强化政企互动。

(责编：赵竹青、章斐然)

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