“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。即日起，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：IBM公司相关负责人 陈旭东

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

这次会议传递了很多重要信号。其中，让我印象比较深刻的是“加快建设现代化产业体系”以及“更大力度吸引和利用外资”。前者明确提出要大力发展数字经济；加快新能源、人工智能、绿色低碳等前沿技术的研发和应用推广；后者则展示了中国政府在推动高水平对外开放、扩大市场准入等方面的决心，这无疑给外企吃了一颗“定心丸”。

在全球范围内，技术已经成为竞争优势的根本来源。技术比以往任何时候都更能起到催化剂的作用——帮助企业提高生产力、创新和扩展能力。中国的数字经济充满活力和竞争力，而自上世纪80年代以来，IBM就广泛而深入地参与了中国的信息化建设，IBM的技术、产品和服务获得了主管部门和行业领导的广泛认可，以及客户和合作伙伴的信任。我们非常珍视这些长期的合作关系，将继续致力于为中国高质量、可持续增长继续贡献力量。

人民网：多个国际机构预测，2023年中国经济将进入整体恢复阶段。您对中国经济形势有何预判？IBM会否有计划进一步加大对中国市场的投入？

尽管世界经济仍面临不确定性，随着中国的高质量发展进入新阶段，我认为中国经济将在2023年总体回升、稳中有进，中国企业继续在全球供应链和价值链中扮演重要角色。

除了巨大的市场体量，中国还拥有完整且多元的产业链、高素质的就业人群；因此，中国经济有极大的韧性。随着中国继续扩大内需、加快产业升级和推进高水平开放，同时更好地统筹疫情防控和经济社会发展，相信中国有足够的政策空间应对经济下行压力，并在新能源、人工智能、绿色低碳等领域找到新增长点。

IBM一直秉承“成就客户、创新为要、诚信负责”的企业文化，为中国企业做大、做强、走向世界提供可信任的咨询服务和软硬件技术，与更多中国企业携手“共创”可持续未来。

以银行业为例。IBM的大型主机平台引领全球银行系统现代化数十年，为金融企业提供所需的关键及前沿技术创新。IBM的技术与中国金融市场需求的结合与创新，不仅支持中国银行业在短短十几年就与全球接轨，并在部分领域形成全球领先的体系架构。

人民网：您看好2023年中国市场哪些行业的发展前景？接下来IBM将有何新动作、新布局？它将给世界与中国市场带来什么样的价值？

我们以共创的理念为出发点，希望与我们的中国合作伙伴和客户一同努力，满足客户需求，帮助他们应对迫在眉睫的挑战。比如：

在可持续发展领域，我们正在运用IBM的技术和专长，通过提供全方位的解决方案，从碳中和路线规划、企业ESG合规战略到碳核算和碳评估，以及供应链管理和资产管理等产品，助力中国实现“双碳”目标。这也与IBM的自身目标一致，即到2030年实现温室气体净零排放。

在数字化转型领域，中国的数字经济充满活力和竞争力。IBM既能提供全栈式的咨询服务，为企业数字化转型提供建议；也能为客户的数字化转型提供IBM的创新技术和产品。

人民网：您如何预判2023年世界经济形势？中国市场将在其中受到哪些影响，在其中扮演怎样的角色？

一方面受俄乌冲突、通胀等影响，世界经济仍面临不确定性；另一方面，随着新冠疫情的影响逐渐降低，全球范围的沟通交流也会加大，这将促进经贸和人员的往来，给世界经济增长带来一定的动力。

中国企业继续在全球供应链和价值链中扮演重要角色，一方面满足不断扩大的内需，另一方面，加快产业升级和推进高水平开放，中国将继续在世界经济和全球治理中发挥更加重要作用，并与各方不断深化在新能源、人工智能、绿色低碳等领域的产、学、研全方位合作。

人民网：经济全球化是人类社会发展不可阻挡的趋势。您对于世界各经济体加强合作、减少摩擦有何期待和建议？

全球化大势不可逆转，历史已经告诉我们，全球贸易会促进社会的进步和发展。作为一家全球科技公司，IBM认为技术不分国界，以开源技术为例，今天我们广泛使用的许多技术都来自开源社区，全球各地的开发人员都有所贡献。

当然，公平、健康的竞争会带来更好的价格、更好的产品和更好的服务。我们始终相信创新、信任与合作的力量，包括IBM在内的跨国企业将继续为全球化做出贡献。

(责编：赵竹青、章斐然)

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