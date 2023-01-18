人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技>>对话企业家>>特别策划：百家企业谈信心

人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

品品香林振传：中国茶产业将大有作为、大有前景

2023年01月18日18:29 | 来源：人民网
小字号

本期嘉宾：福建品品香茶业有限公司董事长 林振传

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

林振传：我认为这一次的中央经济工作会议传递给我们三个信号：第一个信号是稳发展稳增长，第二个是加大财政的有效力度和货币的精准力度，第三个是扩大内需、提升消费。

这三点对于企业来说，起到了“定心丸”的作用。

首先，国家财政实力强大。通过这几十年的发展，可以说中国经济是有柔性的、是有底子的，这些财政的支持和货币精准有力地发力，会更好地支持企业守正创新，推动高质量发展。

第二个是内需扩大。中国有十四亿的人口，可实现内循环，市场很大。2022年可以说是整个经济最低迷、消费最低迷的一年，但从居民存款来讲，这两年还是增长的，我们的经济还是有基础的。我对拉动消费、扩大内需，把整个市场和经济搞活，是信心满满的。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

林振传：这一次中央经济会议再一次强调“两个毫不动摇”就是稳定和发展公有制经济以及国力支持和发展民营经济，这再一次增强了我对发展的信心。

作为民营企业，我们更要有信心。所谓“有为才有位”——我们只有守正创新，做好自己的本行本业，为国家的发展、为中华民族的伟大复兴做出应有的贡献，才能得到国家的重视和更多老百姓的喜爱。

一个企业发展的好坏，国家的政策及营商的环境是重要因素，但更关键的还是取决于民营企业自身：能否做到心中有正能量，与伟大的祖国、与中华民族的伟大复兴是不是同频共振？秉持这种同频共振的正能量，相信我们在遇到任何困难都能扛得过去。同时，企业自身如能为社会创造价值、为社会发展做出贡献，那么必然会得到更多人的支持。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

林振传：我们是一个做茶的企业，应该说是最传统的农业企业。今年，中央经济工作会议再次强调了乡村振兴。首先，就乡村振兴的层面来讲，福建是产茶大省、产茶强省，茶产业的兴旺直接关乎山区农民的增产增收问题。乡村要振兴、产业要兴旺，在乡村振兴的大背景下，茶产业应该是大有作为、大有前景。

第二，这次中央的经济会议里面提到要“守正创新”，这要求我们要发展数字经济，用数字化、智能化的创新来赋能传统产业。只有插上创新翅膀、数字化智能化的翅膀，才能更有效地提高传统行业的竞争力，践行高质量发展。

第三，中国的国力不断增强，中国文化被全世界所认可。如何让带有中国传统文化色彩的中国茶，立足于中国、飘香世界，是我们要去努力的方向。中国茶既有国内十四亿人的消费内需，同时也可以通过海上丝绸路、“一带一路”走向世界。所以我觉得，中国茶产业有更大的前景。

接下来品品香会更加聚焦在白茶品类，立足于中国白茶发源地、世界白茶原产地——宁德福鼎，从茶园机械化、生产标准化、经营品牌化去实现“三高战略”，即高品质、高标准、高价值，去做到一杯真正幸福茶农、美好员工、温暖客户的好茶。

今年，我们重点还要做到茶园的机械化，在原有的品品香茶产业联合体基础上面，用数字化赋能机械化建设，把家家户户的茶农链接起来，以数字化来管理提升整个产业前段、提升茶园基地的效率，促进茶农增收增效、保证产品的质量安全、打造品质优异的供应链。

另外，品品香要用数字化来赋能管理品牌连锁专卖店，我们所有的专卖店要用数字化来管理、用会员制来管理，从产前、产中、产后，从生产到服务，整体用数字化来管理企业，提高效率。

(责编：赵竹青、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“热”起来！看年货消费里的“人间烟火气”
　　春节将到，办年货忙。作为过年的一种“仪式”，置办年货总是不可或缺的大事。…
工信部：到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番
　　人民网北京1月20日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推进机器人应用拓展，工业和信息化部等17部门近期印发《“机器人+”应用行动实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。 《实施方案》提出，到2025年，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部