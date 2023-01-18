本期嘉宾：福建品品香茶业有限公司董事长 林振传

人民网：您认为党的二十大之后召开的首场中央经济工作会议，传递出的一个最强信号是什么？

林振传：我认为这一次的中央经济工作会议传递给我们三个信号：第一个信号是稳发展稳增长，第二个是加大财政的有效力度和货币的精准力度，第三个是扩大内需、提升消费。

这三点对于企业来说，起到了“定心丸”的作用。

首先，国家财政实力强大。通过这几十年的发展，可以说中国经济是有柔性的、是有底子的，这些财政的支持和货币精准有力地发力，会更好地支持企业守正创新，推动高质量发展。

第二个是内需扩大。中国有十四亿的人口，可实现内循环，市场很大。2022年可以说是整个经济最低迷、消费最低迷的一年，但从居民存款来讲，这两年还是增长的，我们的经济还是有基础的。我对拉动消费、扩大内需，把整个市场和经济搞活，是信心满满的。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响企业下一步的发展？

林振传：这一次中央经济会议再一次强调“两个毫不动摇”就是稳定和发展公有制经济以及国力支持和发展民营经济，这再一次增强了我对发展的信心。

作为民营企业，我们更要有信心。所谓“有为才有位”——我们只有守正创新，做好自己的本行本业，为国家的发展、为中华民族的伟大复兴做出应有的贡献，才能得到国家的重视和更多老百姓的喜爱。

一个企业发展的好坏，国家的政策及营商的环境是重要因素，但更关键的还是取决于民营企业自身：能否做到心中有正能量，与伟大的祖国、与中华民族的伟大复兴是不是同频共振？秉持这种同频共振的正能量，相信我们在遇到任何困难都能扛得过去。同时，企业自身如能为社会创造价值、为社会发展做出贡献，那么必然会得到更多人的支持。

人民网：当前您所在的行业面临哪些新机遇，您所负责的企业将有何新动作、新布局？

林振传：我们是一个做茶的企业，应该说是最传统的农业企业。今年，中央经济工作会议再次强调了乡村振兴。首先，就乡村振兴的层面来讲，福建是产茶大省、产茶强省，茶产业的兴旺直接关乎山区农民的增产增收问题。乡村要振兴、产业要兴旺，在乡村振兴的大背景下，茶产业应该是大有作为、大有前景。

第二，这次中央的经济会议里面提到要“守正创新”，这要求我们要发展数字经济，用数字化、智能化的创新来赋能传统产业。只有插上创新翅膀、数字化智能化的翅膀，才能更有效地提高传统行业的竞争力，践行高质量发展。

第三，中国的国力不断增强，中国文化被全世界所认可。如何让带有中国传统文化色彩的中国茶，立足于中国、飘香世界，是我们要去努力的方向。中国茶既有国内十四亿人的消费内需，同时也可以通过海上丝绸路、“一带一路”走向世界。所以我觉得，中国茶产业有更大的前景。

接下来品品香会更加聚焦在白茶品类，立足于中国白茶发源地、世界白茶原产地——宁德福鼎，从茶园机械化、生产标准化、经营品牌化去实现“三高战略”，即高品质、高标准、高价值，去做到一杯真正幸福茶农、美好员工、温暖客户的好茶。

今年，我们重点还要做到茶园的机械化，在原有的品品香茶产业联合体基础上面，用数字化赋能机械化建设，把家家户户的茶农链接起来，以数字化来管理提升整个产业前段、提升茶园基地的效率，促进茶农增收增效、保证产品的质量安全、打造品质优异的供应链。

另外，品品香要用数字化来赋能管理品牌连锁专卖店，我们所有的专卖店要用数字化来管理、用会员制来管理，从产前、产中、产后，从生产到服务，整体用数字化来管理企业，提高效率。

(责编：赵竹青、章斐然)

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