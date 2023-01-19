本报记者 王 政

“2022年，全年规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值同比增长3%。全年电信业务收入1.58万亿元，同比增长8%。工业和信息化发展总体呈现稳中有进的态势。”在1月18日的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙说。

信息通信业平稳增长，产业链供应链稳定畅通

“‘稳’主要体现在工业经济回稳向好，信息通信业平稳增长，产业链供应链稳定畅通。”田玉龙介绍，主要行业运行总体平稳。装备制造业增加值增长5.6%，对整体工业增长贡献率达到50.3%。其中，电气机械、仪器仪表等行业分别增长11.9%、4.6%，汽车年产销量分别增长3.4%和2.1%。消费品制造业逐步恢复，食品、农副食品、酒饮料和精制茶等生活必需品行业保持增长。

多数省份工业经济稳定恢复，24个省份工业增加值实现增长。其中，江苏、山东、浙江、河南、福建、四川、湖北、湖南、河北等工业大省增速高于全国水平。中部和西部地区工业增加值同比分别增长6.8%和6.2%。东部地区工业增加值同比增长3.0%，总体呈现稳定恢复态势。

“去年，信息通信业平稳持续增长，融合赋能效应进一步凸显。”田玉龙说。新建5G基站88.7万个，5G用户在移动电话用户中占比1/3。千兆光网具备覆盖超5亿户家庭的能力，实现“市市通千兆”“县县通5G”。互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长32.4%，拉动电信业务收入增长5.1个百分点。5G已在工业、医疗等多个行业领域发挥赋能效应，应用案例数超过5万个。

田玉龙介绍，为确保产业链供应链稳定畅通，工信部坚持短期应对与长期预防并重，搭建汽车、集成电路、医疗物资等重点产业链供应链协调平台，建立汽车企业零部件库存“红灯”预警机制、大宗原材料供应“红黄蓝”预警协调机制等，逐一推动解决企业反映问题。与此同时，聚焦制造业产业链供应链的堵点卡点，实施关键核心技术攻关工程和产业基础再造工程，加快重要基础产品和关键核心技术攻关突破。创建了45个国家级先进制造业集群、100个中小企业特色产业集群，引导资源要素集聚和协同创新，部分领域的全球竞争优势正在形成。

工业对经济增长贡献率达到36%，中小企业专精特新发展加快

“‘进’主要体现在工业对国民经济的支撑和贡献进一步提升，产业发展韧性进一步增强，中小企业专精特新发展进一步加快。”田玉龙说，2022年，工业对经济增长的贡献率达到36%，为近年来较高水平，拉动经济增长1.1个百分点；制造业增加值占GDP的比重达27.7%，较上年提高0.2个百分点，拉动经济增长0.8个百分点。

产业发展韧性进一步增强。制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快，工业互联网已经全面融入45个国民经济大类，具有影响力的工业互联网平台超过240家。工业绿色低碳转型稳步推进，2022年前11月，规模以上工业单位增加值能耗同比下降1.4%。全年高技术制造业增加值同比增长7.4%，高于制造业增加值增速4.4个百分点。新产品产量保持高速增长，特别是新能源汽车连续8年保持全球第一，产销同比分别增长96.9%和93.4%。

中小企业平稳健康发展。2022年前11月，规模以上工业中小企业实现数量、营业收入、利润总额同比分别增长10.5%、6.0%、0.3%，展现出强大的韧性和活力。工信部对4.3万户中小企业调查显示，2022年近四成企业有新增贷款，超六成企业有研发投入，超六成企业有固定资产投资。工信部对1800多户专精特新“小巨人”企业调查显示，2022年前11月，“小巨人”企业营业收入利润率为10.7%，高于规模以上工业企业5.2个百分点。

工业经济长期向好的基本面依然稳固

“2023年，外部环境依然严峻复杂，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在工业领域仍较突出。但是，工业经济平稳增长的格局没有改变，长期向好的基本面依然稳固。”田玉龙说，今年，工信部将在多个领域持续采取有力措施，推动工业和通信业高质量发展。

着力抓好补短板、锻长板、强基础、育集群等重点任务，加快推动产业基础高级化、产业链现代化。一是夯实基础，加快补齐短板弱项，集中优质资源合力攻克“卡脖子”技术和产品，提升产业体系自主可控和安全可靠水平。二是巩固优势，构建新的增长引擎。加快新一代信息技术与制造业深度融合，大力发展数字经济，推动先进制造业集群化发展。三是严防风险，确保产业链供应链稳定畅通。着力提升产业链供应链风险识别和应对处置能力，抓好工业生产要素保障，最大程度保障企业正常生产经营。

聚焦夯基础、促应用、保安全，巩固信息通信业优势领先地位，以高品质信息通信网络服务数字经济高质量发展。一是建设高质量的信息基础设施。加快“双千兆”网络深度覆盖，实施千兆城市建设行动，构建云边端协同，算存运融合的一体化算力基础设施应用体系，启动电信普遍服务“宽带边疆”工程。二是培育高水平的融合创新应用。大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在信息消费、垂直行业、社会民生、数字政府等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用。三是筑牢高可靠的网络安全防线。全面推进基础电信网络安全能力建设，健全以网络设施安全为基础、以数据安全为重点、以安全产业为依托的网络安全保障体系。

“随着市场主体活力、居民消费潜力和产业升级动力有效释放，今年我国工业经济将稳步回升，为稳定宏观经济大盘提供更加有力的支撑。”田玉龙说。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 07 版）

(责编：卫嘉、牛镛)

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