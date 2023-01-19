本报记者 曹文轩 李茂颖 原韬雄 张艺开

海南三亚——

服务保障更完备

海风轻拂，椰影摇曳。漫步海南三亚海边，各地口音飘入耳中。不远处的沙滩上，游人拍照留念，孩子们追逐嬉戏。“现在来三亚的游客越来越多了。今天一上午，我就接待了3批。”在三亚从事旅游工作的王玉感受到，随着春节临近，工作一天比一天忙碌起来。

三亚凤凰国际机场提供的数据显示，今年1月1日至15日，机场累计完成客运航班起降5689架次，同比增长2.8%，旅客吞吐量达92.9万人次，同比增长15.3%。

挂起红灯笼，系上中国结……这几天，在三亚海棠湾民生威斯汀度假酒店，工作人员赖美辰和同事正忙着策划春节相关的主题活动。“目前酒店入住率超过80%。”赖美辰说。

除了度假酒店，各类民宿也成为游客在三亚旅游过年的重要选择。“我们全家7口人，订了个民宿，价格挺划算，还有24小时管家式服务，准备好好放松一下。”游客刘先生告诉记者。

为提升对游客的吸引力，三亚的各大景区也做足了准备。

在鹿回头风景区，布置一新的新春装饰烘托出浓浓的年味。三亚旅游文化投资集团副总经理、三亚鹿回头旅游发展有限公司董事长刘勇介绍，眼下游客量比去年同期增长了一倍多，景区正在筹办多种迎新春主题活动，同时做好园林景观、旅游产品、服务保障的提质升级。

“我们持续优化旅游行业治理模式，全力做好假期各项保障工作，为消费者提供优质服务，让大家玩得安心、游得舒心。”三亚市旅文局局长陈震旻说。

云南大理——

特色民宿受追捧

早上8点，云南洱海生态廊道旁的传家合院民宿中，来自重庆的游客杨女士和家人坐在餐厅里，一边欣赏苍洱美景，一边享用早餐。传家合院位于大理市下关镇大庄村，是生态廊道海西段上的一家特色民宿。自元旦以来，这家民宿的入住率就开始稳步增长。

“客人以一家人或情侣度假为主，入住的时间基本在3天以上。春节假期的房间预订率已经超过八成，好的房型基本上订满了。”传家合院民宿经理肖雪说。

春节假期，大理古城、生态廊道等多地的特色民宿备受追捧，入住率不断攀升。有些民宿结合少数民族传统文化，为住客提供丰富的体验活动，还有不少民宿准备了当地特色美食。

临近春节，大理居上世民宿老板李东翰早早地就忙碌起来。“春节假期的房间已经订满了。”李东翰说，这次还与当地农户合作，准备了不少土特产、工艺品供客人们选择。

“大理的各类民宿、客栈有7000家左右。从现在到春节假期，民宿房间的总体预订率较高，部分高端民宿的预订率已经超过了90%。”大理市客栈协会会长李海忠说。

陕西西安——

演艺活动热度高

夜幕降临，陕西西安大雁塔景区火树银花，人流如织。“最近这里的唐诗灯很火，特地带家人来逛逛，真是热闹。”市民王耀说。

随着疫情防控措施优化调整，西安文旅市场的恢复按下了“快进键”，多个景区客流快速增长。

1月14日，西安多地亮起花灯，春节氛围渐浓。当晚，第三十六届西安城墙新春灯会亮灯仪式在西安城墙永宁门启幕，一盏盏精致的花灯流光溢彩，将古朴的城墙装点得年味十足。

据西安城墙景区相关负责人介绍，景区在今年元旦假期日均接待游客约1万人次，已恢复到疫情前同期客流量的80%。

在西安临潼，秦始皇兵马俑博物馆附近的大秦剧场，沉浸式舞台剧《复活的军团》近期也在连日上演。演艺总经理乔立达介绍：“这台演出自去年底复演至今，几乎场场爆满。为了满足广大游客观众的需求，我们今年将第一次在春节假期持续演出。”

在白鹿原影视城，最新打造的冰雪版《夜谭·白鹿原》带来冬季夜游的新体验；在长安十二时辰主题街区，人工造雪让游客沉浸在“雪落长安”的美景中；华清池景区对《长恨歌》演出进行全面优化，升级了雪景、冰效、火把、火海等冰火元素……西安多个景区通过提升演出效果、加强服务质量吸引游客，旅游热度不断提升。

黑龙江哈尔滨——

冰天雪地引客来

在黑龙江哈尔滨亚布力滑雪度假区，数十条雪道如银白绢帛舒展在天地之间。前来滑雪的游客们脚下雪花飞扬，转弯急刹，不时引发一阵欢呼。“山够高、道够长，每年我都来这儿滑上一周。”北京游客曹宁说。据统计，今年元旦以来，度假区日均接待游客2200人，同比增长145%。

“近一个月的入住率保持在90%以上，同比高出两倍以上，春节假期的入住率估计更高。”亚布力滑雪度假区一家民宿的负责人王立军介绍，“度假区周围的配套娱乐项目越来越多，森林温泉、马拉爬犁、森林火车等，也让更多游客流连忘返。”

离开雪道，走上松花江面，千里冰封，热闹非凡。冰上气垫船、超级雪滑梯、雪地碰碰车……自入冬以来，设有30余项冰雪项目的松花江冰雪嘉年华，已吸引超27万名游客参与体验，带动江边商圈的客流稳步增加。

“去年底恢复营业以来，游客量稳步攀升，来了不少外地游客和旅行团。”哈尔滨极地公园营销部经理张继伟说，“人气回来了，我们的信心也更足了。”

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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