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粤港澳大湾区初步建成清洁能源消纳比重最高的世界级湾区电网

积极转型，推动能源结构趋绿

本报记者  陈伟光  罗艾桦  程远州
2023年01月19日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　清洁能源装机占比65%，清洁能源电量占比59%……从“用上电”到“用好电”，粤港澳大湾区全力推动能源生产清洁化、能源消费电气化，能源结构趋“绿”。“粤港澳大湾区已初步建成清洁能源消纳比重最高的世界级湾区电网。”南方电网公司董事长、党组书记孟振平说。

　　扩源绿色电力，清洁能源装机占比65%

　　黔桂边界，南盘江畔，雷公滩上，一座引水式水电站屹立于峡谷之上。这是西电东送南路工程第一个电源点——天生桥二级电站。

　　1993年1月，南方区域西电东送从这里出发，由500千伏天广一线送往广东。此后20年，来自滇、桂、黔源源不断的水电，翻越大山直抵南海之滨，不但为广东省的经济增长解了“能源之渴”，而且加速了广东能源清洁化转型的步伐。

　　“要实现大量远距离的电力输送，输电技术是关键。”中国工程院院士、南方电网公司专家委员会名誉主任委员李立浧说，南方电网组织超高压、特高压输电技术联合攻关，历时十余年陆续攻克多项世界级难题，掌握了交直流并联电网远距离大容量输电技术。

　　如今，南方电网公司已建成“八交十一直”19条500千伏及以上电压等级的西电东送大通道，其中18条落点广东，累计送电量突破2.9万亿千瓦时。

　　除了水电，广东省的风电、光伏等新能源也快速发展，绿色电力不断扩源。

　　在阳江市沙扒镇海域，一架架风车延伸向大海深处。这是我国首个集中连片规模化开发的海上风电项目。从汕头南澳到湛江徐闻，沿着4000多公里的海岸线，一个个海上风电项目正在如火如荼地建设中。2021年，广东海上风电新增投资超700亿元，新增海上风电接入总量占全国近1/3。

　　目前，粤港澳大湾区风、光、水、核、气等清洁能源总发电装机超过6600万千瓦，占总装机容量的65%。

　　保障应发尽发，扩展清洁能源消纳空间

　　“配合西部水电消纳，拟从1点至7点增送西电。”2018年8月6日，因来水突增，西部水电发电量增加，凌晨1点，南方电网电力调度控制中心下发紧急指令。

　　“马上核算省内电力平衡情况，评估系统有关风险。”值班调度员杜江接到指令后立即行动。通过调整火电机组出力，顺利实现增送任务，避免了“弃水”。

　　这样的场景已经是调度的常态。南方电网公司副总工程师刘映尚介绍，早在2018年，南方电网就发布清洁能源调度操作规则，明确在不影响电网安全稳定的前提下，优先安排水电、光伏、风电等可再生能源上网发电，从制度上保障新能源机组应发尽发。

　　优先安排的前提是精准预测，而新能源功率预测是一个难题。

　　“近年来，我们持续开展技术攻关，升级改造了气象系统，开展风、光多时空尺度精确预测与优化调度。”南方电网电力调度控制中心水电及新能源处经理王皓怀说，2022年6月，南方电网新能源调度运行管理平台上线运行，全面梳理接入全网的近800家新能源场站信息、2万余个发电单元，提前预判来风、来水、日照形势，合理安排运行方式和检修计划，实现了多发电、多送电。

　　周期更短、频次更高的跨区跨省份电力交易，也为新能源在更大范围内消纳提供了市场化手段。2022年7月，南方区域电力市场启动试运行，让清洁能源企业在应对新能源发电的随机性、波动性、间歇性时有了更多腾挪空间。目前，广东全省24个海上风电项目实现全容量并网，装机总容量约790万千瓦，实现全部消纳。

　　多措并举“用好电”，引导低碳生产消费模式

　　南海之滨，大亚湾畔，国家级石化产业区内，机器轰鸣、车辆穿梭，每年有2200万吨经过精炼的油品和220万吨乙烯从这里销往世界各地。

　　“为满足园区内企业购买绿电的需求，我们编制了绿电推广介绍内容，对服务相关企业的专属客户经理进行业务培训，帮助有需求的企业购买绿电。”南方电网广东惠州大亚湾供电局党委书记、副总经理林明喜说。

　　2022年，粤港澳大湾区参与绿色电力交易的售电侧市场主体超200家、成交绿色电量达38.3亿千瓦时，相当于减少碳排放约293万吨。

　　除了绿电交易，南方电网还大力推进新电气化，推动工业、交通、建筑等领域运用电能替代煤炭、石油、天然气等能源。目前广东累计完成电能替代电量超过1000亿千瓦时。

　　广汽埃安工程电力系系长高范铭介绍，公司在2022年底建成并投运自研电池中试线项目，投产后每月实现电能替代电量约10万千瓦时，预计每年可节约能耗成本约175万元。

　　为更好地推动电能替代，引导低碳生产消费模式，南方电网广东广州供电局结合广州市产业链长制，梳理相关产业链条，聚焦动力电池、超级充电等，服务广汽埃安、时代广汽等企业生产核心装备实现电能替代，并联合相关市场主体规划建设超大功率电动汽车充电站，将技术优势转化为产业优势。

　　从“用上电”到“用好电”，粤港澳大湾区能源消费的底色绿意更浓，单位GDP能耗稳步下降。相关数据显示，2021年，粤港澳大湾区清洁能源消费比重超40%，远高于全国平均水平；万元GDP能耗仅为0.21吨标准煤。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月19日 10 版）
(责编：卫嘉、牛镛)
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