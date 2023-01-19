人民网1月17日电 1月17日，人民网研究院发布《深圳、成都、苏州、南京、武汉、杭州六城消费形象研究报告》（以下简称《报告》）。

《报告》是人民网研究院“城市形象”系列研究报告的第一期，主题聚焦城市消费形象，旨在贯彻落实党的二十大精神，提振消费信心，激发消费活力，为国际消费中心城市建设提供参考。

《报告》将深圳、成都、苏州、南京、武汉、杭州六城定义为“国际消费中心潜力城市”，依托商务部、文旅部、国家及地方统计局、中国田径协会、中国消费者协会等机构公开数据，以及美团、大众点评、微博、抖音等互联网平台数据，结合人民网“领导留言板”及“人民建议”群众留言，综合分析当前六城消费形象特征，并对进一步提升消费形象提出建议。

《报告》分为综合消费形象、商品服务口碑、消费支撑口碑、消费者满意度以及提升消费形象建议五个部分。

六城消费形象特色鲜明

综合消费形象方面，《报告》梳理了当前六城的主要城市消费形象特征。

——深圳：“年轻潮玩消费的不夜城”。“年轻、潮玩”“购物中心多”“地铁直达商圈”“消费不夜城”等形象突出。

——杭州：“数字消费新潮流”引领之城。杭州数字经济等新型消费快速发展，不断引领消费新潮流。

——成都：消费休闲“西引力”之城。成都被誉为富有“消费基因”，是“消费移民城市”及全国首店经济“第三城”，具有“休闲城市”的消费文化优势。

——苏州：消费者点赞的“消费天堂”之城。苏州消费者满意度全国第一，在打造“苏州制造”等品牌，探索将消费与苏州文化深度融合方面好评度较高。

——武汉：“消费新势力扩容崛起”之城。武汉区域级以上商圈数量在商业准一线城市中位居第二，仅次于杭州，商圈持续扩容升级。

——南京：首店经济“圈粉引流”之城。2022年前三季度，南京首店品牌数量居全国首位，首店经济追赶势头迅猛。

三个维度观察六城消费形象

《报告》通过对上述六城商品服务口碑、消费支撑口碑与消费者满意度三个维度的综合分析，评估城市消费形象。

商品服务口碑：包括商圈口碑、景区口碑、文体消费口碑。

杭州、深圳、武汉、苏州商圈消费口碑较好。杭州奥体印象城等新商业综合体纷纷开业、杭州大厦等老牌热门商圈持续焕新，Costco等国际商业品牌入驻；深圳打造万象城、壹方城、万象天地等一批高端购物中心；武汉升级改造升级江汉路步行街、K11广场等商圈，新建“全球最大纯商业体”武商梦时代、“2022年度城市商业新地标”武汉万象城等商业中心均获得好评。

成都、南京、杭州、苏州旅游景区消费口碑较好。大熊猫繁育基地在网上关注度与好评度“双高”。“杭州西湖”被网民认为是最能代表杭州国际城市形象的标志性景区。

成都、杭州、苏州、南京文体消费口碑较好。杭州、成都以举办第19届亚运会、第31届世界大学生夏季运动会的契机，新建了许多现代化体育场馆设施。南京积极打造“博物馆之城”“世界文学之都”，苏州以购物节为载体搭建苏州文化传播平台均获得广泛赞誉。

消费支撑口碑：包括交通设施、住宿设施、消费环境与品牌文化四部分。

杭州在“国际消费中心潜力城市”中拥有最多的星级酒店与“中华老字号”品牌；成都被誉为“中国第二个拥有六环的城市”“全国首店第三城”“奢侈品第四城”；深圳拥有最多的城市客运量以及发达的交通物流体系，获评“最不堵的一线城市”；武汉经历了“全国最大县城”到“全域地铁时代”的华丽转变，“武汉名品”“夜江城”等品牌影响力不断提升；南京在“国际消费中心潜力城市”中拥有最多的马拉松“金牌赛事”，近年来积极实施实施美食寻味工程、住宿提质工程、畅行便捷工程等六大工程获舆论普遍好评；苏州“城市路网、商业产业规划布局合理”形象突出，拥有“双12苏州购物节”“夜ZUI苏州”消费活动IP等消费品牌。

消费满意度方面，中国消费者协会《2021年100个城市消费者满意度测评报告》显示，苏州市消费者满意度得分89.70分，排名位列全国百城第一，杭州位列第二，南京位列第四，成都位列第十七，深圳位列第二十六，武汉位列第四十五。

提升城市消费形象的“人民建议”

《报告》指出，“国际消费中心潜力城市”之间消费者满意度相差较大，个别城市消费者满意度与其城市经济发展水平与社会消费品零售总额不相符。此外，六城在一定程度上均缺乏具有全国乃至全球影响力、代表城市文化形象的标志性消费品牌，城市海外传播影响力与头部城市也存在一定差距。

《报告》综合梳理相关网络评价，并结合人民网“领导留言板”及“人民建议”群众留言，对提升消费形象提出四条建议。一是培育城市本土“新消费品牌”，二是提升城市消费“国际影响力”，三是制度先行保护“消费者权益”，四是创新场景打造“消费新地标”。（廖灿亮）

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提振消费信心 创新消费场景——深圳、成都、苏州、南京、武汉、杭州六城消费形象研究报告

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(责编：赵竹青、杨迪)

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