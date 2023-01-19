新华社记者刘开雄

原标题：保持“双顺差” 我国外汇市场供求基本平衡——国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英谈当前外汇领域热点

国家外汇管理局1月18日发布数据显示，2022年，银行结售汇顺差1073亿美元，银行代客涉外收支顺差763亿美元，我国外汇市场供求保持基本平衡，跨境资金流动总体稳定。

2022年，面对国际金融市场剧烈震荡，我国外汇市场的稳健运行来之不易。2023年，内外部环境的发展演变会对外汇领域产生哪些影响？新华社记者专访国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英。

两大支撑因素确保2022年我国外汇市场平稳运行

“2022年，我国外汇市场运行总体经受住了考验，人民币汇率双向浮动、弹性增强，保持了合理均衡水平上的基本稳定；我国跨境资金流动总体均衡，外汇储备规模稳定在3万亿美元以上。”对2022年我国外汇市场的总体表现，王春英如是说。

王春英认为，我国外汇市场平稳运行主要得益于两大支撑因素，表现为“两个韧性增强”——国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强，国际收支稳健运行得到有效保障；外汇市场韧性增强，可以更好适应外部环境变化。

“经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。”王春英透露，据初步统计，2022年全年经常账户顺差仍将保持较高规模，与国内生产总值（GDP）之比继续处于合理均衡区间；同时，外商直接投资保持净流入。

2022年，人民币在跨境使用中的占比持续提升。王春英说：“2022年，我国企业跨境收支中有接近一半使用了人民币，这有助于降低跨境交易的货币错配风险。”

此外，市场主体的汇率风险管理水平逐步提升，企业对汇率波动的适应性明显增强。外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，在稳定跨境资金流动、促进外汇市场理性交易、维护市场健康秩序等方面发挥了积极作用。

2023年我国经常账户将保持合理规模顺差

尽管内外部环境还会继续发展演变，但王春英认为，2023年我国经常账户将继续保持合理规模顺差。

王春英预计，2023年，我国货物贸易仍会呈现较高规模顺差。这主要得益于三方面因素：新的贸易增长点不断涌现、贸易伙伴多元化取得积极进展、跨境电商等贸易新业态蓬勃发展。

“2022年，我国锂电池、太阳能电池、电动载人汽车出口增速均超过60%。”王春英举例，新能源汽车领域出口已成为新的贸易增长点。同时，2022年我国对东盟、非洲出口同比增速高于同期出口整体增速，贸易伙伴多元化成果显现。

在服务贸易方面，王春英表示，我国服务贸易高质量发展有助于推动进出口更加均衡。一方面，国内居民境外旅行需求将是一个逐步释放的过程；另一方面，近年来我国货物和服务贸易深度融合，数字贸易加快发展，带动生产性服务贸易提档升级，将继续扩大相关服务贸易出口收入。

“2023年我国经常账户顺差将继续保持在合理均衡区间。”王春英说。

近期外资对我国证券市场的投资持续恢复

在谈到资本项下的跨境资金流动时，王春英透露，近期外资布局境内证券市场更加活跃。

“2022年，全球主要国家债券普遍呈现收益率上升、价格下跌，人民币债券成为少数价格稳定的金融资产。”王春英认为，在当前国际金融环境下，人民币资产避险属性日益凸显。

王春英表示，我国宏观经济政策坚持以我为主，利率、汇率、资产价格等走势相对独立，使得人民币资产在全球资产配置中呈现较好的分散化效果。在全球经济下行背景下我国经济企稳回升，将进一步提升人民币资产吸引力。

根据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿美元和84亿美元。“从最新的市场数据看，2023年1月上半月外资净买入境内股票、债券合计约126亿美元。”王春英认为，人民币资产在全球的比较优势突出，未来境外投资者仍会稳步增持人民币资产。

将继续推动外汇领域改革创新更好服务实体经济

2022年，开展跨境电商外汇业务共9.7亿笔；截至2022年末，已有40家跨国公司落地本外币一体化资金池试点；2022年，企业利用外汇衍生产品管理汇率风险的规模超1.3万亿美元，同比增长15.1%……

王春英介绍了2022年外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平，多措并举服务企业汇率风险管理等方面的具体工作。

“外汇局将继续推进外汇领域改革开放。”王春英透露，2023年，外汇局将继续深化跨国公司本外币一体化资金池的业务试点，并把高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点扩大到全国。同时，外汇局还将推进海南自贸港、粤港澳大湾区等重要区域开放创新。

“外汇局将进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平，继续推进外汇市场发展和对外开放，更好服务实体经济高质量发展。”王春英说。

(责编：赵竹青、杨迪)

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