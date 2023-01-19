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中国空间站今年转入常态化运营

2023年01月19日09:23 | 来源：中央纪委国家监委网站
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原标题：中国空间站今年转入常态化运营

　　1月18日，中国航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》（以下称《蓝皮书》）。记者从《蓝皮书》发布会上获悉，中国去年完成了64次航天发射任务，创历史新高。其中，中国空间站建造阶段全部6次飞行任务顺利完成，载人航天工程“三步走”战略圆满收官。今年，中国航天活动将继续维持高位运行，全年计划实施近70次发射任务。 中国空间站正式进入应用与发展阶段，转入常态化运营模式。

　　2022年，中国航天强国建设迈出坚实步伐，取得一系列突破性成就。《蓝皮书》显示，去年，中国长征系列运载火箭54次发射全部成功，并实现128次连续发射成功；长征六号甲运载火箭成功首飞；嫦娥五号样品科学研究取得重大突破，首次在月球发现新矿物“嫦娥石”；先进天基太阳天文台卫星夸父一号成功发射，开展综合性太阳探测；等等。

　　中国空间站全面建成，举世瞩目。据《蓝皮书》介绍，2022年，天舟四号货运飞船、神舟十四号载人飞船、问天实验舱、梦天实验舱、天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船等6次发射任务、2次载人飞船返回任务、3次货运飞船受控再入成功实施，组合体构型变化13次，任务实施密度刷新中国载人航天纪录。中国不仅攻克了空间站组装建造、大型柔性组合体控制、再生生保等多项核心关键技术，空间站技术水平跻身国际领先行列，还实现了在轨应用新突破，取得多项原创科技成果。

　　转入常态化运营模式后，中国空间站今年还将完成1次货运飞船、2次载人飞船发射任务和2次返回任务。

　　“我们将持续开展在轨飞行试验、地面任务支持等后续任务。”航天科技集团五院空间站系统副总指挥敬铮表示，神舟十五号和神舟十六号乘组连续驻留，开展航天员和货物连续出舱，支持空间科学、材料与技术试验项目，并进行空间站设施设备的维护维修和技术升级。其中，将首次实施小机械臂安装载荷、首次人货同时出舱等。

　　除载人航天工程外，今年中国航天还将开展一系列重大任务：全面推进探月工程四期和行星探测工程，开展嫦娥七号、天问二号等型号研制；发射多颗国家民用空间基础设施科研卫星和业务卫星；完成长征六号丙运载火箭首飞，进一步完善长征火箭型谱。（柴雅欣）

(责编：赵竹青、杨迪)
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