原标题：今年中国航天任务精彩纷呈

中国航天科技集团1月18日发布《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》显示，我国2023年计划实施近70次宇航发射，其中航天科技集团计划安排60余次宇航发射，发射200余个航天器，开展一系列重大任务。

空间站任务难度大

航天科技集团宇航部副部长马涛在发布会上介绍，我国载人空间站工程已进入应用与发展阶段，空间站转入常态化运营模式，今年将完成1次货运飞船、2次载人飞船发射任务和2次返回任务。

中国空间站于2022年11月3日在轨形成“T”字型组合体，目前在轨与神舟十五号载人飞船、天舟五号货运飞船组合体运行，状态正常。今年，空间站三舱将以“T”为基本构型长期飞行，开展航天员和货物连续出舱，支持空间科学、材料与技术试验项目，并进行空间站设施设备的维护维修和技术升级。其中将首次进行大小机械臂级联状态下的舱外载荷支持、首次小机械臂安装载荷，以及首次人货同时出舱。同时将开展在轨推进剂补加、电推进测试和应用，以及多项软件升级等任务。全年空间站在轨任务及载荷支持难度大，地面支持和研制任务重。

载人飞船任务将保持高密度、多船并行研制状态，每半年发射一艘成为常态。按照规划，今年将发射神舟十六号、神舟十七号载人飞船，并由天舟六号货运飞船运输生活物资、试验设备、驻留消耗等。

记者注意到，一艘货运飞船为两个乘组提供补给，这与此前空间站任务中货运飞船与载人飞船“1∶1”的安排不同。航天科技集团五院空间站系统副总指挥敬铮介绍，一方面天舟六号货运飞船为改进型飞船，扩大了密封舱容积，增加了货物运送能力；另一方面空间站再生利用的效能也在提高，例如制氧量基本能实现自给自足，水的循环利用率也提高到90%以上，需要从地面运输的气和水就减少了。因此，适当降低改进型货运飞船的发射频率，仍可以满足空间站运行、设备维修维护，以及航天员工作生活的需求。

重型火箭工程具备立项条件

我国重型运载火箭的研制一直备受关注。航天科技集团一院总体设计部总体室副主任顾明坤在会上透露，目前重型火箭系列化构型总体方案已经明确，发射场测控等系统方案论证也同步开展，目前已经具备工程立项条件。后续将开展工程立项申报工作。

重型火箭任务覆盖面广、应用场景丰富，是月球科研站建设、月球资源开发与利用，火星科研站建设、载人火星探测等大规模深空探测活动实施的基础保障。

我国重型火箭基本型为三级串联构型，地月转移轨道运载能力约50吨，用于执行深空探测任务，起飞重量约4000吨，起飞推力约6000吨，全箭高度约110米，箭体结构直径达到10米级，一子级具备重复使用能力。在基本型基础上，取消三子级形成两级串联构型，用于执行近地轨道任务，其低轨运载能力约150吨。顾明坤说，未来将攻克二子级轨道再入重复使用关键技术，研制具备完全重复使用能力的重型运载火箭。

我国重型火箭具备良好的研制基础。重型运载火箭关键技术攻关及方案深化论证阶段于2016年6月正式批复立项，目前12项一级课题全部完成，一批关键技术取得突破，计划今年完成结题验收。顾明坤表示，凭借已取得的最新成果，在保障条件及时到位的情况下，我国重型火箭可在立项后10年左右完成工程研制。

全年航天任务亮点多

2023年，我国航天任务亮点纷呈。

《蓝皮书》指出，今年长征系列运载火箭累计发射次数将突破500次。我国将完成北斗三号全球卫星导航系统3颗备份卫星发射，进一步增强系统可靠性；将发射风云三号06/07星、环境减灾二号06星、高轨20米SAR（合成孔径雷达）卫星、新一代海洋水色观测卫星、中星26号、中星6E、澳门科学一号A星等，让航天技术更好地服务社会民生和国民经济发展；航天科技集团“新一代商业遥感卫星系统”计划再发射7颗四维高景系列卫星，为传统、新兴市场用户提供高时效、高性能的时空信息服务。

同时，航天科技集团研制应用任务也持续保持高强度，将全面推进探月工程四期和行星探测工程，开展以嫦娥七号、天问二号、静止轨道微波探测卫星等为代表的多个型号研制工作，并完成多项商业航天和整星出口合同履约工作。（记者付毅飞）

(责编：赵竹青、杨迪)

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