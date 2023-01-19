强力激光首次制造“虚拟避雷针”
2023年01月19日09:27 | 来源：科技日报
小字号
原标题：强力激光首次制造“虚拟避雷针”
英国《自然·光子学》杂志17日发表的一篇论文表明，朝向天空的强力激光能制造出一种“虚拟避雷针”，可转移电击路径。这些发现可能为发电站、机场、发射台等带来更好的避雷方法。
最常见的避雷设施是富兰克林避雷针，这是一种电传导金属杆，能拦截雷电放电并将之安全导入地面。作为“虚拟避雷针”，射向天空的激光光柱可能是一个替代方法。使用强激光脉冲引导雷击的想法之前在实验室环境下得到过研究，然而此前尚无在野外实验性展示激光引导雷击的成果。
2021年夏季，法国国立高等先进科技学校在瑞士东北的森蒂斯山进行实验，探索激光是否能引导雷击。一台大型汽车大小的激光器被安装在一个每年被雷击约100次的电信塔附近，每秒发射多达千次脉冲。
在雷暴活动期间，激光器运作超过6小时，研究团队观察到激光转移了4次上行闪电放电过程。使用雷电产生的高频电磁波来定位雷击位置证实了他们的观察，增加雷击时的X射线暴检测也证实了转移引导成功。其中一次雷击被高速摄影机直接记录下来，表明它沿激光路径行进了超过50米。
这一发现拓展了大气中激光物理学的认识，或有助于开发新的避雷策略。（记者张梦然）
(责编：赵竹青、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：2022年以来我国制造业产业链供应链韧性进一步提升
- 人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青表示，2022年以来，我国制造业总体保持安全稳定运转，产业链供应链韧性进一步提升。 她具体介绍，一方面，坚持短期应对与长期预防并重，全力以赴保障产业链供应链循环畅通，夯实“稳”的基础。…
相关新闻
- 评论
- 关注