原标题：应对农村新冠疫情，科技部在行动

“献爱心的二维码在哪里？”

“捐款你总争第一！”

1月18日，科技部系统干部职工争先恐后地点开微信，开始捐款。这些捐款将第一时间被送至科技部5个定点帮扶县，用于当地乡镇卫生院购买防疫物资。

春节即将来临，岁末年初跨区域人口流动剧增，农村地区成为新冠疫情防控的重点地区和薄弱领域。

科技部5个定点帮扶县面临药品、防疫物资短缺，基层医疗卫生机构服务能力不足等困难。

1月16日，《科技部助力定点帮扶县应对农村新冠疫情的工作方案》印发。

“科技部于春节前后在5个定点帮扶县开展‘携手抗疫，帮扶有我’活动，并部署‘五个一’重点任务，即：购买一批防疫药品物资、组织一次募捐、开展一线医护人员培训、采购一批定点帮扶县特色农产品、制作一个防疫科普小视频。”科技部乡村振兴工作领导小组办公室相关负责人告诉记者。

定点县所需，科技部所能。

“屏山县医疗资源匮乏、医疗设施保障不足、医疗水平较为低下，缺医少药问题突出，特别是在山区乡村，疫情防控基础更为薄弱。再加之，在当前新冠疫情形势下，春节期间返乡人员数量突增，县里对相关医疗设备的采购和药物储备亟须支持。”科技部挂职屏山县委副书记李小图说。

“柞水县感染患者短时间内大量涌入县医院、县中医医院，医护人员感染人数的增加和本就相对薄弱的基础条件，导致医护人员、医疗设备更加不足，我们的疫情防控和感染者救治面临着挑战。”科技部挂职柞水县委常委、副县长吴根说。

科技部迅速展开行动，征集、摸清定点帮扶县退烧、止咳、解痛类药品以及农村地区消毒、检测检验、医疗救治等相应设备的需求和缺口；联系生物医药企业和医疗器械生产企业，争取捐赠，或联系渠道协调优惠价购买。

“目前采购进展顺利，科技部已经联系到阿兹夫定等药品的厂家，购买了10万余片药品，正抓紧送往5个定点帮扶县。”科技部乡村振兴工作领导小组办公室相关负责人说。

如何守住农村疫情防控的“健康防线”？1月16日晚间，一场别开生面的培训拉开帷幕。新冠疫情如何识别和分级？危重病人如何救治？住院管理应采取什么策略？医护人员如何加强自我保护？浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊科主任、浙江大学急诊医学研究所副所长、主任医师洪玉才讲解得分外仔细。从19:00到20:30，隆冬的夜晚，坚守在抗疫一线的260余名乡村医生听得格外认真。

柞水木耳、井冈山竹荪、永新金兰柚、屏山笋干、佳县香小米……来自科技部5个定点帮扶县的农特产品，正悄然端上科技部系统食堂的餐桌。

“我们还整理推荐了一批定点帮扶县的特色农产品，动员部系统干部职工购买，大家的购买热情非常高。”科技部农村中心科技扶贫与创业服务处处长胡熳华说。

年关将近，虽然远隔千山万水，科技部干部职工与5个定点帮扶县乡亲们的心始终在一起。

(责编：赵竹青、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经