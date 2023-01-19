人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

应对农村新冠疫情，科技部在行动

2023年01月19日09:29 | 来源：科技日报
小字号

原标题：应对农村新冠疫情，科技部在行动

　　“献爱心的二维码在哪里？”

　　“捐款你总争第一！”

　　1月18日，科技部系统干部职工争先恐后地点开微信，开始捐款。这些捐款将第一时间被送至科技部5个定点帮扶县，用于当地乡镇卫生院购买防疫物资。

　　春节即将来临，岁末年初跨区域人口流动剧增，农村地区成为新冠疫情防控的重点地区和薄弱领域。

　　科技部5个定点帮扶县面临药品、防疫物资短缺，基层医疗卫生机构服务能力不足等困难。

　　1月16日，《科技部助力定点帮扶县应对农村新冠疫情的工作方案》印发。

　　“科技部于春节前后在5个定点帮扶县开展‘携手抗疫，帮扶有我’活动，并部署‘五个一’重点任务，即：购买一批防疫药品物资、组织一次募捐、开展一线医护人员培训、采购一批定点帮扶县特色农产品、制作一个防疫科普小视频。”科技部乡村振兴工作领导小组办公室相关负责人告诉记者。

　　定点县所需，科技部所能。

　　“屏山县医疗资源匮乏、医疗设施保障不足、医疗水平较为低下，缺医少药问题突出，特别是在山区乡村，疫情防控基础更为薄弱。再加之，在当前新冠疫情形势下，春节期间返乡人员数量突增，县里对相关医疗设备的采购和药物储备亟须支持。”科技部挂职屏山县委副书记李小图说。

　　“柞水县感染患者短时间内大量涌入县医院、县中医医院，医护人员感染人数的增加和本就相对薄弱的基础条件，导致医护人员、医疗设备更加不足，我们的疫情防控和感染者救治面临着挑战。”科技部挂职柞水县委常委、副县长吴根说。

　　科技部迅速展开行动，征集、摸清定点帮扶县退烧、止咳、解痛类药品以及农村地区消毒、检测检验、医疗救治等相应设备的需求和缺口；联系生物医药企业和医疗器械生产企业，争取捐赠，或联系渠道协调优惠价购买。

　　“目前采购进展顺利，科技部已经联系到阿兹夫定等药品的厂家，购买了10万余片药品，正抓紧送往5个定点帮扶县。”科技部乡村振兴工作领导小组办公室相关负责人说。

　　如何守住农村疫情防控的“健康防线”？1月16日晚间，一场别开生面的培训拉开帷幕。新冠疫情如何识别和分级？危重病人如何救治？住院管理应采取什么策略？医护人员如何加强自我保护？浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊科主任、浙江大学急诊医学研究所副所长、主任医师洪玉才讲解得分外仔细。从19:00到20:30，隆冬的夜晚，坚守在抗疫一线的260余名乡村医生听得格外认真。

　　柞水木耳、井冈山竹荪、永新金兰柚、屏山笋干、佳县香小米……来自科技部5个定点帮扶县的农特产品，正悄然端上科技部系统食堂的餐桌。

　　“我们还整理推荐了一批定点帮扶县的特色农产品，动员部系统干部职工购买，大家的购买热情非常高。”科技部农村中心科技扶贫与创业服务处处长胡熳华说。

　　年关将近，虽然远隔千山万水，科技部干部职工与5个定点帮扶县乡亲们的心始终在一起。

(责编：赵竹青、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：2022年以来我国制造业产业链供应链韧性进一步提升
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）1月18日，在国务院新闻办公室举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青表示，2022年以来，我国制造业总体保持安全稳定运转，产业链供应链韧性进一步提升。 她具体介绍，一方面，坚持短期应对与长期预防并重，全力以赴保障产业链供应链循环畅通，夯实“稳”的基础。…
工信部：已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台
　　人民网北京1月18日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室1月18日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，工业和信息化部会同有关部门，精准做好养老、农村等重点领域（人群）医疗物资供给。目前，已为全国800多个脱贫县免费供应医用制氧机1万多台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部