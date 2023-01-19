原标题：邮储银行全面升级客户分层服务体系

1月18日，中国邮政储蓄银行在湖北省武汉市发布邮储银行全面升级的客户分层服务体系，同时举办首家私行中心开业暨首张私行卡发卡仪式。邮储银行副行长徐学明出席并致辞。

近年来，邮储银行持续发力财富管理业务，致力打造财富管理全链条客户分层服务体系。邮储银行为资产在10万元以下的大众客户提供智能化的财富体验服务，为资产在10万元-50万元的“金桂”客户提供标准化的产品及组合服务，为资产在50万元-600万元的“富嘉”客户提供专业化的资产配置服务，为资产在600万元以上的“鼎福”客户提供个性化的综合金融服务。徐学明介绍，邮储银行已建设运营33家财富中心，发布“邮银财富”品牌，全面升级客户分层服务；培养了理财经理、贵宾理财经理、财富顾问共计5万余名，为客户提供专业财富管理服务；依托强大的研发能力，搭建了全品类、全策略财富管理产品体系，助力客户资产保值增值；加快数字化转型引领和赋能发展，客户关系管理系统(CRM)与财富管理系统不断迭代升级，运用数字化技术深入洞察客户的财富管理需求，让财富管理服务飞入千家万户。

徐学明表示，邮储银行拥有近4万个营业网点，服务个人客户超6.5亿户，“普惠”与“稳健”的基因始终深植血脉。随着中等收入群体的扩大，将催生更加广泛的财富管理需求，邮储银行将始终坚持“以客户为中心”，一方面助力客户分享国家改革发展、经济增长的红利，另一方面持续加强客户投教，帮助客户树立起“长期投资、价值投资、理性投资”的理念，使客户在银行的陪伴和服务中得到成长，在成长中获得资产的保值增值。

未来，邮储银行将努力为客户提供更加优质的财富管理服务，成为客户的投资引路人和长期陪伴者，伴随客户财富成长。

(责编：董童、李源)

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